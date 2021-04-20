Вакцинация препаратом Coronavac началась на Луганщине. ФОТОрепортаж

В Луганскую область поступило 800 доз вакцины Coronavac китайского производства для защиты от коронавирусной инфекции маломобильных людей, лиц, ухаживающих за ними, работников образования, участвующих в ВНО.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Луганской ОГА, вакцина поступила с расчетом ревакцинации в 28-дневный срок для 400 человек.

Сегодня, 20 апреля, первым получил прививку председатель Луганской Ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний.

Он отметил, что чувствует себя после вакцинации хорошо. Вакцину получила и мама Николая.





Также на базе КНС "Северодонецкий центр первичной медико-санитарной помощи" состоялась вакцинация учителей, участвующих в проведении ВНО.

По словам директора заведения Александра Дегтярева, получено 200 доз вакцины с учетом ревакцинации для 100 человек. Сегодня состоятся выезды мобильных бригад к маломобильных групп населения.

Все процедуры прошли по стандартам: медработники спрашивали о самочувствии, возможных противопоказаниях, замеряли давление и температуру, предупредили о возможных побочных эффектах в виде покраснения в месте прививки, небольшого повышения температуры и недомогании. Прививки добровольные и безвозмездные.

В пресс-службе ЛОГА добавили, что в Луганской области ожидается также распределение вакцины Pfizer производства Бельгии в количестве 4 680 доз для жителей интернатов и домов престарелых, работников этих учреждений, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

Также в области продолжается вакцинация препаратом Covishield/Astrazeneca производства Индии, которая поступила в количестве 14 300 доз.

В настоящее время на Луганщине было провакцинировано 11 880 человек, из них 5 100 военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил.