Установлен факт хищения газа через "Донецкоблгаз" на 650 млн грн. Топливо могли поставлять на оккупированную территорию, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". По предварительным данным следствия, сумма ущерба может составлять до 650 млн грн.

Подчеркивается, что "голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывали путем искусственного создания производственно-технологических затрат.

"Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", - говорится в сообщении.

По факту несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему "Донецкоблгаза" в Донецкой области провели ряд обысков в офисах и на производственных мощностях компании. В результате изъяли документацию и программный комплекс учета газа. Изъятые материалы и оборудование направлены на экспертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против двух компаний из Гонконга, владеющих 49,9% "Донецкоблгаза"

Установлен факт хищения газа через Донецкоблгаз на 650 млн грн. Топливо могли поставлять на оккупированную территорию, - СБУ 01
Установлен факт хищения газа через Донецкоблгаз на 650 млн грн. Топливо могли поставлять на оккупированную территорию, - СБУ 02
Установлен факт хищения газа через Донецкоблгаз на 650 млн грн. Топливо могли поставлять на оккупированную территорию, - СБУ 03

Донецьк (6335) облгазы (73) СБУ (20440)
Топ комментарии
+12
а теперь посмотрите, кто на оккупированной территории самые крупные потребители газа, и это окажутся ***** Ахметов м ***** Курченко..
21.04.2021 15:47 Ответить
+6
Так вот за чей счет банкет. А потом приезжие из дыры (приезжая снимать пенсии и за продуктами) рассказывают нам в Мариуполе какие мы лохи. Типа они в Донецке копейки за газ платят, а мы тупые и платим по 8.85 (такая цена у нас в Азовгазе на апрель).
21.04.2021 15:55 Ответить
+5
Думаю, плюс 30 копеек к майским ценам газа надо бы добавить. Для компенсации ущерба.
21.04.2021 15:52 Ответить
а теперь посмотрите, кто на оккупированной территории самые крупные потребители газа, и это окажутся ***** Ахметов м ***** Курченко..
21.04.2021 15:47 Ответить
Ці пі%ори сидять так високо(в Лондоні), що тебе вони не почують. А кожне їхнє кихи-кихи буде сотрясати і далі Україну. З тобою включно, Шрек
21.04.2021 16:00 Ответить
Какой Ахметов на оккупированной территории? Все Курченко у него отобрал.
21.04.2021 17:35 Ответить
Думаю, плюс 30 копеек к майским ценам газа надо бы добавить. Для компенсации ущерба.
21.04.2021 15:52 Ответить
яка неожыданность...
21.04.2021 15:52 Ответить
Так вот за чей счет банкет. А потом приезжие из дыры (приезжая снимать пенсии и за продуктами) рассказывают нам в Мариуполе какие мы лохи. Типа они в Донецке копейки за газ платят, а мы тупые и платим по 8.85 (такая цена у нас в Азовгазе на апрель).
21.04.2021 15:55 Ответить
Они как и крымчане сейчас на шее у ватанов сидят.
21.04.2021 17:32 Ответить
Но от украинской пенсии не отказываются!
21.04.2021 17:36 Ответить
Донец порожняк не гонит
Встановлено факт розкрадання газу через "Донецькоблгаз" на 650 млн грн. Паливо могли постачати на окуповану територію, - СБУ - Цензор.НЕТ 1583
21.04.2021 15:56 Ответить
650 млн. гр.? Вкрали? Фігня, а не гроші! Зєля провалить ще пару-трійку оборонних замовлень і ніхто цієї крадіжки не помітить.
21.04.2021 15:57 Ответить
це сране СБУ саме кришує дерибан по всій країні по різним напрямкам. що змінилося з приходом лейтенанта баканова? окрім самих підходів до дерибану, нічого. хіба ще одна фішка -гібридна публічність фейкової діяльності яка зводиться до пустопорожніх заяв пресслужби цієї злочинної кантори.
21.04.2021 15:58 Ответить
думал жена бакланова сменит паспорт эрэфии на хайфу?
21.04.2021 16:04 Ответить
У этой жены паспортов, шо у моего кота блох.
21.04.2021 16:08 Ответить
Уверен на 100% эта история не будет иметь продолжения. Отстегнут кому надо и через день два замнут это дело и никто даже не вспомнит. И будут они дальше жить спокойно и счастливо.
21.04.2021 16:46 Ответить
Наверное надо еще какую то специальную службу открыть по борьбе с расхитителями и коррупционерами. И носки им уже не по 150 гривень, а по тысяче закупать. Тогда будет эфект.
21.04.2021 16:07 Ответить
Как такое вообще может быть.Это же крали не один день и кто-то крышевал.Ведь на входе видно сколько берет компания.Куда он затем девается?Пусть теперь облгаз и возмещает убытки через суд.Иначе арестовать компанию и продать ее с молотка.И все те хозяева акций,что сидят в Гонконге пусть тоже платят!Я думаю,что они как раз и сделали эту схему.Арестовать счета компании и пусть возмещают убыток.В противном случае продать с молотка и погасить убыток!Газ это не макароны.Его так просто не продаш и не спрячешь.Значит есть конечный потребитель...
21.04.2021 16:14 Ответить
Ну продайте. Там газовый счетчик два стула и ноутбук играть в пасьянс.
21.04.2021 17:04 Ответить
При таких крадіжках, як ще країна не збанкрутувала...
21.04.2021 16:39 Ответить
Каждый ворует согласно должности. Ранжир.
21.04.2021 17:01 Ответить
а что же с промежуточными контролирующими мероприятиями? Не за год же крали..Кто позволил столько украсть и кто НЕ ПРОВЕРЯЛ эту орагнизацию???
21.04.2021 16:58 Ответить
@ляди во всей красе....
21.04.2021 16:59 Ответить
Вот чем хорошо воровать в госкомпании деньги из бюджета, и воровать много? Тем шо эти деньги принадлежат зебиллам а они как бы и их а по факту ничьи. Никто не станет доискиваться и вытряхивать вверх ногами с девятиэтажки. А попробуй украсть у Бени или у Ахмета.
21.04.2021 16:59 Ответить
Що хіщеніє - не дивує. Що через Донецьк - взагалі не дивує. Що в лугандонію крали - абсолютно не дивує. Трошки здивувало, що таки "установлєно". Але готовий поспорити - далі нічого не буде. Тихенько все поукладається, кому треба - трошки занесуть. І пасочки. До чергового "абнаружена хіщєнія".
21.04.2021 17:32 Ответить
Это же требование Путина,чтоб Украина свой народ сама снабжала газом!
21.04.2021 18:50 Ответить
 
 