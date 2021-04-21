"Путин - вор!": в России проходят акции в поддержку Навального. ФОТОрепортаж

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального вышли на акции протеста в разных российских городах. Больше всего протестующих - в Москве и Санкт-Петербурге. Полиция проводит массовые задержания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

Участников акции задерживали в Москве, Санкт-Петербурге, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Томске, Барнауле, Кемерово. Всего за решетки попали как минимум 400 протестующих.

Протест при этом проходит мирно. Так, на Тверской в Москве участники акции зажгли фонарики на мобильных телефонах и скандировали Россия без Путина", "Путин - вор", "Отпускай", "Свободу политзаключенным".

Также на Цензор.НЕТ: Ходорковский о встрече Зеленского и Путина на Донбассе: Так легко, как в Чаде, где убили президента, не получится

В МВД РФ утверждают, что "в несанкционированных акциях" в 29 городах России приняли участие около 14,4 тыс. человек. "Это просто смех", – прокомментировал заявление МВД соратник Алексея Навального Леонид Волков. По мнению директора ФБК Ивана Жданова, названную МВД цифру необходимо умножать на 10.













































