Установлен факт хищения газа через "Донецкоблгаз" на 650 млн грн. Топливо могли поставлять на оккупированную территорию, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". По предварительным данным следствия, сумма ущерба может составлять до 650 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подчеркивается, что "голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывали путем искусственного создания производственно-технологических затрат.

"Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" в Донецкой области провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании. В результате изъяли документацию и программный комплекс учета газа. Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга, владеющих 49,9% "Донецкоблгаза"





