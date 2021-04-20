На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж
В Черниговской области в результате поражения током погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.
По данным полиции, 19 апреля около 21:00 на линию "102" обратился оператор скорой помощи с информацией о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.
Полицейские установили, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку от железной дороги.
"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь Нежинского районного отдела полиции открыл производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".
Полиция Черниговщины призывает граждан уделять внимание детям и провести с ними разъяснительные беседы относительно смертельной опасности, которую несут развлечения на железнодорожных станциях.
"Ни в коем случае не следует подниматься на вагоны или локомотивы. Помните - высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражения электрическим током, часто - с летальным исходом", - отметили в ведомстве.
Там в 9 из 10 случаев остаются только ботинки.....
жаль парня, лучше свое бесстрашие направил в правильное русло.
чего полез на крышу?
ведь наверняка смотрел видосы как горят лазающие по крышам электропоездов!
Следующий на выход ...
Клёвое получится селфи ?
Вдале вийшло?
цензор, в Украине нет деревень!!! есть села!!!
Це або самогубство або дійсно нещасний випадок