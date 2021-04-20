Полиция открыла уголовное производство по факту ранения 14-летнего подростка в школьном тире в Черкассах: тренер задержан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По факту пулевого ранения 14-летнего подростка в тире детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) №2, которая находится в помещении 9-й гимназии Черкасс, возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области.

"На занятии по стрельбе в школе в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Сейчас он в крайне тяжелом стани. Следователи изучают уголовное производство", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что сообщение о том, что девятиклассника ранили в тире, находящемся в помещении одной из школ города, в полицию поступило от медиков около 18:30 19 апреля.

Работники скорой помощи, прибывшие на вызов, обнаружили, что подросток находится в критическом состоянии без сознания и с кровотечением из головы. Его доставили в реанимацию Черкасской областной детской больницы.

По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Черкасской области, работники ювенальной превенции и разрешительной системы.

На месте происшествия правоохранители установили, что ученик 9 класса во время тренировки по пулевой стрельбе получил ранение в то время, когда тренер-преподаватель вышел из помещения тира.

Вещественные доказательства с места происшествия полицейские изъяли и отправили на соответствующие экспертизы.

Тренер задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.







По данному факту возбуждено уголовное производство по части по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 1 ст. 264 (Небрежное хранение огнестрельного оружия и боевых припасов) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Следствие по данному факту продолжается.