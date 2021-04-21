РУС
Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт. ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестный мужчина ограбил обменный пункт, расположенный на проспекте Героев Сталинграда. Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.
По данному факту следственный отдел полиции № 2 хруп № 1 открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт 01

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства.

Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт 02
Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт 03
Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт 04
Фото: сайт Нацполиции

ограбление (1372) Нацполиция (16782) Харьков (7750)
+9
Читайте ще раз, уважно, текст, не поспішайте.
21.04.2021 14:52 Ответить
+6
Якщо прочитати не лише заголовок, а й саму новину- то кількість коментарів зменшиться в рази.
21.04.2021 14:53 Ответить
+4
А якщо я приберу свій коментар, то кількість коментарів зменшиться ще більше))
21.04.2021 15:27 Ответить
Как можно ударить в лицо через такое мелкое окошечко? Если только специально не подставлять туда лицо.
21.04.2021 14:47 Ответить
Читайте ще раз, уважно, текст, не поспішайте.
21.04.2021 14:52 Ответить
дивний випадок, у нас що в кожномму обмінному пункті тримають таку суму??? Зазвичай більше 1000 дол. не здаси і не купиш без попереднього замовлення - то грн то валюти немає... а тут відразу 1.6 млн, мабуть ще скільки і не встиг забрати...ох якась мутна історія...хтось в долях...
21.04.2021 16:01 Ответить
Читай внимательно она выходила, а он ее затолкал назад, и сказал что же ты на перекур идешь а бабло как договаривались с собой не вынесла?
21.04.2021 14:53 Ответить
Якщо прочитати не лише заголовок, а й саму новину- то кількість коментарів зменшиться в рази.
21.04.2021 14:53 Ответить
А якщо я приберу свій коментар, то кількість коментарів зменшиться ще більше))
21.04.2021 15:27 Ответить
Ты по ходу только заголовки читаешь)))

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь
21.04.2021 15:01 Ответить
ок
21.04.2021 15:21 Ответить
Невидимка чо
21.04.2021 14:47 Ответить
Ну шо называется УДАР на МИЛЛИОН ...
21.04.2021 14:49 Ответить
приурочил взятие к посланию ***** жыдоугробурятскому народу...
21.04.2021 14:50 Ответить
Все гениальное просто! Не нужно париться и что то выдумывать!
21.04.2021 14:51 Ответить
закончил для себя эпоху бедности
21.04.2021 14:55 Ответить
Поліція то таке а от як що знайдуть його хто 'тримає' той обмінний пункт... тоді його вже й поліція може не знайти...
21.04.2021 14:55 Ответить
стопудовый сговор...
21.04.2021 14:56 Ответить
А було б написано ОБМІН ВАЛЮТ - то нічого би і не трапилось
21.04.2021 15:05 Ответить
Контора на охрану пожлобилась? Ну тогда пусть терпит.
21.04.2021 15:16 Ответить
Граждан украины каждую минуту грабят и насилуют ублюдки с "бермудского-печерского" треугольника ВР, КМ, ОП.
21.04.2021 15:16 Ответить
Який проспект, такі й «герої
21.04.2021 17:04 Ответить
ты мой герой робин гуд тарасенко а у мене 50грн
21.04.2021 18:07 Ответить
бить надо наглухо или вязать так чтоб не встала не гугу а это не профи.. она встала и кнопку нажала..
21.04.2021 18:21 Ответить
 
 