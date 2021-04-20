Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО
Жена нардепа фракции "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская рассылала приглашения на вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont.
Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.
В приложенном к посту приглашении написано: "не публикуйте, пожалуйста, фото и видео с ивента в тот же день" и "при опубликовании фото и видео после ивента не оставляйте геоотметку или тег отеля".
"Что это может означать кроме того, что запрещенную вечеринку Тищенко с женой заранее планировали скрыть?", - задается вопросом Ткач.
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полицияоткрыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
что же ей так необходимо ? судя по картинке о люстре мечтает или все таки речь про бриллианты ?
И жена Тищенко и все приглашенные прекрасно знают, что барановирус не опаснее ангины.
Потому и согласились пожрать на шару.
Риск минимален, а кайф обеспечен.
Па приколу, зробили себе разом
их оросила
мочой зеленою ,
как и просили .
Кожен отримує те, на що заслужив!
"Слугам" - все, лохам - по морді!
еліта з усього світу максимально живе нормальним життям, бо вони прекрасно знають, що так званий "ковід" їм не зашкодить
і так, у них вистачить грошей заплатити будь-які штрафи (але це не означає, що вони їх в обов'язковому порядку заплатять)