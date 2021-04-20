На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж

В Черниговской области в результате поражения током погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным полиции, 19 апреля около 21:00 на линию "102" обратился оператор скорой помощи с информацией о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские установили, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку от железной дороги.

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь Нежинского районного отдела полиции открыл производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

Полиция Черниговщины призывает граждан уделять внимание детям и провести с ними разъяснительные беседы относительно смертельной опасности, которую несут развлечения на железнодорожных станциях.

"Ни в коем случае не следует подниматься на вагоны или локомотивы. Помните - высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражения электрическим током, часто - с летальным исходом", - отметили в ведомстве.