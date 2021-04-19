РУС
Житель Харьковщины покупал в интернете и собирал оружие и боеприпасы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Во время обыска в рамках специальной государственной операции "Оружие и взрывчатка" у злоумышленника нашли коктейли Молотова, пистолет-пулемет, гранаты, глушители и патроны. Оружие и боеприпасы он покупал через Интернет и сам собирал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

8 апреля оперативникам поступила информация, что житель района в местах проживания сохраняет огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Следственным по данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

19 апреля в ходе проверки оперативной информации по уголовному производству на основании постановления суда полицейские провели санкционированный обыск в домовладении 54-летнего мужчины в Дергачевском районе. Во время обыска правоохранители обнаружили пистолеты различных моделей, пистолет-пулемет, 7 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1, 5 бутылок "коктейля Молотова", 5 глушителей для оружия, около 1000 патронов различного калибра, станки для обработки металла, комплектующие для изготовления взрывчатых веществ.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

+24
за семь лет войны и оккупации с ежедневными убитыми такой склад должен был бы быть у каждого, официально с выездами на стрельбище, обучением, у кого нет бабла - давать в аренду, желающим - танк вскладчину и т.д. и т.п. а нас все это время кормили историями про белого бычка, возможно - целенаправленно.
показать весь комментарий
19.04.2021 22:18 Ответить
+8
А шо еще делать, когда в этой ватной клоаке нет никакой надежды ни на власть, ни на ментов, ни на соседей, даже на некоторых родственников-рашкодрочеров. Только на себя и берданку в огороде.
показать весь комментарий
19.04.2021 21:47 Ответить
+6
красавчик пули Hornady заряжал - ставлю лайк 👍
показать весь комментарий
19.04.2021 21:39 Ответить
