США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей, - министр обороны Блащак. ФОТОрепортаж
США перебросили в Польшу несколько десятков истребителей для отработки ситуации, где может понадобиться экстренная переброска авиации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Отмечается, что речь идет о нескольких десятках истребителей F-15 и F-16.
"US EUCOM отрабатывает быстрое перебрасывание ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+29 Роман с камнем
показать весь комментарий20.04.2021 10:03 Ответить Ссылка
+26 Oleksandr Yakushev
показать весь комментарий20.04.2021 09:59 Ответить Ссылка
+20 Нестор Нетописець
показать весь комментарий20.04.2021 09:48 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/sergeenko_i Хроника деградации @sergeenko_i
https://twitter.com/sergeenko_i https://twitter.com/sergeenko_i
Ну ок, допустим в Россию придут солдаты НАТО. И тогда они что? Сделают МРОТ в $167? Раздолбают дороги? Раскурочат лифты и засрут подъезды? Откроют вместо заводов торговые центры? Обложат население поборами? Будут продавать природные ресурсы и выводить деньги в офшоры? Или что?
Генеральний конструктор - генеральний директор державного КБ «ЛУЧ» Олег Коростельов в інтерв'ю програмі «Security Talks з Валентином Бадраком» розповів про деталі проектів, що веде КБ. Зокрема, в інтерв'ю йдеться про хід розробок та серійного виробництва ракетного комплексу «Нептун», випробувань РСЗВ «Вільха-М», випробувань проекту з модернізації бойового вертольоту, створення безпілотника «Сокіл-300» та про розвиток ракетних технологій в Україні.
Генеральний конструктор Олег Коростельов стверджує, що при належному державному фінансуванні ураїнський ВПК взмозі за рік виготовити 5 дивізіонів ракетних комплексів "Нептун".
Модернізація бойових вертольотів здійснюється за рахунок обігових коштів КБ "Луч", "Мотор Січ", "Фотоприладу" та ін. Олег Користельов вважає, що необхідно на державному рівні негайно вирішити питання з модернізації бойового вертольоту "Мі-24".
Більше тут: http://opk.com.ua/%d0%b2%d1%96%d0%b4-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d1%96%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%bd%d1%96%d0%b7%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%97-%d0%b2%d0%b5%d1%80/
Генеральний конструктор Олег Коростельов розповів, що Україна володіє найкращими технологіями в ракетобудівництві.
А для громадян - прогресивний податок на землю. Чим більше маєш - тим більше податків сплачуєш