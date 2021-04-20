Правоохранители Украины и Франции ликвидировали международный канал торговли людьми. Жертвами злоумышленников стали сотни человек. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Сотрудники Нацполиции Украины совместно с представителями Госпогранслужбы и миграционной полиции Одесской области в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Франции прекратили функционирование канала торговли людьми.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают отдел коммуникации Одесской области и пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В конце прошлого года правоохранительные органы Украины вместе с европейскими коллегами начали мероприятия по разоблачению группы лиц, причастных к вербовке и переправке во Францию граждан Украины с целью осуществления противоправной деятельности, связанной с торговлей людьми и завладения средствами мошенническим методом.

Как сообщили в полиции, в состав преступной группы входили граждане Украины и соседнего государства, часть из которых проживала в Подольске в Одесской области, а часть - за рубежом.

В рамках уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства всех фигурантов дела как на территории Украины так и во Франции. В домовладениях преступников обнаружили ряд паспортных документов, сим-карты разных операторов, банковские карты, оружие и наркотические вещества.

Всего было проведено около 50 обысков и задержано 8 фигурантов уголовного дела. Правоохранителям удалось раскрыть всю схему осуществления противоправной деятельности, определена роль и место каждого из причастных лиц в схеме и одновременно задержать фигурантов в разных городах и странах.

В ходе проведения оперативных мероприятий силовики выяснили, что группой лиц на территории Украины осуществлялся подбор и вербовка лиц с низким социальным уровнем жизни, в основном ромов, проживающих на территории Одесской области.

"Преступники предлагали жертвам так называемое "путешествие по Европе", за что последние должны были еще и получить по 200-300 евро каждый. Об условиях и конечном результате такого турне конечно же не рассказывали.

По прибытию в конечную страну путешествия, которой была Республика Франция, а именно в город Мелен, злоумышленники отбирали у путешественников документы, и, используя уязвимое состояние граждан, угрожали созданием "проблем" с местными правоохранительными органами. Единственным условием для возвращения "заложников" домой было оформление на территории Франции статуса "беженца". Люди должны были сослаться на события на востоке Украины. После осуществления таких действий, лицам начислялась социальная компенсация в размере 300 евро в месяц, в течение девяти месяцев. По окончании оформления всех необходимых документов, злоумышленники получали на руки банковские карты и средства, которые поступали на счета, после чего возвращали лиц домой, в Украину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в общем, с одного завербованного человека правонарушители получали около тысячи евро чистой прибыли. А за полтора года противоправной деятельности они вывезли из Одесской области за границу сотни граждан.

В ходе масштабной спецоперации украинских и французских полицейских, которая длилась более полугода, преступная группа была ликвидирована.

Вчера, 19 апреля, оперативники Управления миграционной полиции Одесской совместно с сотрудниками Следственного управления ГУНП в Одесской области, Управления противодействия киберпреступности в Одесской области ГКП НПУ и пограничниками, под процессуальным руководством областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделений КОРД, БПОП и ТОР, провели 49 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов в Одесской области.

В ходе этих мероприятий изъят ряд документов и паспортов граждан Украины для выезда за границу, банковские карточки, выданные банками Украины и Франции, электронные билеты, средства связи, медицинские книжки, черновые записи, деньги и другие вещи, имеющие доказательственное значение по делу .



Фото: сайт Нацполиции

Во время обыска по месту жительства одного из фигурантов правоохранители также обнаружили женщину, которую против воли держали хозяева. Ее бесплатно заставляли выполнять всю работу по дому, заниматься огородом и ухаживать за домохозяйством. По данному факту было начато производство по ч. 1 ст. 146.

По результатам предварительного расследования восьми лицам в возрасте от 26-ти до 49-ти лет объявлены подозрения в вербовке и перемещении людей за границу с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, по предварительному сговору.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще девять человек задержаны во Франции местными правоохранителями. По подозрению в организации мошеннической схемы получения бюджетных средств Франции путем фиктивного оформления статуса беженцев. На время досудебного расследования им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один год.

Согласно украинскому законодательству злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Следствие продолжается.

Вместе с тем, как сообщает французское издание Francetvinfo, властями Франции было перенаправлено более миллиона евро помощи в предоставлении убежища.

Как отмечает издание, в Мелен (Сене и Марне ) были ликвидированы два канала нелегальной иммиграции (украинский и молдавский) после присвоения не менее одного миллиона евро в виде пособий для просителей убежища.

В общей сложности девять человек - шесть украинцев и трое молдаван - были арестованы и заключены в тюрьму во Франции после специального расследования, проведенного с июля 2020 года Центральным управлением по борьбе с нелегальной иммиграцией и трудоустройству иностранцев без титула (Ocriest).

"Аресты состоялись, потому что в течение двух лет резко увеличилось количество просьб о предоставлении убежища от украинцев и молдаван в префектуре Сена и Марна. Это считается ненормальным", - пояснил AFP глава Окриста Ксавье Дельриу, чья служба прикреплена к Центральному управлению пограничной полиции (DCPAF).

Метод работы, "простой, но эффективный", по словам комиссара, заключался в том, чтобы привезти на автобусе просителей убежища из Украины и Молдовы, привлеченных лучшей жизнью во Франции. На месте мигрантов размещали в импровизированных боксах, оборудованных на бывших складах заброшенных заводов департамента, например, в Даммари-ле-Лис и Эмеренвилле, где проживает большая украинская и молдавская община. Затем им был предоставлен телефон и помощь в подаче заявления о предоставлении убежища в префектуру, что дало им право на получение платежной карты, на которую была зачислена сумма пособия для просителей убежища (ADA), т.е. 420 евро в месяц для взрослого.

"Затем сеть перенаправляла мигрантов, иногда насильно, в Украину и Молдову, сохраняя при этом их карты на протяжении всей процедуры предоставления убежища, обычно от шести до восьми месяцев", - сообщает Ксавье Дельрие.

Всего за десять месяцев расследования Ocriest подсчитал, что таким образом сеть оформила 500 карт ADA, то есть "от 1 до 1,2 миллиона евро хищения". Часть денег была потрачена во Франции, остальные отправлены в Украину и Молдову переводом Western Union или MoneyGram.



Фото: сайт Госпогранслужбы