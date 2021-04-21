РУС
Мемориальную доску морпеху 36-й ОБрМП Михаилу Старостину открыли на Херсонщине. ФОТОрепортаж

Вчера, 20 апреля, в Новорайской общеобразовательной школе Бериславского района Херсонской области состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Михаилу Григорьевичу Старостину (позывной Тихий), 14.06.1990 года рождения, уроженцу села Новая Кубань Великоалександровского района Херсонской области, старшему солдату, главному сержанту взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб в ночь с 29 на 30 октября прошлого года в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится на официальной Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"20 апреля на фасаде родной школы - Новорайского опорного учреждения полного общего среднего образования установили мемориальную доску старшему сержанту Старостину Михаилу Григорьевичу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Воины 36-й ОБрМП Владимир Бондарюк и Михаил Старостин погибли в зоне ООС 29 октября в результате вражеского обстрела. ФОТО

Увековечить подвиг защитника пришли родные, боевые побратимы, представители местной власти и односельчане.

Теплыми словами вспомнили Михаила командир батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Билынского подполковник Виктор Сикоза, руководитель благотворительного фонда "Українські серця" Олег Баркаренко, а также сельский голова Александр Шокуров.

Минутой молчания и возложением цветов к мемориальной доске почтили Героя.

Напомним, старший сержант Михаил Старостин погиб во время вражеского обстрела 29 октября.

Вечная память Герою!" - говорится в сообщении.

Михаил Старостин указом Президента Украины № 601/2020 от 29 декабря 2020 года, "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
