Террористы минируют населенные пункты на Донбассе российскими боеприпасами, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает о случаях грубых нарушений Минских договоренностей и международного гуманитарного права со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, в последнее время оккупанты все чаще осуществляют дистанционное минирование местности с применением запрещенных Конвенцией ООН противопехотных мин ПОМ-2. При этом, в качестве средств доставки наемники чаще всего используют БПЛА и специально переоснащены гранаты ПГ-7, тем самым подвергая опасности не только военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также местное население, что особо цинично.

С начала текущего года украинской стороной СЦКК зафиксировано 8 случаев применения российскими наемниками мин ПОМ-2.

"За короткий период времени с 13 по 19 апреля верифицирован уже второй подобный случай. При этом первый 13 апреля этого года в непосредственной близости от объекта гражданской инфраструктуры - КПВВ "Майорск", а второй - в населенном пункте Зайцево.

19 апреля в ночное время российские оккупанты с помощью БПЛА сбросили мины в жилом секторе, прекрасно понимая, что военных там нет. К счастью, на этот раз обошлось без жертв.

Военнослужащим горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" удалось вовремя обнаружить и обезвредить опасные мины ПОМ-2, особенность которых заключается в том, что их невозможно обезвредить без взрыва. Мины устанавливаются только средствами дистанционного минирования, а взрыв заряда происходит в момент срабатывания чувствительных датчиков цели, что несет особую опасность для местного населения.

Для того чтобы скрыть, что смертельные боеприпасы наемникам поставляются из РФ, боевики затирают маркировку, где указан номер партии изготовления, завод и дата изготовления боеприпаса", - отметили в штабе ООС.

Украинская сторона СЦКК информирует, что 17 апреля оккупанты провели также обстрел жилого сектора Зайцево из запрещенного минского договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм. Мины попали по улице Журавского 23 и 24, в результате чего был поврежден забор частного хозяйства.

Все указанные преступления пророссийских наемников были верифицированы Украинской стороной СЦКК. Результаты верификации будут служить бесспорными доказательствами преступлений РФ на украинской земле.

Указанные случаи свидетельствуют о намерениях Российской Федерации и в дальнейшем обострять ситуацию безопасности на территории Украины, используя своих наемников, и является ярким примером пренебрежения мирных инициатив правительства Украины.

О фактах указанных нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.



















