Апелляционный суд отменил домашний арест протестовавшему под ОП активисту Ратушному. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисту Роману Ратушному отменили круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда в избрании меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сегодня Апелляционный суд рассматривал апелляцию Романа Ратушного на решение Печерского районного суда об избрании круглосуточного домашнего ареста, как меры пресечения за участие в акции под ОП 20 марта. Так, суд отменил постановление Печерского райсуда и отказал прокурорам в избрании меры пресечения.

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, ранее суд отправил Ратушного под круглосуточный домашний арест.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, Иловайск, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр".

Напомним, что суд уже избрал по данному делу меры пресечения Владу Сорду (Стафийчуку) и Евгению Строканю - обоим круглосуточный домашний арест. 30 марта суд должен рассмотреть избрание по данному делу меры пресечения еще Сергею Филимонову и Алексею Билковскому.

