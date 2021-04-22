РУС
Разоблачены 10 наемников РФ и 2 организатора "референдума": СБУ проводит контрдиверсионные мероприятия на Донбассе. ФОТО

СБУ во время профилактических контрдиверсионных мероприятий в Волновахском районе Донецкой области обнаружила схрон с минами и разоблачила 10 участников незаконных вооруженных формирований. Также установлены два организатора псевдореферендума 2014 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отрабатывая оперативную информацию, правоохранители установили места проживания участников бандгруппировок так называемой "ДНР". Они в настоящее время входят в состав незаконных вооруженных формирований террористов.

Сейчас проверяется информация о их причастности к активному вооруженному сопротивлению силам АТО/ООС. В случае подтверждения данных, в их отношении будут открыты уголовные производства.

Кроме того, в квартире одного из террористов сотрудники СБ Украины обнаружили тайник с боевыми средствами поражения. Из тайника были изъяты 4 противотанковые мины ТМ-62М общим весом 40 кг. По оперативным данным, злоумышленник планировал использовать взрывчатку для совершения диверсий на территории региона.

Проверяется информация о противоправной деятельности двух организаторов так называемого "референдума" 2014 года у Донецкой области.

По установленным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

Читайте: Контрразведка СБУ задержала наемника РФ: Сейчас террорист дает показания о российской агрессии. ВИДЕО

+11
Аксёнов гр РФ организатор референдумов уже в Раде ! СБУ ?
22.04.2021 10:24 Ответить
+4
Лйфхак (для СБУ):
Если ежедневно заниматься своей работой, а не проводить раз в пятилетку образцово-показательные "профилактические контрдиверсионные мероприятия", то улов сепаратистов/предателей/шпионов/террористов будет в 10 раз больше.
22.04.2021 10:41 Ответить
+2
Це тамжінашілюді?
22.04.2021 10:57 Ответить
То есть вручат депутатские мандаты? Хотя при ЗЕленом гондоне все может быть.
показать весь комментарий
22.04.2021 10:57 Ответить
бий москаля, складайте трупи!
показать весь комментарий
22.04.2021 10:51 Ответить
ловите лучше г@ндонов из опзж, и слуги урода. там сепар на русском шпионе сидит и русским шпионом погоняет
показать весь комментарий
22.04.2021 11:26 Ответить
Понять и простить?
показать весь комментарий
22.04.2021 12:24 Ответить
Прошло 7 лет.... А СБУ только "установило"?
Не вижу причин "пэрэмогы" и для открытия шампанского.....
показать весь комментарий
22.04.2021 14:07 Ответить
СБУ коли будуть разоблечени те сепаристи які вибрали Медведчука в Раду?
показать весь комментарий
23.04.2021 03:18 Ответить
Разоблачила )) а коли їх принаймі арештують ,... а коли їх посадять??...
показать весь комментарий
23.04.2021 03:21 Ответить
СБУ работает - "плохо".
СБУ не работает - "плохо".
Таким никогда не угодишь. Склока, сплошная.
показать весь комментарий
23.04.2021 04:18 Ответить
А в Покровске организатора референдума выбрали в Раду. Дурдом "Ромашка"
показать весь комментарий
23.04.2021 10:08 Ответить
 
 