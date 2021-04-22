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При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР. ФОТОрепортаж

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует обстоятельства пожара, который произошел в четверг на территории воинской части в городе Рубежное Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительным данным, на территории военной части произошло возгорание бензовозов. В результате пожара трое военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести, пока они получают медицинскую помощь в городской больнице. На место происшествия для выяснения обстоятельств срочная прибыла следственно-оперативная группа ГБР", - сказано в сообщении.

Расследование ведут по статье о небрежном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Также на Цензор.НЕТ: В воинской части в Рубежном загорелся бензовоз. Ситуация контролируемая, прошу горожан сохранять спокойствие, - глава Луганской ОГА Гайдай. ФОТО

Ранее в пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что в г.Рубежное Луганской области на территории одной из воинских частей из-за возгорания бензобака автомобиля произошел пожар. В дальнейшем огонь перекинулся на четыре бензовоза. В результате пожара пострадал украинский военный, его состояние удовлетворительное.

При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 01
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 02
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 03
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 04
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 05
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 06
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 07
При пожаре в в/ч в Рубежном пострадали трое военнослужащих, - ГБР 08

Автор: 

пожар (5983) военнослужащие (6204) ГБР (3073) Луганская область (6516)


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Топ комментарии
+7
Эти Уралы и КАМАЗы, больше топлива тратят, чем перевозят.
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22.04.2021 18:57 Ответить
+4
Швидкого одужання хлопцям.
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22.04.2021 19:05 Ответить
+4
Згоріло щонайменше чотири автомобілі. Ц що? Зебіли будуть говорити, що вони старі і їх і так потрібно було списати. А в Армію закуплять нові ЗЕЛЕНІ автомобілі.
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22.04.2021 19:17 Ответить
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Эти Уралы и КАМАЗы, больше топлива тратят, чем перевозят.
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22.04.2021 18:57 Ответить
Зил 130 или 131 убийца бензака эти машины минусовые проще на конях тащить лошадь потом на колбасу пустить можно а с металолома я не видел что б котлеты жарили
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22.04.2021 22:04 Ответить
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22.04.2021 19:02 Ответить
Там только два грузовика рядом стоят. Один грузовик вообще вроде на улице загорелся, как такое возможно?
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22.04.2021 19:03 Ответить
Швидкого одужання хлопцям.
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22.04.2021 19:05 Ответить
Спочатку писали загорівся один безнзовоз, потім вже згоріло три, тепер ще й троє постраждалі. Нагадую пісню " А в основном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! "
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22.04.2021 19:05 Ответить
Згоріло щонайменше чотири автомобілі. Ц що? Зебіли будуть говорити, що вони старі і їх і так потрібно було списати. А в Армію закуплять нові ЗЕЛЕНІ автомобілі.
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22.04.2021 19:17 Ответить
Старые то старые, но убыток минимум в 1 млн. грн. армия поимела.
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22.04.2021 21:02 Ответить
сепарня отрабатывает
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22.04.2021 19:18 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам!
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22.04.2021 19:45 Ответить
 
 