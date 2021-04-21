РУС
Неизвестный выстрелил в дорожного работника в Печерском районе столицы, в течение часа полиция его задержала. ФОТОрепортаж (обновлено)

Неизвестный открыл стрельбу и ранил одного из дорожных работников, которые выполняли ремонтные работы в Печерском районе столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА.

"Работники КП ДЭУ Печерского района выполняли текущий ремонт Железнодорожного шоссе и Военного проезда. К ремонтной бригаде приехал неизвестный мужчина на белом автомобиле марки "Renault Trafic" и начал словесный конфликт. В итоге, открыл огонь. Первый выстрел был в воздух. Следующий - по людям. Ранение получил механизатор фрезы. Нападающий с места инцидента скрылся", - говорится в сообщении.

На место вызвали полицию и медиков. Сейчас работника госпитализировали.

"Киевавтодор" опубликовал фото подозреваемого.

"На фото именно тот мужчина, который открыл огонь по дорожной бригаде и автомобиль, на котором он скрылся", - говорится в сообщении.

Позже в Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что в течение часа стрелка задержали.

"Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в рамках программы "Безопасный город", патрульные полицейские установили направление движения автомобиля правонарушителя. Оказалось, что фигурант оставил свое транспортное средство в Печерском районе столицы и пересел в другой автомобиль. После чего полицейские остановили машину на проспекте Валерия Лобановского и задержали злоумышленника. Сейчас правоохранители проводят с ним первоочередные следственные действия", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В школьном тире в Черкассах 14-летний парень получил пулевое ранение в голову. Подросток в крайне тяжелом состоянии

Неизвестный выстрелил в дорожного работника в Печерском районе столицы, в течение часа полиция его задержала 01

Неизвестный выстрелил в дорожного работника в Печерском районе столицы, в течение часа полиция его задержала 02
Неизвестный выстрелил в дорожного работника в Печерском районе столицы, в течение часа полиция его задержала 03

+9
нет их именно 73%
21.04.2021 16:25 Ответить
+7
Стране, в которой 73% населения - инфантильные имбецилы, категорически рекомендуется свободное ношение оружия. ))
21.04.2021 15:44 Ответить
+4
На дорогах в Украине неадекватных дыбилов 80%.
21.04.2021 16:04 Ответить
номера никто не запомнил...
21.04.2021 15:29 Ответить
Номер есть на фото
21.04.2021 15:56 Ответить
Стране, в которой 73% населения - инфантильные имбецилы, категорически рекомендуется свободное ношение оружия. ))
21.04.2021 15:44 Ответить
"Вот если буду знать, что у другого оружие тоже есть тогда и я вежливый буду".
21.04.2021 16:26 Ответить
антитеррор?
21.04.2021 15:53 Ответить
На дорогах в Украине неадекватных дыбилов 80%.
21.04.2021 16:04 Ответить
нет их именно 73%
21.04.2021 16:25 Ответить
25%
21.04.2021 20:57 Ответить
15.08.2019

ПЕРВИННА РЕЄСТРАЦIЯ ТЗ ПРИДБАНОГО В ТОРГІВЕЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВІ
Оформлено в ТСЦ 8044

Марка https://myplate.info/brand/1740/ renault

Модель https://myplate.info/model/20/ trafic
Цвет белый
год 2016 года
Тип топлива дт
Тип кузова грузовой
Объем 1 598см3
Вес 1 823 / 3 030кг
21.04.2021 16:31 Ответить
Так как они делают этот одноразовый, тяп ляп ремонт, их надо с пулемета
21.04.2021 16:48 Ответить
Бидло є бидло...
21.04.2021 16:58 Ответить
Нормальный хлопец .Вежливый.Мухи не обидит.Наградить .Орденом Сутулова!
21.04.2021 17:41 Ответить
Так у него и так уже небось наградное оружие от Собакова. Потому что он четкий пацанчик, ему можно. А вы всё остальное быдло, трепещите, вам оружия давать нельзя.
21.04.2021 18:56 Ответить
Відразу в рило!! В нього кросівки кольорів російського прапору!!
21.04.2021 18:20 Ответить
привить его немедленно, явно не привитый
21.04.2021 19:56 Ответить
Ще один ідіот знайшов пригоду на свою жопу.
21.04.2021 21:57 Ответить
Подібний на звєрька ? Мобіла побита, сідуха зафавлена. Жебракувате приблатнене гімно
21.04.2021 22:33 Ответить
Отпустят.Он же стрелял холостыми.
22.04.2021 00:09 Ответить
Одна из причин для чего нужны честные суды. Маргиналы и коррупционеры будут всегда, но отделить их от остального общества можно с помощью правоохранительной и судебной систем.
22.04.2021 11:33 Ответить
дебил обыкновенный
22.04.2021 13:44 Ответить
ПЕТУХ КАКОЙ ТО !!!
22.04.2021 16:51 Ответить
 
 