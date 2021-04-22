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Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США. ФОТОрепортаж

В банду входили как минимум 25 человек. Украденные деньги они легализовали в Соединенных Штатах. Теперь преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Об этом сообщает управление коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Организовали банду в 2012-2015 гг. двое граждан Украины, у которых также есть гражданство США.

"Установлено, что в период с июня 2015 по март 2018 организаторы подобрали и склонили к вступлению в эту преступную организацию по меньшей мере 25 человек, в том числе еще одного гражданина Украины, который является гражданином США", - сказано в сообщении.

В 2015-2016 гг. члены группировки похитили из 10 сейфов в Киевских банках имущество 51 человека на сумму $34,86 млн. Приблизительно на такую же сумму они ограбили сейфы в Молдове, Беларуси, Македонии и Латвии.

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"Злоумышленники похищали денежные средства в национальной и иностранной валюте, золотые изделия, в частности ювелирные, монеты и золотые слитки и тому подобное", - отметили в полиции.

Преступники собирались продолжить грабеж в Грузии, Узбекистане и Азербайджане, но не смогли - украинские полицейские успели предупредить коллег из этих стран.

В суд в Украине направили обвинительные акты против шестерых членов банды. Еще пятерых арестовали и осудили на территории других стран, четверых - объявили в международный розыск.

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"20 апреля по результатам международного сотрудничества, которая длилась более трех лет, в том числе по преступной организации по фактам краж из банковских депозитных сейфов на территории стран Восточной Европы и Азии, Департамент юстиции США предъявил обвинения трем лицам за "отмывание" на территории США преступных доходов на сумму более 30 млн долларов США. Подозреваемых арестованы, по местам их проживания проведены обыски, изъяты орудия преступления, а также имущество, приобретенное на средства, полученные преступным путем. Теперь им грозит отбывания наказания в виде лишения свободы на срок 20 лет только на территории США", - отметили в полиции.

Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 01
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 02
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 03
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 04
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 05
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 06
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 07
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 08
Преступников, укравших из сейфов украинских банков $35 млн, задержали в США 09

Автор: 

банки (1938) задержание (6692) Нацполиция (16601) США (27316)


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Топ комментарии
+19
Не туда сбежали.
Остались бы в Украине и стали бы спонсорами слуг-уродов.
Ну и уважаемыми людьми, ясное дело.
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22.04.2021 16:58 Ответить
+15
Як Коля Котлета.
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22.04.2021 17:31 Ответить
+11
Как тищенко , например !
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22.04.2021 17:00 Ответить
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22.04.2021 16:52 Ответить
Жаль ,настоящие Люди ...крутые очень ,но очень уж много их стало а это всегда опасно ...
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22.04.2021 16:54 Ответить
Ворье это "настоящие Люди", все 25 человек, вот так, с большой буквы?
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22.04.2021 17:01 Ответить
Ворьё это те кто по карманам у простых людей лазают ,ну типа Барыги а те кто Барыг трясёт это Люди ...
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22.04.2021 17:08 Ответить
Барыга - грубое жаргонно-вульгарное слово в русском языке, обозначающее торговца. Может принимать как мужской, так и женский ...

Т.е., кто грабит магазины, склады, рынки, связывает и грабит фермеров, взламывает чужие ячейки, не зная, чьи они, все это Люди?!
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22.04.2021 17:23 Ответить
У Вовка в жопе гуляет "тюремная романтика". Он любит слушать "шансон" (блатняк по сути).
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22.04.2021 17:30 Ответить
Нині основне завдання громадян України, щоб ЗЕ-банда остаточно не перетворилася в ліквідаційну комісію України...
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22.04.2021 19:31 Ответить
ты дебил ,они ячейки людей грабили ,а не кассу банка
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22.04.2021 17:29 Ответить
По факту вся наличка в любом банке - это деньги клиентов, которве они вносят на счета, оплачивая те или иные услуги. Оплачивают кредиты и т.д.. А с учётом повсеместного внедрения безналиснвх операций, наличка редкий гость по сравнению с былыми временами.
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22.04.2021 19:58 Ответить
брігадаааа блАть!)))
дивне ти створіння
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22.04.2021 17:33 Ответить
А это ворьё по дипозитариям шарилось, по факту "по карманам" простых людей.
Вообще не понимаю восторженных комментариев относительно этих мразей.
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22.04.2021 19:52 Ответить
без наводки из банка такие дела не делаются тут недоработка..а из банка никого не взяли и не привлекли хотя бы в Украине....
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22.04.2021 17:11 Ответить
жаль, что тебя "настоящие люди" не обчистили.
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22.04.2021 18:17 Ответить
Смысл игры под названием Жизнь такова, что бабло нужно накосить законными способами. А они читеры, которых нужно уничтожать
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22.04.2021 23:04 Ответить
Не туда сбежали.
Остались бы в Украине и стали бы спонсорами слуг-уродов.
Ну и уважаемыми людьми, ясное дело.
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22.04.2021 16:58 Ответить
Як Петро.
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22.04.2021 17:03 Ответить
Як Коля Котлета.
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22.04.2021 17:31 Ответить
Как тищенко , например !
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22.04.2021 17:00 Ответить
хммм....
они ученики Коперфилда или внуки Мессинга?
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22.04.2021 17:03 Ответить
бережіть гроші в банках...скляних
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22.04.2021 17:08 Ответить
не фартануло, пацан к успеху шел
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22.04.2021 17:09 Ответить
жадібність фраєрів згубила...
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22.04.2021 17:09 Ответить
51 киевлян имеют 35 миллионов...
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22.04.2021 17:11 Ответить
Обычная схема, грабят собственную страну и выводят деньги на Запад. На днях в Лондоне появился новый русский миллиардер (с разгона $10,6 мрлд.). Бывший чиновник Минсвязи.
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22.04.2021 17:15 Ответить
Мда,от вора нет запора.целая индустрия работает на ворюг
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22.04.2021 17:18 Ответить
если Страна не даст полицейским - Героя Украины - это не страна
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22.04.2021 17:36 Ответить
банки должны отвечать за сохранность вложений в ячейки и возмещать украденное.
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22.04.2021 18:19 Ответить
Только идиот хранит ценности в банковской ячейке Украинского банка. Надежнее просто закопать в лесу. Если у вас конечно есть что закапывать. Там банковские работники или скорее всего СБУ точно участвовали. Ведь грабители знали в каких ячейках деньги
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22.04.2021 18:57 Ответить
технологія проста. Відвідування сейфу, зняття зліпку з замочної скаважини, виготовлення ключа а потім відкриття і свого і чужого сейфу. тут і набірні ключі сувальдного (французького типу, і апарат для різки. а, що саме головне, банк завжди включає дурочку, докажіть що все це там лежало. Не довели, бувайте здорові.
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22.04.2021 19:25 Ответить
технологія проста. Відвідування сейфу, зняття зліпку з замочної скаважини, виготовлення ключа а потім відкриття і свого і чужого сейфу. тут і набірні ключі сувальдного (французького типу, і апарат для різки. а, що саме головне, банк завжди включає дурочку, докажіть що все це там лежало. Не довели, бувайте здорові.
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22.04.2021 19:27 Ответить
Красави! Не у бідних брали, а у хапуг і чиновників-скотів. Але треба було на дно на кілька років у Мексиці наприклад.
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22.04.2021 19:31 Ответить
Не вірю що в банку не бачили що ці бандюги робили, напевне громадянство США всіх гіпнотизувало і ставило в ступор. Чистий американець такою гидотою займатись не буде.
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22.04.2021 20:28 Ответить
будет , в США преступного сброда немерено
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23.04.2021 12:15 Ответить
Меня больше удивилдо, что в 10 ячейках лежал миллиард гривен. А если вскрыть все ячейки?
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22.04.2021 20:38 Ответить
Показательная история ... У чуваков дома в США хранилось все оборудование , они вместе с этим оборудованием несколько раз пересекали границу постсоветских стран и ни у одного пограничника или таможенника не возникло вопросов . Затем они без труда покупали информацию у сотрудников банков о нужных ячейках .А затем они без труда вывозили кучу налички и золота через границу ...

Эта история не про удачливых бандитов , а про насквозь прогнивших людей живущих рядом с нами
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23.04.2021 12:14 Ответить
 
 