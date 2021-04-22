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В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

В городе Рубежное Луганской области на территории воинской части произошло возгорание бензовоза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

"Ситуация контролируемая. Я прошу горожан сохранять спокойствие", - отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По предварительным данным, произошло возгорание бензовоза. На месте происшествия работают соответствующие службы для ликвидации возгорания. Подробностей происшествия в настоящее время не сообщается.

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В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай 01

Источник ФОТО: Новости Донбасса

Автор: 

пожар (5983) Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+2
Твоё ватное "скоко" глаз режет .
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22.04.2021 15:32 Ответить
+1
мммммДяяяяя....
Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
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22.04.2021 15:30 Ответить
+1
Мне одному кажется что оно не похоже на бензовоз!
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22.04.2021 17:05 Ответить
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мммммДяяяяя....
Теперь никто не узнает скоко бензина продано а скоко сгорело...
Думаю, что сгорело в этом бензовозе тоннн 60... не меньше!
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22.04.2021 15:30 Ответить
Твоё ватное "скоко" глаз режет .
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22.04.2021 15:32 Ответить
А в мене у сраці сбербить коли читаю твої коменти на кацапській мові
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22.04.2021 15:51 Ответить
ну у вас кацапов всегда в сраці свербит
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22.04.2021 16:38 Ответить
- дурень!
Мабуть воно півником під шконкою на великій хаті підробляло та ТАК ЖВАВО перевиконувало план що трохи мізками поїхало й тому не розуміє про що мова...
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22.04.2021 16:51 Ответить
Будь спок.В Сватово склад артвооружения взорвали,не привыкать.
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22.04.2021 15:32 Ответить
Возможно как обычно колхозный тюнинг КамАЗа фуфайкой ,а шоб теплее. И горит так еле успевают из машины выпрыгнуть.
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22.04.2021 15:49 Ответить
подумаешь какие беспокойные "горожане"
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22.04.2021 16:48 Ответить
Мне одному кажется что оно не похоже на бензовоз!
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22.04.2021 17:05 Ответить
Может на том, что сгорело, возили топливо бочками на линию фронта... Так удобней: этому давала, этому давала..
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22.04.2021 21:03 Ответить
Бочками куда для буржуек..та ну нах...
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22.04.2021 21:08 Ответить
А не бортовое ли оно? какой нах бензовоз?
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22.04.2021 21:07 Ответить
 
 