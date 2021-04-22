РУС
Представители Украины, Литвы и Польши в совместном заявлении по Донбассу осудили агрессию РФ. ФОТОрепортаж

Представители Украины, Польши и Литвы подписали совместное заявление о поддержке Украины и осуждении агрессивных действий России во время встречи Широкином в Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Первый заместитель Председателя ВР Украины господин Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша госпожа Малгожата - Мария Гошевская, вице-спикер Сейма Литовской Республики господин Паулюс Саударгас сегодня посетили Мариупольский порт, КПВВ "Гнутово" и поселок Широкино.

"Братья, вы не одни. Мы воочию сегодня увидели проблему, которая является не только вашей проблемой, но и проблемой всей Европы и всего мира. Это не двусторонний конфликт, это агрессия одной стороны, и эта сторона - Россия. Мы хотим объединить все наши усилия, чтобы этот конфликт был погашен и чтобы Украина возобновила целостность своих границ. Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!", - такие слова поддержки Украины выразил господин Паулюс Саударгас, подытоживая первый день визита вице-спикеров украинского, польского и литовского парламентов в Донецкую область.

Представители Украины, Литвы и Польши в совместном заявлении по Донбассу осудили агрессию РФ

Фото: Донецкая ОГА

Литва (2608) Польша (8849) Широкино (486) Стефанчук Руслан (682)
Топ комментарии
+2
Прибалтам, полякам и особенно американцам мы поклониться должны за их поддержку , а не предъявы кидать.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:54 Ответить
+1
Харьковский бронетанковый завод выиграл тендер, к сварке бронелистов приступили.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:12 Ответить
А никого не бесит вот это:
"Мы увидели сегодня страшную картину, и вместе должны это остановить!"
Не с 2014-го? Не? Сегодня?
показать весь комментарий
22.04.2021 07:39 Ответить
Шо тобі не ясно?
показать весь комментарий
22.04.2021 07:47 Ответить
Они нам что то должны ? А зескот просравший страну ничего не должен ? Да стафанчуками можно и нужно амбразуры затыкать.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:50 Ответить
Прибалтам, полякам и особенно американцам мы поклониться должны за их поддержку , а не предъявы кидать.
показать весь комментарий
22.04.2021 07:54 Ответить
***** кацапский, Ты про какую "прибалтику " мямлишь тут?
показать весь комментарий
22.04.2021 08:09 Ответить
Жертва бракованного презерватива пасть закрой или я тебе ее гамном наполню.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:38 Ответить
Ты обоссышься, кацапа. Диванное кацапское вояко
показать весь комментарий
22.04.2021 08:50 Ответить
Поссать на тебя я могу , но для тебя это бальзам на твою больную душу. Огорчу тебя страдальца, когда вокруг мерещатся кацапы- пора к психиатру. Могу предположить что ты контужен гнилыми помидорами и к тому же ПРОПАЛА ПАМЯТЬ . Лечись придурок.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:55 Ответить
Тендер - требуется бронежилет, размер - Стефанчук, звонить пятому заместителю уборщицы ОП - тете Нине Толстошвабровне, пароль - порося.
показать весь комментарий
22.04.2021 08:16 Ответить
Харьковский бронетанковый завод выиграл тендер, к сварке бронелистов приступили.
показать весь комментарий
22.04.2021 09:12 Ответить
 
 