"При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС. ФОТОрепортаж"

В результате пожара на территории воинской части в Рубежном Луганской области пострадал военнослужащий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сообщении уточняется, что сегодня в районе ООС, в Рубежном, на территории одной из воинских частей произошло возгорание бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

"В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Он госпитализирован в больницу в городе Кременная", - следует из сообщения.

Отмечается также, что в настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

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Как сообщалось, сегодня в воинской части в Рубежном загорелся бензовоз.