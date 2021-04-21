Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт. ФОТОрепортаж

В Харькове неизвестный мужчина ограбил обменный пункт, расположенный на проспекте Героев Сталинграда. Злоумышленник напал на кассира и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы 1,6 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области

"20 апреля в 20:10 в полицию обратилась работница обменного пункта по проспекту Героев Сталинграда и сообщила о преступлении. Женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

По данному факту следственный отдел полиции № 2 хруп № 1 открыл уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в то время, когда женщина закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел неизвестный и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая расправой, завладел деньгами из кассы.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства.

Сейчас полиция осуществляет комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица: отрабатывает записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливает свидетелей происшествия, изучает изъятые вещественные доказательства.

Согласно санкции статьи злоумышленнику грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.







