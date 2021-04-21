Неизвестный выстрелил в дорожного работника в Печерском районе столицы, в течение часа полиция его задержала. ФОТОрепортаж (обновлено)

Неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из дорожных работников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА.

"Работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки "Renault Trafic" и начал словесный конфликт. В итоге, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы. Нападающий с места инцидента скрылся", - говорится в сообщении.

На место вызвали полицию и медиков. Сейчас работника госпитализировали.

"Киевавтодор" опубликовал фото подозреваемого.

"На фото именно тот мужчина, который открыл огонь по дорожной бригаде и автомобиль, на котором он скрылся", - говорится в сообщении.

Позже в Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что в течение часа стрелка задержали.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

