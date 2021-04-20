РУС
Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Представители незаконных вооруженных формирований РФ дважды с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2.

Под процессуальным руководством Управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях в Донецкой области и в условиях вооруженного конфликта, Донецкая облпрокуратура начала уголовное производство по факту нарушения оккупационными войсками РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Досудебным расследованием установлено, что 13 и 19 апреля 2021 года представители незаконных вооруженных формирований РФ с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили запрещенные нормами международного гуманитарного права мины ПОМ-2 близ КПВВ "Майорское" и на территории жилого сектора с. Зайцево Донецкой области.

"Такие действия оккупантов являются нарушением Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств с поправками, внесенными 3 мая 1996 года, а также Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 8 июня 1977 года. Установленные оккупантами мины вовремя обнаружены военнослужащими Вооруженных сил Украины и обезврежены", - говорится в сообщении.

Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора 01
Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора 02
Начато расследование по факту применения наемниками РФ запрещенных мин ПОМ-2 в Донецкой области, - Офис Генпрокурора 03

+2
Кацапня і дитячі іграшки мінувала.Розпочато розслідування за фактом застосування найманцями РФ заборонених мін ПОМ-2 у Донецькій області, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 6344
20.04.2021 18:59 Ответить
+2
Россия Оттавскую "бумагу" не подписала-- вот и всё.
Ответственности -- ни какой.
20.04.2021 20:48 Ответить
+1
Война! Враг стреляет! А 5 колонна имитирует оборону: прокуроры на врага бумажки пишут...
20.04.2021 18:42 Ответить
І чо? Зелені хочуть налякати дирявих їжаків голими дупами?
20.04.2021 18:39 Ответить
Война! Враг стреляет! А 5 колонна имитирует оборону: прокуроры на врага бумажки пишут...
20.04.2021 18:42 Ответить
мда подлые мины!
20.04.2021 18:48 Ответить
Что там расследовать хоть? Применяли или нет? Так ясно, вроде бы всё... Или это "расследование" чтоб обеспечить "работой" экспертов по такого рода расследованиям?
20.04.2021 18:49 Ответить
Все по квартальному. При таком презе только остается прокуратуре вести расследования о том, как тебя насиловали фаллосом запрещенных размеров не поднимая вопрос о незаконном взломе с проникновением в твою квартиру.
20.04.2021 18:51 Ответить
А які у нас є дозволені міни? Хай список опублікують. Я б прикупив собі парочку
20.04.2021 18:54 Ответить
У нас есть разрешенное мнение при выборе правительства. Или ты хочешь врага из нашей земли прогнать, или ты голосуешь за мир несмотря на умирающих каждый день наших парней. Не бывает "посередине".
20.04.2021 19:01 Ответить
задолбал уже этот бред про запрещённые мины и всякие конвенции . кацапы не подписывали эти протоколы про запрещение противопехотных мин - просто отказались и на них это не распространяется . а вот наши умники подписывали
20.04.2021 20:08 Ответить
20.04.2021 18:59 Ответить
и что даст расследование?
показать весь комментарий
20.04.2021 19:02 Ответить
20.04.2021 20:48 Ответить
 
 