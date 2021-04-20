РУС
999 4

Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Луганскую область поступило 800 доз вакцины Coronavac китайского производства для защиты от коронавирусной инфекции маломобильных людей, лиц, ухаживающих за ними, работников образования, участвующих в ВНО.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Луганской ОГА, вакцина поступила с расчетом ревакцинации в 28-дневный срок для 400 человек.

Сегодня, 20 апреля, первым получил прививку председатель Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний.

Он отметил, что чувствует себя после вакцинации хорошо. Вакцину получила и мама Николая.

Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 01

Также на базе КНС "Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи" состоялась вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.

По словам директора заведения Александра Дегтярева, получено 200 доз вакцины с учетом ревакцинации для 100 человек. Сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильных групп населения.

Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 02

Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 03

Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 04
Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 05
Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине 06

Все процедуры прошли по стандартам: медработники спрашивали о самочувствии, возможных противопоказаниях, замеряли давление и температуру, предупредили о возможных побочных эффектах в виде покраснения в месте прививки, небольшого повышения температуры и недомогании. Прививки добровольные и безвозмездные.

В пресс-службе ЛОГА добавили, что в Луганской области ожидается также распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4 680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

Также в области продолжается вакцинация препаратом Covishield/Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14 300 доз.

В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11 880 человек, из них 5 100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.

Так це може малоефективна новосибірська https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%92%D0%B0%D0%BA%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0 ЭпіВакКорона , а не Коронавак. Звідки у китайців така російська назва?
20.04.2021 13:24 Ответить
Пиз-ц тупые....
Вы вообще думаете о чем пафосно заявляете?
На всю Луганщину пришло вакцин на 400 человек.....
Когда уподобившись рашке будем открывать остановки... туалеты....? Танцевать танцы ракет?
20.04.2021 13:29 Ответить
О, а некоторые депутаты возмущались что про Луганщину забыли! Или опять плохо, не та вакцина?
20.04.2021 13:33 Ответить
Кто оплачивает эту показуху в масс-медиа - правительство, МОЗ, Луганская ОГА?

Предоставили китайскую бодягу во флаконах. Инструкцию к препарату на государственном языке никто из мед.работников нигде найти не может. Вопрос к Степанову - где инструкция и прочие регистрационные документы на государственном языке, и как его подельник Бабенко регистрировал эту вакцину в Украине без инструкции к применению? В сауне с девками регистрировали, что ли?

От тех, кто прививаются, требуют паспортные данные и идентификационный код, люди отказываются, т.к. боятся предоставлять. Для чего для вакцинации персональные данные и идентификационный код?

Козлы, а не чиновники - всю медицинскую систему раздолбали, и всё у них через задницу. Только барыга Радуцкий, нажившийся на масках, с умным видом всезнающего еврейского мальчика вещает про короно-волны. Убожество, а не руководители.
20.04.2021 15:08 Ответить
 
 