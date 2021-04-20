Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
По факту пулевого ранения 14-летнего подростка в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии Черкасс, возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.
"На занятии по стрельбе в школе в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом стани. Следователи изучают уголовное производство", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что сообщение о том, что девятиклассника ранили в тире, находящемся в помещении одной из школ города, в полицию поступило от медиков около 18:30 19 апреля.
Работники скорой помощи, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.
По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Черкасской области, работники ювенальной превенции и разрешительной системы.
На месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9 класса во время тренировки по пулевой стрельбе получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.
Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.
Тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту возбуждено уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Следствие по данному факту продолжается.
Пареньку дай Бог выздоровления. Бедные родители......
Причин может несколько...
1) плохой инструктаж...Не до конца разъяснили, что на людей оружие наводить нельзя, а щенок не послушал и навел..
2) слишком затяжной инструктаж ... запугали так что при слове "боевой патрон" затрусились руки....В глазах потемнело и случайно развернулся в сторону товарища....((((
Запугивание ответственностью деморализует...человек не может выполнять нормально свою работу...теряется координация движений... Те действия которые человек делал постоянно превращаются в цирк как движения клоуна....((((
В таких условиях он мог и рикошет поймать в голову.
Помню мой школьный тир - это бетонные трубы в конце мишень с уловителем.
Очевидно что речь о 22-м калибре, которым тоже можно убить человека, особенно если "удачно" попасть. Правда оно ещё зависит от начальной скорости пули и формы пули (это варьируется в широких пределах)... Надеюсь парень выживет.
1. Техніку безпеки ретельно пояснюють і за неї дрючать нещадно. Особливо нарваним дітям видають по 1 патрону на постріл і дивляться як вони стріляють, щоб без фокусів.
2. Якщо в групу дивом попаде людина з вавкою в голові, то він/вона завжди зможе вистрелити в себе чи в сусіда. Просто тому, що в якийсь момент в руках буде заряджена бойова зброя.
Те що сталось трагедія, яку нажаль було майже неможливо відвернути. Психіатр має фільтрувати бажаючих і у досвідчених тренерів теж є чуйка на проблемних. В цьому випадку система дала збій. Разом з тим, у нас сотні тирів де стріляють тисячі дітей - вони якось дають собі раду.
Ті, хто за станом здоров'я постійно звільнений від фізри, до стрільб із ТОЗ-8 не допускались.
Стрільби із ТОЗ-8 були тренуванням перед виїздом наприкінці 10 класу у в/ч на три доби на казарму для бойових стрільб із АК-74 та інших занять (орієнтування, риття окопів, стройова...).
Але тут описаний стрілецький гурток, тобто, фільтрація була.
Косяк керівника - залишив без нагляду зі зброєю.