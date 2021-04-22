Правоохранители задержали на Харьковщине банду, которая похищала и убивала людей ради квартир. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, лишали их свободы, осуществляли незаконное завладение их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем ликвидировали своих жертв. Подозрения вручены восьми фигурантам.

Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и детективы следственного управления полиции Харьковщины установили, что в начале 2019 г. в Харькове организовалась группа лиц с целью незаконного обогащения. Лидер группы - местный житель, 1984 года рождения. Среди его сообщников - пятеро мужчин и трое женщин.

Выискивая одиноких людей или таких, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом. Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми.

Вот несколько раскрытых эпизодов преступной деятельности фигурантов:

- человек умер, а после ее смерти оформлялся договор продажи жилья;

- тело другого человека, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;

- еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;

- квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

Такая же участь ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме.

Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

По собранным материалам детективы СУ ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по фактам создания и участия в преступной организации, мошенничества в особо крупных размерах, использование заведомо поддельных документов и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений в составе преступной организации.

Чтобы ликвидировать деятельность уличенного группировки на территории Харьковщины провели спецоперацию. Работники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГУНП и прокуратуры Харьковской области, по силовой поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения "ВОСТОК", задержали двух организаторов и шестерых участников преступной группировки.

Проведено почти 40 обысков. Во время санкционированных мероприятий изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. А главное - обнаружены и спасены лица, которых злоумышленники насильно удерживали.



Устанавливаются их данные, места проживания и обстоятельства, при которых они оказались в неволе.

Под процессуального руководства областной прокуратуры детективы следственного управления полиции Харьковщины вручили подозрения фигурантам, которые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет им меры предосторожности. Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям причастному 35-летнему сотруднику полиции. В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.