Мемориальную доску погибшему в зоне ООС морпеху 36-й ОБрМП Владимиру Бондарюку открыли в Николаевской области. ФОТОрепортаж

Вчера, 21 апреля, в селе Каменный Мост Первомайского района Николаевской области на фасаде сельской общеобразовательной школы состоялось торжественное открытие мемориальной доски Владимиру Владимировичу Бондарюку (позывной Пиндос), 18.07.1993 года рождения, сержанту, командиру отделения-командиру боевой машины 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб в ночь с 29 на 30 октября прошлого года в районе села Водяное Волновахского района Донецкой области от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного наемниками РФ.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ ИХ ПОМНИМ

Сегодня, 21 апреля, в поселке Каменный Мост состоялось открытие мемориальной доски погибшему морскому пехотинцу сержанту Бондарюку Владимиру Владимировичу. Памятную доску установили на фасаде Каменномостовской ООШ I-III ступеней, в которой с 2000 по 2011 год учился Владимир.

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На мероприятии присутствовали родные и близкие Владимира, боевые побратимы, представители местной власти, волонтеры и односельчане. Память Героя почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Погиб Владимир Бондарюк 30 октября 2020 вблизи с. Водяное от сквозного пулевого ранения в голову, нанесенного парой вражеских снайперов. Вместе с ним одновременно погиб и старший сержант Михаил Старостин.

Указом Президента Украины № 601/2020 от 29 декабря 2020 года, "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Владимир награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно)", - отмечается в сообщении.

У Владимира Бондарюка остались родители, жена и дочь.

























































