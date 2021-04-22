РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10859 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
1 514 9

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 21 апреля, в селе Каменный Мост Первомайского района Николаевской области на фасаде сельской общеобразовательной школы состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Владимировичу Бондарюку (позывной Пиндос), 18.07.1993 года рождения, сержанту, командиру отделения-командиру боевой машины 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб в ночь с 29 на 30 октября прошлого года в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного наемниками РФ.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ

Сегодня, 21 апреля, в поселке Каменный Мост состоялось открытие мемориальной доски погибшему морскому пехотинцу сержанту Бондарюку Владимиру Владимировичу. Памятную доску установили на фасаде Каменномостовской ООШ I-III ступеней, в которой с 2000 по 2011 год учился Владимир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориальную доску морпеху 36-й ОБрМП Михаилу Старостину открыли на Херсонщине. ФОТОрепортаж

На мероприятии присутствовали родные и близкие Владимира, боевые побратимы, представители местной власти, волонтеры и односельчане. Память Героя почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Погиб Владимир Бондарюк 30 октября 2020 вблизи с. Водяное от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного парой вражеских снайперов. Вместе с ним одновременно погиб и старший сержант Михаил Старостин.

Указом Президента Украины № 601/2020 от 29 декабря 2020 года, "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Владимир награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)", - отмечается в сообщении.

У Владимира Бондарюка остались родители, жена и дочь.

Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 01
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 02
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 03
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 04
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 05
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 06
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 07
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 08
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 09
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 10
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 11
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 12
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 13
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 14
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 15
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 16
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 17
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 18
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 19
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 20
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 21
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 22
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 23
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 24
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 25
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 26
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 27
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 28
Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области 29

Автор: 

Николаевская область (2152) память (1498) мемориальная доска (219) военнослужащие (6204) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (208)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Земля тебе пухом,боец.Прости,за мудаков,при власти...
показать весь комментарий
22.04.2021 15:16 Ответить
Земля тебе пухом и вечная память, Владимир.

У нас героям мемориальные памятники а у "НИХ" холмы с табличками "Скотомогильник № ..."
показать весь комментарий
22.04.2021 15:24 Ответить
Вічна Слава Герою !Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области - Цензор.НЕТ 6334
показать весь комментарий
22.04.2021 15:25 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС морпіху 36-ї ОБрМП Володимиру Бондарюку відкрили в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 5578
показать весь комментарий
22.04.2021 16:03 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС морпіху 36-ї ОБрМП Володимиру Бондарюку відкрили в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 2033
показать весь комментарий
22.04.2021 16:04 Ответить
Героям слава!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.04.2021 16:09 Ответить
Вечная память! Герої не вмирають!
Соболезнования родным, разделяем ваше горе...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:03 Ответить
Герою слава!
Меморіальну дошку загиблому в зоні ООС морпіху 36-ї ОБрМП Володимиру Бондарюку відкрили в Миколаївській області - Цензор.НЕТ 1789
показать весь комментарий
22.04.2021 19:14 Ответить
Герої не вмирають
показать весь комментарий
22.04.2021 20:39 Ответить
 
 