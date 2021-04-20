Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине. ФОТОрепортаж
В Луганскую область поступило 800 доз вакцины Coronavac китайского производства для защиты от коронавирусной инфекции маломобильных людей, лиц, ухаживающих за ними, работников образования, участвующих в ВНО.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Луганской ОГА, вакцина поступила с расчетом ревакцинации в 28-дневный срок для 400 человек.
Сегодня, 20 апреля, первым получил прививку председатель Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний.
Он отметил, что чувствует себя после вакцинации хорошо. Вакцину получила и мама Николая.
Также на базе КНС "Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи" состоялась вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.
По словам директора заведения Александра Дегтярева, получено 200 доз вакцины с учетом ревакцинации для 100 человек. Сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильных групп населения.
Все процедуры прошли по стандартам: медработники спрашивали о самочувствии, возможных противопоказаниях, замеряли давление и температуру, предупредили о возможных побочных эффектах в виде покраснения в месте прививки, небольшого повышения температуры и недомогании. Прививки добровольные и безвозмездные.
В пресс-службе ЛОГА добавили, что в Луганской области ожидается также распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4 680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.
Также в области продолжается вакцинация препаратом Covishield/Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14 300 доз.
В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11 880 человек, из них 5 100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.
Вы вообще думаете о чем пафосно заявляете?
На всю Луганщину пришло вакцин на 400 человек.....
Когда уподобившись рашке будем открывать остановки... туалеты....? Танцевать танцы ракет?
Предоставили китайскую бодягу во флаконах. Инструкцию к препарату на государственном языке никто из мед.работников нигде найти не может. Вопрос к Степанову - где инструкция и прочие регистрационные документы на государственном языке, и как его подельник Бабенко регистрировал эту вакцину в Украине без инструкции к применению? В сауне с девками регистрировали, что ли?
От тех, кто прививаются, требуют паспортные данные и идентификационный код, люди отказываются, т.к. боятся предоставлять. Для чего для вакцинации персональные данные и идентификационный код?
Козлы, а не чиновники - всю медицинскую систему раздолбали, и всё у них через задницу. Только барыга Радуцкий, нажившийся на масках, с умным видом всезнающего еврейского мальчика вещает про короно-волны. Убожество, а не руководители.