Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР", обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Луганской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ

Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 01

"190 единиц различного вида боеприпасов - выстрелы ВОГ-17М и ПГ-7С, ручные камулятивные гранаты, РПГ, вышибные заряды и тротиловые части к гранатам ПГ-7Л, вышибные двигательные заряды к ПТРК "Конкурс", патроны различного калибра - этот арсенал был спрятан 41-летним жителем г. Приволье, которого следователи в марте этого года объявили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), как участника НЗФ так называемой " ЛНР ", - говорится в сообщении.

Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 02

Также смотрите: СБУ обнаружила на Луганщине два тайника наемников РФ. Среди изъятого - 15 снарядов дальнобойной артиллерии, содержащих по 16 кг гексогена. ФОТОрепортаж

Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 03
Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 04

Следователями была получена информация о том, что еще в 2014 году этот мужчина, находясь в составе НЗФ, ночью привозил на грузовом автомобиле какие-то мешки и носил их в свой дом.

Правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов различного вида и калибра, который был аккуратно упакован в мешках и спрята в разных местах (кухонная мебель, стеллажа и т.д.) в летней кухне во дворе домовладения наемника РФ.

Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У задержанного наемника "ЛНР" на Харьковщине выявлен тайник с оружием, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 06
Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику ЛНР, обнаружен на Луганщине, - Нацполиция 07

Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

А сидят"Торнадо".
20.04.2021 16:59 Ответить
Маленький мальчик нашёл пулемёт
Больше в деревне никто не живёт.
Кроме деда Архимеда, у которого торпеда.
Кроме бабки Паразитки, у которой две зенитки.
20.04.2021 20:02 Ответить
У нас хоть одному сепару дали реальный срок ? В худшем для него случае, обменяют на таксиста, а потом он ещё вернётся и изберётся депутатом
20.04.2021 20:19 Ответить
 
 