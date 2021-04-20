США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей для отработки ситуации, где может понадобиться экстренная переброска авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Отмечается, что речь идет о нескольких десятках истребителей F-15 и F-16.

"US EUCOM отрабатывает быстрое перебрасывание ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3







