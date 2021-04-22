Бросали гранаты, стреляли из пулеметов и снайперских комплексов: полицейские Киева провели учения в обстановке, максимально приближенной к боевой. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Киева в составе сводного отряда прошли учения на полигоне. В обстановке, приближенной к боевой, правоохранители совершенствовали навыки по стрельбе из различных видов оружия, оказание домедицинской помощи, а также отрабатывали тактические приемы и инженерную подготовку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что в состав сводного отряда вошли 250 сотрудников Главного управления полиции и территориальных подразделений, в том числе участковые офицеры полиции, следователи, дознаватели, работники кадрового обеспечения и отдела криминальной полиции. Также к занятиям присоединились бойцы полка полиции особого назначения "Киев" и КОРДа.

Как рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, после создания сводного отряда к 2016 году такие учения полицейские проходят ежегодно: "Отработку проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, где мы проверяем технику, логистику, проводим марш-бросок на 100 километров. На этот раз совершенствовали упражнения с гранатами, стреляли из пулеметов, штурмовых винтовок и снайперских комплексов".

Кроме огневой, инженерной и тактической подготовки, полицейские выполняли задачи по зачистке и взятию под контроль зданий, созданию мобильных блокпостов, передвижению подразделения за бронетехникой. Такие учения помогают отработать алгоритмы действий в конкретных ситуациях и закрепить практические навыки.

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Особенно полезной и интересной для полицейских оказалась лекция по домедицинской подготовке, поскольку и вне службы бывают случаи, когда необходимо немедленно помочь человеку до приезда врачей. Инструктор-преподаватель Центра специальной подготовки Александр Корнийчук рассказал о транспортировке пострадавших и наложения жгутов.

"Хотя нашей основной работой остается безопасность в столице и раскрытие преступлений, полицейские не могут быть в стороне от событий в государстве и несут службу в зоне проведения операции объединенных сил. Эти учения - проверка готовности наших правоохранителей к чрезвычайным ситуациям ", - добавил Крищенко.



















Фото: сайт Нацполиции