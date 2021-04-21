Вопросы для Президента, вечеринка Тищенко, Зе!викторина. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Может уже и не попустит...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом", - "слуга народа" Шевченко на встрече с белорусским диктатором Лукашенко. ВИДЕО
Два года уже пролетело...
Вам не стыдно?
Викторина для Зе!избирателей
На память из Парижа
Народная примета
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткач о вечеринке "слуги народа" Тищенко: Зеленский опять ничего не скажет, как это было с рестораном "Велюр"? ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Визит "слуги народа" Шевченко к Лукашенко согласован с Офисом Президента и необходим для переключения внимания с вечеринки кума Ермака Тищенко, - Дубинский
Зе!позиция
Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко
Свежий выпуск
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Натомість обрати оце непорозуміння. Зате посміємось...А може то фуйло з нас посміється.
І стане вироком за дурнувате голосування.
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena
https://mobile.twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://mobile.twitter.com/dneprlena @dneprlena https://mobile.twitter.com/dneprlena/status/1384631395667034114 7 ч
що ви хотіли знати про медіа-хвойд-бєніних-викормишей, але соромились спитати - мовою двох скрінів
Катерина Коберник, шеф-редактор «Бабеля» - Ірині Ромалійській, Радио Свобода
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410
https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 Ли-Си-Цын https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410 @lysytsyn7410 https://mobile.twitter.com/lysytsyn7410/status/1384529030054039555 14 ч
Це мер Херсона. Зараз...