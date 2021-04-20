РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7155 посетителей онлайн
Новости Фото
8 863 47

На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда. ФОТОрепортаж

В Черниговской области в результате поражения током погиб 16-летний парень, который пытался сделать фото на крыше поезда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

По данным полиции, 19 апреля около 21:00 на линию "102" обратился оператор скорой помощи с информацией о том, что в одном из сел Бобровицкой территориальной общины парень залез на поезд и получил смертельный удар током от высоковольтной линии.

Полицейские установили, что подросток живет в Киеве и недавно приехал в гости к дедушке в деревню. В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе неподалеку от железной дороги.

На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда 01

"Парень решил сделать селфи на грузовом вагоне, стал на крыше поезда во весь рост, в результате чего получил поражение электрическим током от линии с большим напряжением. От удара высоковольтной линии парня отбросило на землю и он начал гореть. На помощь подоспели его товарищи и пытались погасить пламя. Однако подросток скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователь Нежинского районного отдела полиции открыл производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".

На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда 02

Полиция Черниговщины призывает граждан уделять внимание детям и провести с ними разъяснительные беседы относительно смертельной опасности, которую несут развлечения на железнодорожных станциях.

"Ни в коем случае не следует подниматься на вагоны или локомотивы. Помните - высоковольтная контактная сеть находится под высоким напряжением и результатом таких поступков обычно становится поражения электрическим током, часто - с летальным исходом", - отметили в ведомстве.

дети (6732) поезд (1044) Черниговщина (1486)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Он бы и в 26 остался бы дебилом...и в 36...и в 46...и в 56....но Природа побеспокоилась...и устранила свою ошибку...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:28 Ответить
+7
Зачем браться, на 10кВ и 30 см достаточно для стекания разряда через тело в землю
показать весь комментарий
20.04.2021 12:34 Ответить
+7
Там не кабель...а троллея....без всякой изоляции...и напряжение 25 тысяч вольт....совсем не обязательно браться...достаточно приблизится...порядка 20 сантиметров и если сыро то и большее растояние......и такое напряжение пробьет через воздух...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
16 лет, а такой дебил!!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:20 Ответить
Он бы и в 26 остался бы дебилом...и в 36...и в 46...и в 56....но Природа побеспокоилась...и устранила свою ошибку...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:28 Ответить
хто следущий?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:44 Ответить
Премия - Дарвина
показать весь комментарий
20.04.2021 15:11 Ответить
Надо сделать учебное видео крупным планом.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:22 Ответить
Таких видео хватает
показать весь комментарий
20.04.2021 12:35 Ответить
Как человека прошивает током ?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:16 Ответить
да есть такие , показывают особенно на курсах
показать весь комментарий
20.04.2021 19:16 Ответить
а я жив
показать весь комментарий
20.04.2021 12:28 Ответить
И ничего. И ничего. И ничего...
показать весь комментарий
20.04.2021 14:19 Ответить
он взялся за кабель или что?
показать весь комментарий
20.04.2021 12:30 Ответить
тысячи вольт, за кабель не успеешь схватиться
показать весь комментарий
20.04.2021 12:34 Ответить
да, и 50 см хватит вобщем к высоковольтному кабелю лучше не приближаться. если остаешься жив, обуглятся внутренние органы- инвалидом будешь
показать весь комментарий
20.04.2021 22:11 Ответить
Зачем браться, на 10кВ и 30 см достаточно для стекания разряда через тело в землю
показать весь комментарий
20.04.2021 12:34 Ответить
Там не кабель...а троллея....без всякой изоляции...и напряжение 25 тысяч вольт....совсем не обязательно браться...достаточно приблизится...порядка 20 сантиметров и если сыро то и большее растояние......и такое напряжение пробьет через воздух...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:37 Ответить
эт просто молния
показать весь комментарий
20.04.2021 12:45 Ответить
Может...а может руки поднял что бы ракурс взять.... а в руках смартфон....да еще и на палке....
показать весь комментарий
20.04.2021 12:55 Ответить
Ты шо такой же как и этот неуч? Ты разве не знаешь что до 27000 вольт не обязательно дотрагиваться? в зависимости от влажности 27 000 вольт само до тебя дотянется
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
Там і браться не треба... 27 КВТ. Там "пробиває" електродуга. Особливо, коли повітря зі значною вологістю... А у нас дощі вже який день... Пацан спрацював "громовідводом"...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:42 Ответить
Дуга. Касаться не обязательно.
показать весь комментарий
20.04.2021 19:59 Ответить
Зе поколение.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:30 Ответить
сколько было уже видей, как горят на крышах вагонов, но один хрен найдется дурачек
показать весь комментарий
20.04.2021 12:35 Ответить
Сочувствую неразумному((( Но сколько уже можно писать и показывать? Действительно как кто то написал выше может стоит показать все последствия крупным планом, хотя для многих это будет шоком.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:36 Ответить
И для этого надо было ехать на Черниговщину?!
показать весь комментарий
20.04.2021 12:38 Ответить
Выпускники дистанционного обучения, ученики интернет-платформ, оторванные от реальной действительности
показать весь комментарий
20.04.2021 12:41 Ответить
Уже пора в школах, с первого класса, рассказывать про запрет кататься на крышах !!!
Там в 9 из 10 случаев остаются только ботинки.....
показать весь комментарий
20.04.2021 12:44 Ответить
и не спите в трансформаторной будке
показать весь комментарий
20.04.2021 12:47 Ответить
На Черниговщине погиб 16-летний киевлянин, пытавшийся сделать селфи на крыше поезда - Цензор.НЕТ 9050
показать весь комментарий
20.04.2021 12:46 Ответить
м-да сколько оказывается в Мире комнатных растений. родилось, просидело у мамки под юбкой, выросло и давать жмакать на цензоре комменты.
жаль парня, лучше свое бесстрашие направил в правильное русло.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:49 Ответить
человек-молния, человек-факел...
показать весь комментарий
20.04.2021 12:54 Ответить
І хоч скільки вже писали про таке, і попереджали, а черга номінантів на премію Дарвіна не зменшується.
показать весь комментарий
20.04.2021 12:58 Ответить
вот млять!
чего полез на крышу?
ведь наверняка смотрел видосы как горят лазающие по крышам электропоездов!
показать весь комментарий
20.04.2021 13:02 Ответить
ОДНИМ дураком меньше !
Следующий на выход ...
показать весь комментарий
20.04.2021 13:30 Ответить
А что будет, если отлить с моста над железной дорогой на высоковольтные провода ?
Клёвое получится селфи ?
показать весь комментарий
20.04.2021 14:18 Ответить
Все люди по молодости совершают глупые поступки, но кому то везёт, а кому то нет
показать весь комментарий
20.04.2021 14:27 Ответить
кто-то на ютубе заработал, а кого-то похоронили. вообще, надо бы вести учет таких селферов, диггеров, зацеперов и т.п. и если вдруг кого пришибет - чтобы остальные лично могилу копали и цветочки носили, чисто в образовательных целях.
показать весь комментарий
20.04.2021 15:43 Ответить
и видосики тоже вполне будут:"друзья, сегодня мы хороним очередного нашего хорошего друга имярек, он неудачно поднял руку и теперь в гробу без нее"
показать весь комментарий
20.04.2021 15:45 Ответить
пора уже возвращать нокию 3310.
показать весь комментарий
20.04.2021 18:20 Ответить
Cелфі-то де?
Вдале вийшло?
показать весь комментарий
20.04.2021 18:27 Ответить
кто на войне за родину кто за фоточку по дурочке..........
показать весь комментарий
20.04.2021 19:16 Ответить
не ну это .... голова
показать весь комментарий
20.04.2021 19:23 Ответить
"В тот день он отдыхал вместе с друзьями в лесополосе" - ясен пень набухались и на подвиги потянуло!
показать весь комментарий
20.04.2021 19:33 Ответить
Дарвина еще пока никто не отменял ))
показать весь комментарий
20.04.2021 22:24 Ответить
...недавно приехал в гости к дедушке в деревню
цензор, в Украине нет деревень!!! есть села!!!
показать весь комментарий
21.04.2021 01:51 Ответить
що ж це прикол такий селфі на вагонах, дохнуть і всеодно лізуть
показать весь комментарий
21.04.2021 08:51 Ответить
Дивує стаття "Навмисне вбивство"
Це або самогубство або дійсно нещасний випадок
показать весь комментарий
21.04.2021 09:24 Ответить
 
 