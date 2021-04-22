При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства пожара, который произошел в четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - сказано в сообщении.

Расследование ведут по статье о небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

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Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что в г.Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. В результате пожара пострадал украинский военный, его состояние удовлетворительное.















