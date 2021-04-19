РУС
Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море. ФОТОрепортаж

В течение второй половины прошлой недели украинские ВМС провели совместные с Румынией тренировки типа PASSEX в акватории Черного моря. К тренировке были привлечены определенные силы и средства ВМС Украины и корвет Horia Macellariu ВМС Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море 01

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами. 

Программа тренировок состояла из нескольких этапов. После встречи кораблей в точке рандеву, проведение визуального распознавания и проверки связи, была начата тренировка по маневрированию в строю и ордерах. По окончании первого этапа, участники перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.

Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море 02

Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море 03

В дальнейшем были отработаны такие элементы как: пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря. В программу были включены и тренировки по борьбе за живучесть, во время которой румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику его буксировки.

Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море 04
Украинские ВМС и корвет ВМС Румынии Horia Macellariu провели совместные тренировки типа PASSEX в Черном море 05

Также прошли учения по отражению ударов противника при нападении на охраняемый корабль с воздуха.

на БДК "Нептун" поставить надо.места полно
показать весь комментарий
19.04.2021 20:43 Ответить
показывали кому-то заячий спекталь братьев шефиров?
показать весь комментарий
19.04.2021 21:02 Ответить
Нехай хлопці вчаться, чи підтримують своі знання ,все рівно це краще ніж висшему командному складу паркани фарбувати на дачах
показать весь комментарий
19.04.2021 21:12 Ответить
вот что у британцев нужно брать и притом срочно, так это фрегаты Type 23. Монтроз и Аргил они должны ближайшее время выводить из состава флота. Корабли на пять порядков лучше американских Перри, учитывая, что новее, современное ракетное вооружение и в прекрасном состоянии.

а с крейсера "- Украина можно сделать как вариант - Разведывательный корабль. Чем пилять его на металлом.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:32 Ответить
 
 