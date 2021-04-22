Разоблачены 10 наемников РФ и 2 организатора "референдума": СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия на Донбассе. ФОТО
СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также установлены два организатора псевдореферендума 2014 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований террористов.
Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, в их отношении будут открыты уголовные производства.
Кроме того, в квартире одного из террористов сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника были изъяты 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.
Проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года у Донецкой области.
По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.
Если ежедневно заниматься своей работой, а не проводить раз в пятилетку образцово-показательные "профилактические контрдиверсионные мероприятия", то улов сепаратистов/предателей/шпионов/террористов будет в 10 раз больше.
Не вижу причин "пэрэмогы" и для открытия шампанского.....
СБУ не работает - "плохо".
Таким никогда не угодишь. Склока, сплошная.