Тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР", обнаружен на Луганщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
В Луганской области правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами, принадлежащий наемнику "ЛНР".
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила начальник отдела коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ
"190 единиц различного вида боеприпасов - выстрелы ВОГ-17М и ПГ-7С, ручные камулятивные гранаты, РПГ, вышибные заряды и тротиловые части к гранатам ПГ-7Л, вышибные двигательные заряды к ПТРК "Конкурс", патроны различного калибра - этот арсенал был спрятан 41-летним жителем г. Приволье, которого следователи в марте этого года объявили в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 260 УК Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности), как участника НЗФ так называемой " ЛНР ", - говорится в сообщении.
Следователями была получена информация о том, что еще в 2014 году этот мужчина, находясь в составе НЗФ, ночью привозил на грузовом автомобиле какие-то мешки и носил их в свой дом.
Правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов различного вида и калибра, который был аккуратно упакован в мешках и спрята в разных местах (кухонная мебель, стеллажа и т.д.) в летней кухне во дворе домовладения наемника РФ.
Изъятые боеприпасы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
