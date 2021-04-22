РУС
Правоохранители задержали на Харьковщине банду, которая похищала и убивала людей ради квартир. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Участники преступной организации находили среди жителей Харьковской области одиноких или малообеспеченных лиц, лишали их свободы, осуществляли незаконное завладение их недвижимым имуществом на основании поддельных документов, а затем ликвидировали своих жертв. Подозрения вручены восьми фигурантам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Работники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины и детективы следственного управления полиции Харьковщины установили, что в начале 2019 г. в Харькове организовалась группа лиц с целью незаконного обогащения. Лидер группы - местный житель, 1984 года рождения. Среди его сообщников - пятеро мужчин и трое женщин.
Выискивая одиноких людей или таких, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, злоумышленники подбирали индивидуальный способ завладения их недвижимым имуществом. Кого-то из своих жертв спаивали алкогольными напитками, у кого похищали документы на жилье, других незаконно лишали свободы и насильно удерживали. Но результат всегда был один: на основании поддельных документов квартиры пострадавших переходили в чужую собственность, средства от сбыта недвижимости оседали на счетах участников преступной группы, а самих потерпевших находили мертвыми.

Вот несколько раскрытых эпизодов преступной деятельности фигурантов:

- человек умер, а после ее смерти оформлялся договор продажи жилья;
- тело другого человека, которого сообщники длительное время спаивали, было найдено вблизи водоема;
- еще одного мужчину обманом вывезли из квартиры в дом в селе, где удерживали и подливали к спиртному вещества, которые должны были спровоцировать остановку сердца. В настоящее время, после эксгумации тела, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти;
- квартиру харьковчанки продали по поддельным документам, женщину против воли держали на территории домовладения, где ее избили, задушили и закопали на приусадебном участке.

Правоохранители задержали на Харьковщине банду, которая похищала и убивала людей ради квартир 01

Такая же участь ждала еще двух людей, имущество которых фигуранты уже успели переоформить, а самих пленников держали в частном доме.

Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала автобусы с более чем 60 "титушками" на Харьковщине: Планировали создать "картинку" для росСМИ и дестабилизировать ситуацию. ФОТОрепортаж

По собранным материалам детективы СУ ГУНП в Харьковской области начали уголовное производство по фактам создания и участия в преступной организации, мошенничества в особо крупных размерах, использование заведомо поддельных документов и умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью из корыстных побуждений в составе преступной организации.

Правоохранители задержали на Харьковщине банду, которая похищала и убивала людей ради квартир 02

Чтобы ликвидировать деятельность уличенного группировки на территории Харьковщины провели спецоперацию. Работники Департамента внутренней безопасности НПУ, ГУНП и прокуратуры Харьковской области, по силовой поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ, спецподразделения КОРД и роты полиции особого назначения "ВОСТОК", задержали двух организаторов и шестерых участников преступной группировки.

Проведено почти 40 обысков. Во время санкционированных мероприятий изъято оружие, наличные, большое количество документов, мобильные телефоны и автомобили. А главное - обнаружены и спасены лица, которых злоумышленники насильно удерживали.

Правоохранители задержали на Харьковщине банду, которая похищала и убивала людей ради квартир 03
Фото: сайт Нацполиции

Устанавливаются их данные, места проживания и обстоятельства, при которых они оказались в неволе.

Под процессуального руководства областной прокуратуры детективы следственного управления полиции Харьковщины вручили подозрения фигурантам, которые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ближайшее время суд изберет им меры предосторожности. Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям причастному 35-летнему сотруднику полиции. В случае доказательства вины задержанным грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

+19
Нотариус как всегда не пределах
показать весь комментарий
22.04.2021 13:04 Ответить
+19
Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

все зло и беспредел от мусоров.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:05 Ответить
+17
Ох и выродки!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:59 Ответить
Ох и выродки!
показать весь комментарий
22.04.2021 12:59 Ответить
да понимаешь...
Если оно так, как пишут - то выродки.
Но просто есть ситуации, когда живет больной (особенно - психически) одинокий человек в квартире.
Ухода - ноль, сам себя обслужить не может. Родичей нет.

Вариант - переселить человека на меньшую квартиру, большУю квартиру сдавать, за деньги от сдачи - оплачивать меньшую квартиру + уход.
Так вот, если ты этим займешься, на тебе элементарно выйдут менты и тебе песец.
Хотя вариант не такой плохой.
Я о таком слыхал.

Так что тут тоже - выродки-то выродки, но со слов ментов.
Что там на самом деле - вопрос.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:07 Ответить
Сергій Кулик 2955aac4 ти **#нько. Ти читай уважно, вони вбивали за житло.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:44 Ответить
на Харьковщине расцвет 90-х
показать весь комментарий
22.04.2021 16:17 Ответить
по всей стране 90тые пошли , посадок то нет , воры и авторитеты у нас неприкасаемые ( как чурки и депутаты )
показать весь комментарий
22.04.2021 18:48 Ответить
таки да. комиссия их лишает лицензии после - неоднократного нарушения закона .
показать весь комментарий
22.04.2021 13:06 Ответить
Нотариус как всегда не пределах
показать весь комментарий
22.04.2021 13:04 Ответить
Дійсно, а де ж наші славні нотаріуси, без них же ні кроку. Хоч одного посадять, чи навряд?
показать весь комментарий
23.04.2021 11:39 Ответить
Правоохранители установили, что банде "черных риелторов" способствовал сотрудник одного из отделов харьковской полиции.

все зло и беспредел от мусоров.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:05 Ответить
махинации с недвигой от века менты контролировали.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:08 Ответить
менты наводят . знают весь контингент кого можно ободрать на квартиру . нотариус свой . а сейчас с этой державой в смартфоне наверно вообще лафа настала для мошенников
показать весь комментарий
22.04.2021 13:09 Ответить
Так на те й є Поліція котра ловить сміття.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:46 Ответить
Эти банды орудуют в Харькове с начала 90х беспрерывно.Доходный промысел передается мусорами по наследству.Участковые ищут одиноких и брошенных ,а дальше конвейер.Такое было и при совке.Только квартиры не продавали ,а присваивали,переписывали за деньги на жаждущих..Система неискоренима.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:07 Ответить
Аваков і геращенко попереджували що треба мусорам підняти жалованіє щоб вони небрали хабарів і не створювали банд.а їх ніхто не слухає.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:10 Ответить
Там покопати - будуть і чорні нотаріуси, і прокурвори.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:11 Ответить
Чорним називати ніззя, бо - расизм.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:41 Ответить
Никто копать не будет..Ворон ворону глаз не выклюет.Все карательные органы( Суд,Полиция,прокуроры) охраняют свои прибыльные бизнесы от сторонних глаз.Неоднократно пропадали журналисты -расследователи .и даже судьям отрезали головы.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:28 Ответить
не пи-ди , за головы поподробнее плиз , чет такого не слыхал
показать весь комментарий
22.04.2021 18:50 Ответить
Судье Фрунзенского района и еще трем его родственникам отрезали головы.При донецком хряке.Виновных не нашли.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:52 Ответить
головы резали - да , но не судьям
давно это было
показать весь комментарий
24.04.2021 12:36 Ответить
от ***!

а если тебе повезет убить эту сволочь до того как она тебя то сидеть тебе долго...
показать весь комментарий
22.04.2021 13:31 Ответить
ТІЛЬКИ СМЕРТНА КАРА
показать весь комментарий
22.04.2021 13:40 Ответить
До 15 лет,да вы что там охренели,Офицеру,котрый задушил Джорджа Флойда дали 40 лет,а тут такое,и вы хотите что бы было меньше преступности?Почему можно убить и отсидеть пару лет и свободен,жизнь украинца так дешево стоит?
показать весь комментарий
22.04.2021 13:43 Ответить
Як бачимо на фото у бандитів зброя є.
Зупінити свавілля відмороженої мерзоти може тільки легалізація короткостволів.
показать весь комментарий
22.04.2021 13:48 Ответить
легалізація зброї діє тільки для чиновніч*єй пістоти від влади.
Тільки вони мають право сріляти в звичайних граждан й не нести ніякої видповідальності тако ж як і при вбивстві своїм авто перехожого...
показать весь комментарий
22.04.2021 14:19 Ответить
Не пойму как можно арестовывать вагидных?, они же все беременные им молоко выдавать надо.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:13 Ответить
Нет слов ,,,человек это мразь
показать весь комментарий
22.04.2021 14:31 Ответить
бабки
показать весь комментарий
22.04.2021 15:12 Ответить
Ніт - мусора.
показать весь комментарий
22.04.2021 18:18 Ответить
При попытке оказать сопротивление...- самый справедливый вариант. Через год эти мрази будут на свободе.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:47 Ответить
Для таких тварей и нужна смертная казнь, а не толерастия европейская.
показать весь комментарий
22.04.2021 22:44 Ответить
Конечно молодцы, но самый гумманый суд сможет порешать и оправдать этих тварей
показать весь комментарий
22.04.2021 23:12 Ответить
"кто ещё в доме? никого, собака одна!" (с)
СОБАКА НЕ ТО СЛОВО!!!! почему никого при задержании не застрелили? Ну хотябы немножко???
показать весь комментарий
23.04.2021 03:55 Ответить
Це звичайно жах, але тєло зліва з написом двб напевно зїдає підозрюваних
показать весь комментарий
23.04.2021 12:38 Ответить
Правек. Нужно изменить систему кадастра недвижимости.Принять новые законы. Болие интегрировать под Европейские стандарты.Такой кошмар здесь не творится, государство постаралось уберечь своих граждан од произвола бандитов.📩 А Украинское правительство, когда постарается???
показать весь комментарий
23.04.2021 13:20 Ответить
Это часом не Гепы орлов от дел отстраняют?
показать весь комментарий
23.04.2021 14:23 Ответить
Цензор !!!!! Знову берете на роботу неуків - "меры предосторожности" всцятись від сміху, треба писати "мера пресечения" (для того чтоби пресечь, припинити злочинну діяльність). Запобіжний захід - запобігти скоєєню нових злочинів, ухилення підозрюваного від участі в процесуальних діях. Тепер і на Цензорі "какая разница, и так поймут про шо пишут".
показать весь комментарий
23.04.2021 15:38 Ответить
Зверніть увагу "... установили, что в начале 2019 г. в Харькове организовалась группа лиц" Источник: https://censor.net/ru/p3261357
Расцвет, восхождение ЗЕзвезд, щось знали
показать весь комментарий
23.04.2021 15:46 Ответить
 
 