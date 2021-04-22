Представители Украины, Литвы и Польши в совместном заявлении по Донбассу осудили агрессию РФ. ФОТОрепортаж

Представители Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России во время встречи Широкином в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Первый заместитель Председателя ВР Украины господин Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата - Мария Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас сегодня посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!", - такие слова поддержки Украины выразил господин Паулюс Саударгас, подытоживая первый день визита вице-спикеров украинского, польского и литовского парламентов в Донецкую область.

"К сожалению, я видела уже не одну войну. Я наблюдала войну не только здесь, в Украине, но и в Грузии. По моему мнению, их объединяет две вещи: страшная гнетущая тишина, которая царит сейчас там, где когда-то кипела жизнь, и виновник этого - Российская Федерация, именно она принесла боль, разрушения и опустошения на эти земли", - сказала вицемаршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата - Мария Гошевская.

В Широкино представители трех парламентов огласили совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России, и скрепили это заявление своими подписями в расположении одной из воинских частей, которые держат линию украинской обороны вокруг Мариуполя.

Первый заместитель Председателя ВР Украины господин Руслан Стефанчук поблагодарил всех военнослужащих - от рядовых до генералов, которые надежно защищают Украину от агрессора.

























Фото: Донецкая ОГА