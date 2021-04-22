В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

В городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Ситуация контролируемая. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания. Подробностей происшествия в настоящее время не сообщается.

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Источник ФОТО: Новости Донбасса