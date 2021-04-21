РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3425 посетителей онлайн
Новости Фото Фотошопы политиков
20 856 27

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Может уже и не попустит...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Два года уже пролетело...

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вам не стыдно?

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Викторина для Зе!избирателей

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

На память из Парижа

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Народная примета

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткач о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Зе!позиция

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Свежий выпуск

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) Лукашенко Александр (3647) Порошенко Петр (19656) путин владимир (32225) фотожаба (14753) Тищенко Николай (338) Шевченко Евгений Слуга народа (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+40
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4372
показать весь комментарий
21.04.2021 09:09 Ответить
+30
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 584
показать весь комментарий
21.04.2021 09:12 Ответить
+21
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1304
показать весь комментарий
21.04.2021 10:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1505
показать весь комментарий
21.04.2021 09:08 Ответить
Обличчя зеленої влади. Більшого українці не отримають
показать весь комментарий
21.04.2021 09:09 Ответить
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 584
показать весь комментарий
21.04.2021 09:12 Ответить
Классно. Смешные картинки))))
показать весь комментарий
21.04.2021 09:09 Ответить
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4372
показать весь комментарий
21.04.2021 09:09 Ответить
Це ж треба було під час війни прибрати гідного суперника футіну.
Натомість обрати оце непорозуміння. Зате посміємось...А може то фуйло з нас посміється.
І стане вироком за дурнувате голосування.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:12 Ответить
Колись сам так перебрав з каніфоллю, що спрацювала пожежна сигналізація
показать весь комментарий
21.04.2021 10:23 Ответить
Было бы весело,если б не было так грустно
показать весь комментарий
21.04.2021 09:10 Ответить
Пристали к бедолаге Тищенко. Человек скорее всего привился подпольным Pfizerom из под полы у Крадуцкого. Так что он не заболеет и имеет полное право отмечать день рождение жены в кругу друзей
показать весь комментарий
21.04.2021 09:10 Ответить
Просто межі поведінки політиків контролюється суспільством - в толеруванні тієї чи іншої поведінки. Спробувала би тая дупо-Котлета провернути подібне в штатах. Швидко б за штанці вишвирнули.
показать весь комментарий
21.04.2021 09:14 Ответить
і другой пресси у мєня для вас нєту...

https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena


https://mobile.twitter.com/dneprlena

https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч

що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3080
показать весь комментарий
21.04.2021 09:12 Ответить
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3351
показать весь комментарий
21.04.2021 09:13 Ответить
Вот,лять,как голосить,в воюющей стране,за главнокомандующего из "рассмеши комика"-зесрань первая...а как пришло время им камни собирать -то порохоботы виноваты)
показать весь комментарий
21.04.2021 09:32 Ответить
Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8256

Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9743
показать весь комментарий
21.04.2021 09:17 Ответить
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 Ли-Си-Цын https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 @lysytsyn7410 https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410/status/1384529030054039555 14 ч

Це мер Херсона. Зараз...

Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 413
показать весь комментарий
21.04.2021 09:18 Ответить
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3492
показать весь комментарий
21.04.2021 09:37 Ответить
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7103
показать весь комментарий
21.04.2021 10:08 Ответить
Сьогодні ж юбілей !
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 853
показать весь комментарий
21.04.2021 10:11 Ответить
Питання для Президента, вечірка Тищенка, Зе!Вікторина. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1304
показать весь комментарий
21.04.2021 10:17 Ответить
Грусть заключается в том, что у быдло папы и мамы растут дети, при том все они в своих родителях
показать весь комментарий
21.04.2021 10:37 Ответить
Не грусть а генетика 🧬. Гены быдлопапы и хрючемамы гаследуются по гетерозиготрому типу Аа х Вв = АВ +Ав+ аВ+ ав.... Поєтому при любом сочетании быдлогены в доминанте...
показать весь комментарий
21.04.2021 10:51 Ответить
А посмешней на ***** ничего нет? На мервячука зовсiм нiчого. Оце так гумор в порохобота!
показать весь комментарий
21.04.2021 11:18 Ответить
 
 