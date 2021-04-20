РУС
Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО

Жена нардепа фракции "Слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская рассылала приглашения на вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont.

Об этом в Facebook сообщил журналист Михаил Ткач, информирует Цензор.НЕТ.

В приложенном к посту приглашении написано: "не публикуйте, пожалуйста, фото и видео с ивента в тот же день" и "при опубликовании фото и видео после ивента не оставляйте геоотметку или тег отеля".

"Что это может означать кроме того, что запрещенную вечеринку Тищенко с женой заранее планировали скрыть?", - задается вопросом Ткач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" соберется на заседание фракции: обсудят вечеринку Тищенко и визит Шевченко к Лукашенко

Жена слуги народа Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont 01
Жена слуги народа Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont 02

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полицияоткрыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Также читайте: Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

+28
Итак, по факту мероприятия, аваковская мусарка должна: оштрафовать отель, оштрафовать тищенко и всех его гостей минимум на 17тыс каждого и оштрафовать пиротехников которые устроили салюттвопреки запрету кмда. А теперь посмотрим насколько авакян законопослушный мусор
20.04.2021 17:46 Ответить
+25
Да имели слуги всех ввиду и надолго. Их принципы -- Себе и друзьям все, лохам закон.
20.04.2021 17:46 Ответить
+15
І готель теж!
20.04.2021 17:47 Ответить
На Барановську ігнор. Тищенко і всіх запрошених оштрафувати по полній!
20.04.2021 17:44 Ответить
І готель теж!
20.04.2021 17:47 Ответить
Готель закрити. Як небезпечний розсадник КОВІДу.
20.04.2021 18:25 Ответить
а тебе розстріляти як розсадник малярії
20.04.2021 20:48 Ответить
Кацапа! 😁 Як вас, лапотників легко впізнати! 😁Ви свої кликузи у Гоголя берете, бо то єдиний українець, який кацапськю писав. 😊 Ти вважаєш, що це нормально - робота ресторану під час локдауну? А як щодо інших ресторанів? А може, ну його нафік, той локдаун? Яке ти.... ущербне! 😁
20.04.2021 21:40 Ответить
мерзость! це була реально мерзость!
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
20.04.2021 18:04 Ответить
Такая мерзость нас ждет еще три года . Но потом мы переизберем Владимира Александровича Зеленского еще на один президентский термин и тогда уже точно он сделает для нас все , все . все !
20.04.2021 18:18 Ответить
украинцы переизбирают президентов, к удивлению, не только тех, кто делает им хорошо, но и тех, кто делает им плохо.
20.04.2021 20:24 Ответить
Корче, какая Алла такие и друзья. По ходу читать не умеют, потому что сделали все ровно наоборот. Надеюсь что тест на ковид тоже никто не делал.
20.04.2021 17:45 Ответить
Да имели слуги всех ввиду и надолго. Их принципы -- Себе и друзьям все, лохам закон.
20.04.2021 17:46 Ответить
Итак, по факту мероприятия, аваковская мусарка должна: оштрафовать отель, оштрафовать тищенко и всех его гостей минимум на 17тыс каждого и оштрафовать пиротехников которые устроили салюттвопреки запрету кмда. А теперь посмотрим насколько авакян законопослушный мусор
20.04.2021 17:46 Ответить
Арсен занят. Ему не до этого. Он рекламу "Космолота" сейчас везде пристраивает.
20.04.2021 17:51 Ответить
в Україні немає карантину (де-юре)
20.04.2021 20:49 Ответить
Зебильная ылита какает сверху на зебилов под выстрелы салютов.
20.04.2021 17:48 Ответить
Её фамилия говорит сама за себя.
20.04.2021 17:50 Ответить
" на картинке приглашения есть небольшая подсказка к подарку . буду рада самому необходимому "

что же ей так необходимо ? судя по картинке о люстре мечтает или все таки речь про бриллианты ?
20.04.2021 17:51 Ответить
Нет, наверное весь отель Fairmont, чего мелочиться
20.04.2021 19:07 Ответить
Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont - Цензор.НЕТ 9998
20.04.2021 19:26 Ответить
Чего разблеялись, аутсайдеры умственного развития?
И жена Тищенко и все приглашенные прекрасно знают, что барановирус не опаснее ангины.
Потому и согласились пожрать на шару.
Риск минимален, а кайф обеспечен.
20.04.2021 18:02 Ответить
У шалавы и фамилия подходящая.
20.04.2021 18:06 Ответить
не довго залишилось клоунадити зеленій банді. Прийде народна влада і зроблять свій розбір польотів цим бандюкам.
20.04.2021 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/208271 Не прийде ніяка "народна влада", до тих пір, доки в країні, усім керує олігархат.
20.04.2021 18:23 Ответить
Вона вже народна. 😁 Народ вибрав і тішиться дотепер. Ні каяття, ні здорового глузду. Люмпен-пролетаріат рулить. Стільки пролетаріїв у владі не було навіть після жовтневого путчу у 1917-му році.
20.04.2021 18:29 Ответить
А шо разве она еще не народная?! А как же "каждый из вас президент" Нужели неправду сказал?! А может его опять подставили? Порошенко например!
20.04.2021 19:18 Ответить
к люстре не хватает чего ? верёвки
20.04.2021 18:16 Ответить
Да, мы ох@ели, и шо?
Па приколу, зробили себе разом
20.04.2021 18:19 Ответить
И крыса хрипатая
их оросила
мочой зеленою ,
как и просили .
20.04.2021 18:26 Ответить
Вот для этого и придумали ковид, что бы чернь от бояр отсеять. Елита все равно будет все нарушать и гадить на головы.
20.04.2021 18:49 Ответить
Ну вот, ещё раз подтверждение того что, - "слугам" закон не писан, что задумали то и делают, а вот простому народу, все законы надо строго соблюдать. Вот и вывод из всего этого, - закон лишь для народа, (который кстати их и избрал), а их закон не касается. Такое может быть лишь в Украине, где всем правят олигархи и им подобные.
20.04.2021 18:51 Ответить
Это делают ТВАРИ, жирующие от полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ. И только в какой нибудь африканской стране или в УКРАИНЕ. Украинская ПОКАЗУХА , БЕЗЗАКОНИЕ и депутатская ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
20.04.2021 18:54 Ответить
И чего же ей не хватает? Люстры? Лампочек? Выключателя? Бедная дамочка. Давайте все ей подарим по лампочке!
20.04.2021 19:09 Ответить
Да есть у нее люстра, просто уж очень хочется на ней повисеть!
20.04.2021 19:20 Ответить
Гниющие изнутри "слуги урода" в очередной раз устроили пир во время чумы.
20.04.2021 19:15 Ответить
ждем реакции глав-мусора Украины.....
20.04.2021 19:17 Ответить
Что это может означать, - задаётся вопросом Ткач. Там же дальше написано: пожалуйста, сдай тест на ковид-19. Если плохо себя чувствуешь, оставайся дома. Что неясно расследователю?
20.04.2021 20:02 Ответить
Чего дое8ались. Агрессор у границ, а у них главная проблема дурацкий день рождения какого-то мелкого барыжки.
20.04.2021 20:05 Ответить
Як Буковелю "слуги народу" Коломойського працюівати можна, то чому "слузі народу" Колі-Котлеті не можна святкувати)))
Кожен отримує те, на що заслужив!
"Слугам" - все, лохам - по морді!
20.04.2021 20:12 Ответить
ЛОХдаун для лохів, що не ясно?
еліта з усього світу максимально живе нормальним життям, бо вони прекрасно знають, що так званий "ковід" їм не зашкодить
і так, у них вистачить грошей заплатити будь-які штрафи (але це не означає, що вони їх в обов'язковому порядку заплатять)
20.04.2021 20:51 Ответить
Что-то Кличко молчит. Видать боится Ткаченко.
20.04.2021 20:52 Ответить
Зеленые твари!
20.04.2021 20:52 Ответить
Так грустно , что в Украине еще очень много таких гламурных куриц, которые живут как безмозглые курицы реально . Видела фотки именинницы с букетами 1,5 метра в диаметре. Ну как можно в теперешнее время тратить бешеные деньги на такие безвкусные, дикие, пошлые букеты по 300 роз? Да это дикость, и прошлый век. Фу.фу и фу..Меркель в 200 раз скромнее празднует свой день рожденье? Ну зачем? Это показатель любви, достатка? В стране ковид, локдаун, война и куча детсскиз домов и бездомных людей и животных .Какая на фиг Европа светит Украине? Грустно.
20.04.2021 21:55 Ответить
Сколько ещё новостей нужно про это супер событие мирового масштаба? Надувается зрада тищенко, которого просто нужно оштрафовать.
20.04.2021 22:04 Ответить
Хтось розгадав ребус: що вона хоче собі на подарунок? Люстру із хрусталікамі?
21.04.2021 09:28 Ответить
Сплошное лицемерие и наплевательство на своих зеленых избирателей. Пусть заплатят хотя бы штраф 17 000 грн с каждого. Для них это пыль, но хотя бы формально исполни бы свой же закон. А так демонстративно ссут людям в глаза. Скатились до кастового общества.
21.04.2021 09:45 Ответить
Надеюсь они скоро от коронавируса сдохнут
21.04.2021 10:31 Ответить
Барановская...Проверочное слово -БАРАН!!!Очень правильная фамилия,
21.04.2021 10:34 Ответить
https://****.com/view/2r90xr Вечірка - Тищенко - LOL
21.04.2021 15:59 Ответить
 
 