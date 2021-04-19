Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж

В течение второй половины прошлой недели украинские ВМС провели совместные с Румынией тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря. К тренировке были привлечены определенные силы и средства ВМС Украины и корвет Horia Macellariu ВМС Румынии.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами.

Программа тренировок состояла из нескольких этапов. После встречи кораблей в точке рандеву, проведение визуального распознавания и проверки связи, была начата тренировка по маневрированию в строю и ордерах. По окончании первого этапа, участники перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.

В дальнейшем были отработаны такие элементы как: пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря. В программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть, во время которой румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику его буксировки.





Также прошли учения по отражению ударов противника при нападении на охраняемый корабль с воздуха.