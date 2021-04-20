РУС
14 970 69

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей для отработки ситуации, где может понадобиться экстренная переброска авиации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Отмечается, что речь идет о нескольких десятках истребителей F-15 и F-16.

"US EUCOM отрабатывает быстрое перебрасывание ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3

США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак 01
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак 02
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак 03
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак 04

Автор: 

ВВС (260) Польша (8828) самолет (3686) США (27938) Блащак Мариуш (79)
Топ комментарии
+29
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 6065
20.04.2021 10:03 Ответить
20.04.2021 10:03 Ответить
+26
Польша сейчас является политическим и стратегическим партнёром США. Это сказывается даже на том, что американци визы для нас отменили. И газ каждый день танкерами-газовозами поставляют на гаховые хранилища в Свиноушце. Потому что сосисочники и жабоеды очень сильно дупу лижут Путлеру. А из истории вытекает, что кому Америка начинает помогать, то очень быстро развивается. Это было после войны с ФРГ, Францией, Западной Европой, Южной Кореей, Японией. В отличии от тех стран, которые оказались под СССР.
20.04.2021 09:59 Ответить
20.04.2021 09:59 Ответить
+20
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 8458
20.04.2021 09:48 Ответить
20.04.2021 09:48 Ответить
Где смешные картинки от политических экспертов???
20.04.2021 09:47 Ответить
20.04.2021 09:47 Ответить
В очередной раз ***** всей переиграло. Величайший геополитик современности. Перед этим разосраться со всем миром получилось только у Гитлера.
показать весь комментарий
20.04.2021 09:47 Ответить
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 8458
20.04.2021 09:48 Ответить
20.04.2021 09:48 Ответить
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак - Цензор.НЕТ 6065
20.04.2021 10:03 Ответить
20.04.2021 10:03 Ответить
Вчера они красиво над Берлином прошли,днём,шестёрка Ф-15 с реверсивным следом,чтобы Ангела помнила - "Деды бомбили,можем повторить"..
показать весь комментарий
20.04.2021 09:50 Ответить
Польша сейчас является политическим и стратегическим партнёром США. Это сказывается даже на том, что американци визы для нас отменили. И газ каждый день танкерами-газовозами поставляют на гаховые хранилища в Свиноушце. Потому что сосисочники и жабоеды очень сильно дупу лижут Путлеру. А из истории вытекает, что кому Америка начинает помогать, то очень быстро развивается. Это было после войны с ФРГ, Францией, Западной Европой, Южной Кореей, Японией. В отличии от тех стран, которые оказались под СССР.
20.04.2021 09:59 Ответить
20.04.2021 09:59 Ответить
Золоті слова про сосічників і жабоїдів. Зараз у них завдання від )(уйла нагнути Україну, щоб продовжити бізнес ез южуел. Гуманістичними принципами ситий не будеш, жабоїди знають
показать весь комментарий
20.04.2021 18:12 Ответить
На претензии России будет ответ: "ааа, вы про эти истребители?! Так они просто в ангарах застоялись, летчики очень просились полетать в Польшу. Че в Польшу? Ну а куда ж еще?!!" ))
показать весь комментарий
20.04.2021 10:00 Ответить
Польша - транзитная страна для этих самолетов , они предназначены для ВСУ
показать весь комментарий
20.04.2021 10:56 Ответить
бред
бред
20.04.2021 11:41 Ответить
20.04.2021 11:41 Ответить
https://twitter.com/sergeenko_i

https://twitter.com/sergeenko_i Хроника деградации @sergeenko_i

https://twitter.com/sergeenko_i https://twitter.com/sergeenko_i



Ну ок, допустим в Россию придут солдаты НАТО. И тогда они что? Сделают МРОТ в $167? Раздолбают дороги? Раскурочат лифты и засрут подъезды? Откроют вместо заводов торговые центры? Обложат население поборами? Будут продавать природные ресурсы и выводить деньги в офшоры? Или что?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:01 Ответить
НАШ ОТВЕТ ЧЕМБЕРЛЕНУ :

США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак - Цензор.НЕТ 6242
показать весь комментарий
20.04.2021 10:05 Ответить
США перекинули в Польщу кілька десятків винищувачів, - міністр оборони Блащак - Цензор.НЕТ 6226
20.04.2021 10:06 Ответить
20.04.2021 10:06 Ответить
Внешне похож на человека ,но это обманчиво ,как показало поведение и слова быдлонаселения Засрахи
показать весь комментарий
20.04.2021 11:00 Ответить
Мардовская авака.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:34 Ответить
хм..... так это поц зажал яя с юем до гиматомы или это всё таки фэмина ??? делаем ставки
показать весь комментарий
20.04.2021 19:12 Ответить
говень протекла ? зато родная........
показать весь комментарий
20.04.2021 19:08 Ответить
Чим ближче до нас, тим краще!!!
показать весь комментарий
20.04.2021 10:13 Ответить
краще уже в Украину перекинути.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:48 Ответить
нам нужно готовить аэродромы подскока и на кремль, на кремль.....
показать весь комментарий
20.04.2021 10:17 Ответить
ВІД БЕЗПІЛОТНИКА ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ ВЕРТОЛЬОТІВ - ГЕНКОНСТРУКТОР КБ «ЛУЧ» РОЗПОВІВ ПРО ДЕТАЛІ РАКЕТНИХ ПРОЕКТІВ

Генеральний конструктор - генеральний директор державного КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов в інтерв'ю програмі «Security Talks з Валентином Бадраком» розповів про деталі проектів, що веде КБ. Зокрема, в інтерв'ю йдеться про хід розробок та серійного виробництва ракетного комплексу «Нептун», випробувань РСЗВ «Вільха-М», випробувань проекту з модернізації бойового вертольоту, створення безпілотника «Сокіл-300» та про розвиток ракетних технологій в Україні.

Генеральний конструктор Олег Коростельов стверджує, що при належному державному фінансуванні ураїнський ВПК взмозі за рік виготовити 5 дивізіонів ракетних комплексів "Нептун".
Модернізація бойових вертольотів здійснюється за рахунок обігових коштів КБ "Луч", "Мотор Січ", "Фотоприладу" та ін. Олег Користельов вважає, що необхідно на державному рівні негайно вирішити питання з модернізації бойового вертольоту "Мі-24".
Більше тут: http://opk.com.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2%d0%b5%d1%80/
показать весь комментарий
20.04.2021 10:23 Ответить
п.с.
Генеральний конструктор Олег Коростельов розповів, що Україна володіє найкращими технологіями в ракетобудівництві.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:28 Ответить
Зрозуміло. Южмаш росіяни бомбити не будуть. Бо самим треба
показать весь комментарий
20.04.2021 11:25 Ответить
Тонкий намек "путинским соколам". В Украине их ждет птичкопад, причем к украинским ПВО-шники в любой момент могут подключиться истребители США. И это кстати не будет считаться нападением на РФ, так что повода размахивать ядерной дубинкой не будет.
показать весь комментарий
20.04.2021 10:30 Ответить
Не путайте кацапов с американцами. У кацапов нет ни средств ни опыта уничтожения ПВО "за несколько часов".
показать весь комментарий
20.04.2021 10:45 Ответить
Потому они сначала ликвидируют ПВО, а потом уже лезут.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:04 Ответить
Иракское ПВО было одним из сильнейших в мире, однако оно не помогло. И кацапы зря надрачивают на свое "аналогвнетное" ПВО, небольшое количество дорогих дальнобойных комплексов вроде С-400 гораздо проще уничтожить, чем большое количество не слишком дальнобойных, но гораздо более дешевых Бук-ов.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:36 Ответить
Будит как у вайне са срулями 100:1 и тренчел у мардовскай ашке.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:36 Ответить
Хитрожопая татаромордва (возможно коллаборант -власовец неофашистского режима), завали свое лживое пропаГандонское черное .....рот! Пытается пугать оно, животное ,будете уничтожены, если попытаетесь рыпнуться на Украину, сейчас не 14й год !Да и то огребли уходящие за горизонт кладбища по всей Засрахе с чудо-батырами ....
показать весь комментарий
20.04.2021 11:07 Ответить
Там в моделировании участвовала только количественная оценка сил, качество было вынесено за скобки. Если с таким подходом смоделировать например операцию "Буря в пустыне", то получится, что американцы там потерпели сокрушительное поражение.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:02 Ответить
Качество очень сложно смоделировать, там слишком много неизвестных в уравнении и нет четких правил. Нельзя заранее сказать как наложится качественное превосходство в одной области наложится на качественное превосходство в другой. В зависимости от ситуации там может быть и сложение и умножение и возведение в степень. Потому принимается допущение, что противники более-менее равны.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:22 Ответить
Жду навздупления мардовскава людоеда с Крыму, у мине уже линия по производству пепельниц из чирипов мардвы и ковриков из иё шкуры заряжена.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:42 Ответить
І що, в Польші ніхто не заявляє про "зовнішнє управління" на відміну від наших політиканів?
показать весь комментарий
20.04.2021 10:35 Ответить
Так ніхто нам польський ринок землі не пропонує, коли на поляка дозволяється найбільше по 200 га. А іноземці взагалі не мають право купувати грунти. Тому в них і Три мільони фермерів. А в нас по Зєлєному "ринку землі" дві ТНК скуплять всю землю через іноземні банки і фермерив взагалі не буде. Ті засіють все рапсом і соєю і в Україні почнеться четвертий голод після 1918-33-47рр.
показать весь комментарий
20.04.2021 11:45 Ответить
Ваня, от скажи, може фермер з 200 га одержати такий прибуток, щоб прогодувати свою сім'ю, купити техніку, добрива
показать весь комментарий
20.04.2021 18:20 Ответить
А що, треба так, як Косюк, що має сотні тисяч гектарів, виснажує грунти сояшником на експорт сировиною, а за надприбутки купує собі яхту за 200млн. дол??? А тепер не може її продати, доречі
показать весь комментарий
20.04.2021 19:58 Ответить
Косюк виснажує землю тому, що вона йому не належить - він її орендує. Була б своя він би думав про майбутнє цієї землі.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:19 Ответить
ха-ха-ха.
ха-ха-ха.
21.04.2021 09:50 Ответить
21.04.2021 09:50 Ответить
що смішного?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:00 Ответить
те, що він думав би про щось крім власних грошей
те, що він думав би про щось кр
24.04.2021 01:14 Ответить
Ніякий фермер, пан Мамонов, не купить собі навіть 200 га. Бо не буде в нього таких грошей. Стартова ціна за гектар буде тисяча доларів, приблизно. Буде у фермера, у якого не вистачає коштів розрахуватись з арендодавцями, 200 тис. доларів, як з куща? Тим більш, що на аукціоні необмежені в грошах ТНК легко зможуть перебити будь яку ціну, щоб фермер пішов ні з чим.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:04 Ответить
Фермери беруть кредити в банку і купляють землю і все необхідне. Обмежити кількість землі в одні руки треба, тільки так, щоб не плодити злидні в селі.
показать весь комментарий
20.04.2021 20:22 Ответить
Обмеження тільки для негромадян.
А для громадян - прогресивний податок на землю. Чим більше маєш - тим більше податків сплачуєш
показать весь комментарий
21.04.2021 09:52 Ответить
шож вы пшеки так ни разу клоуна в президенты и не выбрали...... абыдна блть..............
показать весь комментарий
20.04.2021 19:14 Ответить
Пора в Украину передислоцировать десяток или двадцать истребителей авиации США. Или передать в ленд-лиз Украине.
показать весь комментарий
21.04.2021 01:44 Ответить
 
 