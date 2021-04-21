РУС
39 983 106

СБУ задержала автобусы с более чем 60 "титушками" на Харьковщине: Планировали создать "картинку" для росСМИ и дестабилизировать ситуацию. ФОТОрепортаж

В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечена попытка проникновения на территорию области нескольких групп "титушок" общей численностью более 60 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

Правоохранители Харьковщины, используя все предусмотренные законом средства, предотвращают возможные противоправные действия.

Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности. КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений и принимает соответствующие меры по их пресечению, проведению неотложных следственных действий.

Антитеррористические учения проводятся Службой безопасности Украины с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

"Служба открыта для граждан Украины и призываем всех в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом", - говорится в сообщении.

СБУ задержала автобусы с более чем 60 титушками на Харьковщине: Планировали создать картинку для росСМИ и дестабилизировать ситуацию 01
СБУ задержала автобусы с более чем 60 титушками на Харьковщине: Планировали создать картинку для росСМИ и дестабилизировать ситуацию 02
СБУ задержала автобусы с более чем 60 титушками на Харьковщине: Планировали создать картинку для росСМИ и дестабилизировать ситуацию 03
СБУ задержала автобусы с более чем 60 титушками на Харьковщине: Планировали создать картинку для росСМИ и дестабилизировать ситуацию 04

Топ комментарии
+48
в расход титуханов на месте
показать весь комментарий
21.04.2021 10:58 Ответить
+48
пора пожёстче с этой скотобазой,для отстрастки остальных..
показать весь комментарий
21.04.2021 10:58 Ответить
+42
опызажопная падаль кивы ехала?
показать весь комментарий
21.04.2021 10:59 Ответить
ОПЗЖопы???
показать весь комментарий
21.04.2021 23:40 Ответить
Всегда слышим о титушках,йовбаках,рейдерских захватах с ,,не извесными спортивного телосложения,, но никогда о тех кто за ними стоит,конкретных имен *****.Такая же ситуация и из конвертцентрами.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:28 Ответить
" злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий" - э то уже диктатура ...По зелином у каналу МИР вспех патриотов называют радикалами...ну и - уж точно - тех кто возмущён беспределом "законно избранных" охранка называет бунтовщиками ...у зели левая рука не ведает что делает правая...Одной рукой он гасит свободу слова, демонстраций и мирных протестов, а вт орой ноет, что его в ЕС и НАТО не берут... И в мозгах у него причинно следственная взимосвязь нее замыкается...
Ине могут сказать " а вдруг и вправду они ехали "делать картинку" . Ок Й Размещаете сообщение об этом - где ваши факты ? Где заготовленные в автобусе флаги и плакаты, тексты кричалок, ведомость на оплату и деньги ? НЕТ...Вешают на наши уставшие уши голимую лапшу, А под эту лапшу, винтят свободы граждан, сажают в тюрьмы героев, патриотов и оставляют на свободе предателей . Ведь провалившие дело вагнеровцев - это не титушня какая-то..И что ?! Уже ермак и зеленский прошли детектор лжи по этому делу ?
показать весь комментарий
22.04.2021 10:37 Ответить
Заварить двери и окна, пусть поседят
показать весь комментарий
22.04.2021 13:05 Ответить
Таке враження що більшість коментаторів "супер аналітиків та знатоків як треба" читають тільки заголовок статті.... попустіться диванні вояки то навчання були- тітушки не справжні.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:06 Ответить
