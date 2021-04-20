Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО

Жена нардепа фракции "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская рассылала приглашения на вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

В приложенном к посту приглашении написано: "не публикуйте, пожалуйста, фото и видео с ивента в тот же день" и "при опубликовании фото и видео после ивента не оставляйте геоотметку или тег отеля".

"Что это может означать кроме того, что запрещенную вечеринку Тищенко с женой заранее планировали скрыть?", - задается вопросом Ткач.

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полицияоткрыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".