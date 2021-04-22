Боевую гранату и муляж взрывчатки бросили во двор жилого комплекса в Одессе. ФОТО

Мужчина бросил во двор ЖК рюкзак с грататой Ф-1 и муляжом самодельного взрывного устройства.

Об этом сообщает Одесское районное управление полиции №1, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина, личность которого сейчас устанавливается, через забор перебросил во двор жилого комплекса рюкзак с боевым снаряженным корпусом гранаты Ф-1 со взрывчатым веществом и ударным механизмом УЗРГМ без детонатора и муляжом самодельного взрывного устройства", - сказано в сообщении.

На место вызвали взрывотехников, они изъяли рюкзак и все предметы и направили их на экспертизу.

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Следователи начали производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Бросившему на территорию ЖК рюкзак мужчине грозит по этой статье от 3 до 7 лет лишения свободы.