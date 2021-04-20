Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Представители незаконных вооруженных формирований РФ дважды с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2.

Под процессуальным руководством Управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкая облпрокуратура начала уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля 2021 года представители незаконных вооруженных формирований РФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 близ КПВВ "Майорское" и на территории жилого сектора с. Зайцево Донецкой области.

"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года, а также Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года. Установленные оккупантами мины вовремя обнаружены военнослужащими Вооруженных сил Украины и обезврежены", - говорится в сообщении.

