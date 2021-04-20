РУС
Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту пулевого ранения 14-летнего подростка в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии Черкасс, возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"На занятии по стрельбе в школе в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом стани. Следователи изучают уголовное производство", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что сообщение о том, что девятиклассника ранили в тире, находящемся в помещении одной из школ города, в полицию поступило от медиков около 18:30 19 апреля.

Работники скорой помощи, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Черкасской области, работники ювенальной превенции и разрешительной системы.

На месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9 класса во время тренировки по пулевой стрельбе получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.

Тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан 01
Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан 02
Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан 03

По данному факту возбуждено уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Следствие по данному факту продолжается.

+10
Капец..... Наверняка какой-то неадекват, "балуясь", выстрелил в голову чьему-то ребёнку..... Всем известно, ЧТО начинает твориться в классе, когда на уроке из него выходит учитель.... КАК МОЖНО было, ЗНАЯ ЭТО, оставлять без надзора утырков с оружием на руках??? Если не в состоянии обеспечить безопасность ВСЕМ детям, зачем нужны такие "уроки"? Чувак таки заслужил нары. Как и тот, кто стрелял.
Пареньку дай Бог выздоровления. Бедные родители......
20.04.2021 17:33 Ответить
+3
Возможно сам себе выстрелил, всякое бывает...
20.04.2021 17:51 Ответить
+3
Я думаю тепер кабінет міністрів має негайно прийняти рішення про закриття тирів, яких і так практично не має, при тому, що війна на порозі та й взагалі потрібно закрити школи, як осередки масового скупчення дегенератів. Краще нехай вдома сидять і далі онлайн деградують в тік тоці чи за стрілялками там то по справжньому в голову не прилітає, а якщо прилетіло, то є аптечка і ще 9 життів....
20.04.2021 19:22 Ответить
Возможно сам себе выстрелил, всякое бывает...
20.04.2021 17:51 Ответить
Знав хлопця- мріяв про самогубство саме з пістолета в скроню. В результаті він тупо повісився.
20.04.2021 17:59 Ответить
Я думал тоз-8...а тут пистолет...к сожалению с пистолетом это возможно...(((((
Причин может несколько...
1) плохой инструктаж...Не до конца разъяснили, что на людей оружие наводить нельзя, а щенок не послушал и навел..
2) слишком затяжной инструктаж ... запугали так что при слове "боевой патрон" затрусились руки....В глазах потемнело и случайно развернулся в сторону товарища....((((
Запугивание ответственностью деморализует...человек не может выполнять нормально свою работу...теряется координация движений... Те действия которые человек делал постоянно превращаются в цирк как движения клоуна....((((
20.04.2021 18:02 Ответить
И я о том же! Зачем такие занятия? Учим "патриотизму", как на Донбассе? Там детей в детских садах учат надевать военную форму, казарменным порядкам, солдатской муштре.... Маразм.
20.04.2021 18:57 Ответить
Зачем этот "патриотизм", обучение молодёжи обращаться с оружием, мы за мир и любовь, когда придут оккупанты мы им цветы в дула пушек совать будем, как терпилы в Белоруси делали
20.04.2021 20:12 Ответить
Це секція спортивної стрільби. Туди нікого силою не заганяють.
показать весь комментарий
Казочка про соломяного бычка...
20.04.2021 17:37 Ответить
Тренер сяде....
20.04.2021 17:58 Ответить
что то тут не так...
20.04.2021 18:05 Ответить
А где на фото ТИР?? Где огневые рубежи?? Где пулеуловители??
показать весь комментарий
Нет там ничего. Обычное помещение и мишень на стуле.
В таких условиях он мог и рикошет поймать в голову.
Помню мой школьный тир - это бетонные трубы в конце мишень с уловителем.
20.04.2021 18:25 Ответить
Мішень на стулі всього лиш навчальний посібник і знаходиться в метрі від вогневого рубежа.
показать весь комментарий
Вогневі рубежі - дві зелені стійки коло прапора (третє фото), кулевловлювачі ЗА мішенями (дальня затемнена стіна перше фото).
показать весь комментарий
Все є. В кінці 90х я особисто там був і бачив. Це діючий стрілецький тир з усім обладнанням і захистом. Один з двох в місті, доступний для школярів.
показать весь комментарий
Если исключить злонамеренное преступление или самоубийство, то налицо элементарное нарушение техники пользования оружием. Там есть чёткие правила, которые никогда нельзя нарушать.
Очевидно что речь о 22-м калибре, которым тоже можно убить человека, особенно если "удачно" попасть. Правда оно ещё зависит от начальной скорости пули и формы пули (это варьируется в широких пределах)... Надеюсь парень выживет.
показать весь комментарий
Тир по фото не для детей,рядом со стреляющим должен быть только инструктор,остальные ждуд позади стреляющего
показать весь комментарий
Я думаю тепер кабінет міністрів має негайно прийняти рішення про закриття тирів, яких і так практично не має, при тому, що війна на порозі та й взагалі потрібно закрити школи, як осередки масового скупчення дегенератів. Краще нехай вдома сидять і далі онлайн деградують в тік тоці чи за стрілялками там то по справжньому в голову не прилітає, а якщо прилетіло, то є аптечка і ще 9 життів....
20.04.2021 19:22 Ответить
какое пулевое ранение им только воробья ранить можно ахахахацирк
показать весь комментарий
Я думал там винтовки типа ТОЗ... А раз короткоствол, и в новостях писали, что пуля вошла в правый висок, а вышла слева, то не исключен и самострел
показать весь комментарий
Хто бував в стрілецьких секціях, той знає що:
1. Техніку безпеки ретельно пояснюють і за неї дрючать нещадно. Особливо нарваним дітям видають по 1 патрону на постріл і дивляться як вони стріляють, щоб без фокусів.

2. Якщо в групу дивом попаде людина з вавкою в голові, то він/вона завжди зможе вистрелити в себе чи в сусіда. Просто тому, що в якийсь момент в руках буде заряджена бойова зброя.

Те що сталось трагедія, яку нажаль було майже неможливо відвернути. Психіатр має фільтрувати бажаючих і у досвідчених тренерів теж є чуйка на проблемних. В цьому випадку система дала збій. Разом з тим, у нас сотні тирів де стріляють тисячі дітей - вони якось дають собі раду.
20.04.2021 21:27 Ответить
Так було на заняттях із початкової військової підготовки.
Ті, хто за станом здоров'я постійно звільнений від фізри, до стрільб із ТОЗ-8 не допускались.
Стрільби із ТОЗ-8 були тренуванням перед виїздом наприкінці 10 класу у в/ч на три доби на казарму для бойових стрільб із АК-74 та інших занять (орієнтування, риття окопів, стройова...).
Але тут описаний стрілецький гурток, тобто, фільтрація була.
Косяк керівника - залишив без нагляду зі зброєю.
22.04.2021 12:47 Ответить
марголина чи шо ?
показать весь комментарий
