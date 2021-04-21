СБУ задержала автобусы с более чем 60 "титушками" на Харьковщине: Планировали создать "картинку" для росСМИ и дестабилизировать ситуацию. ФОТОрепортаж

В рамках масштабных антитеррористических учений на Харьковщине пресечена попытка проникновения на территорию области нескольких групп "титушок" общей численностью более 60 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Автобусы с "титушками" были задержаны на подъездах в Харьков со стороны Донецка, Днепра и Полтавы. Все эти лица являются жителями других регионов Украины и не имеют никакого отношения к Харьковской области.

По имеющейся информации, эти группы были направлены в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины для проведения протестных акций в городе, а также провоцирования общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского городского совета.

Указанные акции имели целью дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

Читайте: СБУ заблокировала контрабанду в Украину незарегистрированных препаратов для лечения осложнений COVID-19. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители Харьковщины, используя все предусмотренные законом средства, предотвращают возможные противоправные действия.

Координационная группа Антитеррористического центра отслеживает возможные попытки радикальных группировок злоупотреблять правом граждан на проведение массовых мероприятий, целью которых является провоцирование беспорядков и других действий антиобщественной направленности. КГ АТЦ реагирует на факты совершения любых преступлений и принимает соответствующие меры по их пресечению, проведению неотложных следственных действий.

Антитеррористические учения проводятся Службой безопасности Украины с привлечением подразделений Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и других членов Координационной группы Антитеррористического центра.

"Служба открыта для граждан Украины и призываем всех в случае выявления фактов подготовки к совершению противоправных действий безотлагательно сообщать любым удобным способом", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ перевела в режим повышенной готовности подразделения во всех областях, - спикер Службы







