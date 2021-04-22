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При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС. ФОТОрепортаж

В результате пожара на территории воинской части в Рубежном Луганской области пострадал военнослужащий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сообщении уточняется, что сегодня в районе ООС, в Рубежном, на территории одной из воинских частей произошло возгорание бензобака автомобиля. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза.

"В результате пожара пострадал военнослужащий ВС Украины, состояние здоровья - удовлетворительное. Он госпитализирован в больницу в городе Кременная", - следует из сообщения.

Отмечается также, что в настоящее время пожар ликвидирован, причины возгорания устанавливаются.

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При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС 01
При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС 02
При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС 03

Как сообщалось, сегодня в  воинской части в Рубежном загорелся бензовоз.

Автор: 

пожар (5983) военнослужащие (6204) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+14
Даааа, развёл понимаешь ли этот ГОВНОкомандующий ЗЕлёный бардак.
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22.04.2021 16:54 Ответить
+7
ОНо не "помнит". Оно видит только мир в шоколадном глазу Х..ла.
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22.04.2021 17:19 Ответить
+5
Возможно с беспилотника запалили?
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22.04.2021 17:05 Ответить
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Даааа, развёл понимаешь ли этот ГОВНОкомандующий ЗЕлёный бардак.
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22.04.2021 16:54 Ответить
Это точно.
4 бензовоза это не бомбосклады, однозначно.
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22.04.2021 17:00 Ответить
Так и при Зеле уже было три, этот можно считать за четвертый.
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22.04.2021 17:10 Ответить
ОНо не "помнит". Оно видит только мир в шоколадном глазу Х..ла.
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22.04.2021 17:19 Ответить
А что, при "миротворце" заглядывающего в шоколадный глаз Х..ла склады не взрывались?
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22.04.2021 17:19 Ответить
Ти про пєтрова та баширова?
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22.04.2021 17:21 Ответить
Оптом списали
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22.04.2021 16:59 Ответить
"При пожаре в воинской части в Рубежном пострадал воин. Огонь перекинулся на 4 бензовоза, - ООС. ФОТОрепортаж"

В 4 бензовозах безледно сгорело 280 тонн бензина.

(так и не дождались инвентаризации).
Командир части с горя ушел в запой на своей даче стоимостью 2 миллиона
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22.04.2021 16:59 Ответить
.. да там не такие дурачки..как БОРЯ ВАВКИН!
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22.04.2021 17:13 Ответить
... ну твои знания о таблетках не дают и малейшего сомнения в диагнозе! Ты его просто тупо изложил в своём эпикризе и даже подписался большими буквами....БОРЯ ВАВКИН!
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22.04.2021 17:32 Ответить
В каждом бензовозе 70тн бензина? Вавкин, даже у вас за уралом, до такого бы не додумались
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22.04.2021 17:13 Ответить
Возможно с беспилотника запалили?
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22.04.2021 17:05 Ответить
А как иначе?
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22.04.2021 17:11 Ответить
Этот город просто латентными сепарами нашпигован. По памяти могут пуйла цитировать.
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22.04.2021 17:47 Ответить
Главное, что люди целы. Но майно все таки жаль. Надеюсь установят по какой причине пожар.
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22.04.2021 17:06 Ответить
А деякі змі писали про броню. Добре що все обійшлось топливом.
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22.04.2021 17:33 Ответить
Ну здесь и комментировать нечего: воровство или разгильдяйство
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22.04.2021 17:47 Ответить
ох, как неловко, огонь на бензовозы перекинлся, полные бензина. вот же жаль что все сгорело. неприятность случилась
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22.04.2021 18:00 Ответить
і що закономірно,що вони обов*язково повинні були стояти при купці,ну любить в нас народ красти, не дивлячись ні на що,а ми з мордора сміємось,своЇх виродків хватає! А головне,що ніхто не винен! Розікрали краЇну,а виноватих немає,а чого,бо винні сидять у владних кабінетах-в них все схвачено! армія не боєздатна (була),склади зриваються,люди бідують,ні доріг,ні лікарень а вони за народ турбуються в палацах своЇх жирні виродки-подавитесь всі!!!
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22.04.2021 18:02 Ответить
посевная. капралы решили подработать и помочь селянам топливом.
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22.04.2021 18:05 Ответить
опять топливо спёрли
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22.04.2021 20:33 Ответить
 
 