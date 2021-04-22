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Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киева в составе сводного отряда прошли учения на полигоне. В обстановке, приближенной к боевой, правоохранители совершенствовали навыки по стрельбе из различных видов оружия, оказание домедицинской помощи, а также отрабатывали тактические приемы и инженерную подготовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в состав сводного отряда вошли 250 сотрудников Главного управления полиции и территориальных подразделений, в том числе участковые офицеры полиции, следователи, дознаватели, работники кадрового обеспечения и отдела криминальной полиции. Также к занятиям присоединились бойцы полка полиции особого назначения "Киев" и КОРДа.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, после создания сводного отряда к 2016 году такие учения полицейские проходят ежегодно: "Отработку проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, где мы проверяем технику, логистику, проводим марш-бросок на 100 километров. На этот раз совершенствовали упражнения с гранатами, стреляли из пулеметов, штурмовых винтовок и снайперских комплексов".

Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 01

Кроме огневой, инженерной и тактической подготовки, полицейские выполняли задачи по зачистке и взятию под контроль зданий, созданию мобильных блокпостов, передвижению подразделения за  бронетехникой. Такие учения помогают отработать алгоритмы действий в конкретных ситуациях и закрепить практические навыки.

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Особенно полезной и интересной для полицейских оказалась лекция по домедицинской подготовке, поскольку и вне службы бывают случаи, когда необходимо немедленно помочь человеку до приезда врачей. Инструктор-преподаватель Центра специальной подготовки Александр Корнийчук рассказал о транспортировке пострадавших и наложения жгутов.

Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 02

"Хотя нашей основной работой остается безопасность в столице и раскрытие преступлений, полицейские не могут быть в стороне от событий в государстве и несут службу в зоне проведения операции объединенных сил. Эти учения - проверка готовности наших правоохранителей к чрезвычайным ситуациям ", - добавил Крищенко.

Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 03
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 04
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 05
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 06
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 07
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 08
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 09
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 10
Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой 11
Фото: сайт Нацполиции

Нацполиция (16601) военные учения (3466) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+5
Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 14:27 Ответить
+4
Учения - это хорошо.
Главное что бы этих обучающихся , во время начала войны, не пришлось искать с сбобаками и на ветолетах по их селам и лесам.... и главное не встретить их среди *********** войска!
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22.04.2021 14:34 Ответить
+3
Бо їх тут чекає надспецпідрозділ ментів, які вчились кидати гранати і здійснили марш на авто! Страшна сила ці хряки!!😂😂
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22.04.2021 14:41 Ответить
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Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 14:27 Ответить
Дебил , однако ? Живи в спаме , пока ...
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22.04.2021 14:29 Ответить
Дебил у тебя дома в зеркале живёт. Где обещанный спам, дефективный?
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22.04.2021 14:39 Ответить
Ну что, сходил к зеркалу? Убедился, что я тебя не обманул))
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22.04.2021 17:12 Ответить
Натаскивают против украинцев.
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22.04.2021 16:20 Ответить
Это всё здорово . Надеюсь орки не дойдут до Киева .
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22.04.2021 14:28 Ответить
Бо їх тут чекає надспецпідрозділ ментів, які вчились кидати гранати і здійснили марш на авто! Страшна сила ці хряки!!😂😂
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22.04.2021 14:41 Ответить
Зелёные орки уже в Киеве, в ВР сидят.
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22.04.2021 14:42 Ответить
Замечательно, но уверен на все 146%, что такое позитивное начинание стоит дополнить включив в этот сводный отряд батальон прокуроров и роту судей, так сказать для полноты пейзажа и придания новых ярких ощущений вышеуказанным, при расследовании дел и вынесения приговоров кокочленцам Лугандона и различным потерявшимся-заблудившимся и ушедшим в отпуск из одной недоимперии
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22.04.2021 14:31 Ответить
Учения - это хорошо.
Главное что бы этих обучающихся , во время начала войны, не пришлось искать с сбобаками и на ветолетах по их селам и лесам.... и главное не встретить их среди *********** войска!
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22.04.2021 14:34 Ответить
Марш-бросок на 100 км, это круто. Я бегал на 6 км и то уставал.
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22.04.2021 14:35 Ответить
На авто не така вже й надзадача😂😂😂
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22.04.2021 14:38 Ответить
...да, из мильтонского укорота дофига настреляешь, конечно
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22.04.2021 14:39 Ответить
"проводим марш-бросок на 100 километровИсточник: https://censor.net/ru/p3261385"

вообще то такие "марш-броски" бывают только у кацапов
в остальных странах это называется "рейд"

И, кстати, в кабинетах этих командиров портретики Дзержинского висят?
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22.04.2021 14:41 Ответить
"Цензор" , закрой тему . Ватные дебилы куражатся .
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22.04.2021 14:43 Ответить
😂😂😂. О! Бачиш Шойгу вже дав наказ відвести війська! Я ж кажу страшна сила ці хряки😂😂😂
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22.04.2021 14:46 Ответить
Для твоей орды очень "остроумно" . Но от ***** ты сегодня не получишь пирожок .
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22.04.2021 14:50 Ответить
Я розумію що челюсть не дає тобі можливість розмовляти українською, але в тебе і пальці судячи з всього криві, що писати українською не можеш😂😂.
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22.04.2021 14:54 Ответить
Не помешает казенное барахлишко пересчитать после этих боевых мусоров.
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22.04.2021 14:57 Ответить
А самый упитанный пупс полиции столичный оберполицмейстер Крищенко кроме маслы обглодать хоть что-то на учениях отрабатывал? Ему на щёки специальный бандаж полагается, чтобы харя не треснула. Из Крищенки на местности хороший ориентир получился бы. А если бы под Крищенку что-нибудь разрывное прилетело бы, то гавнище из бутора Крищенки залепило бы всю оптику условному противнику.
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22.04.2021 15:08 Ответить
На первом фото, винтовка калибра 50 BMG
Зачем полиции такое оружие?
В городских условиях, вполне достаточно 223 и 308 калибров.
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22.04.2021 15:31 Ответить
Показуха, все как обычно.
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22.04.2021 15:41 Ответить
Это КСВ спецподразделения КОРД. Им виднее, что именно им нужно.
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23.04.2021 04:14 Ответить
Посылайте уже этих кабанов в зону АТО. Хватит кошмарить киевлян.
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22.04.2021 23:11 Ответить
 
 