Пограничник, организовавший схему получения взяток за содействие контрабанде, задержан на Одесчине, - СБУ. ФОТО
В Одесской области Служба безопасности Украины задержала за систематическое получение взяток исполняющего обязанности руководителя подразделения одного из отделов Белгород-Днестровского пограничного отряда.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ в Одесской области.
Пограничник наладил коррупционный механизм получения денег от коммерсантов за содействие в переправке товаров широкого потребления через госграницу вне таможенного контроля. Стоимость "услуги" составляла до 1,5 тыс долларов за партию продукции в зависимости от ее вида и объема. Деньги участникам торговли перечислялись на банковскую карточку знакомого пограничника, которого он привлек к противоправной деятельности.
В рамках контроля за совершением преступления сотрудники СБУ задокументировали факт получения участниками схемы взятки.
Правоохранители задержали пограничника в одном из населенных пунктов Белгород-Днестровского района, а посредника в Хмельницком, по месту жительства.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении.
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Владимир Зеленский ввел в действие второй пакет санкций против 13 граждан за контабанду. Решение приняли на заседании РНБО. Простите, я немного не понимаю уже, что происходит.
Действительно экономика Украины теряет от контрабанды большие деньги. Сколько? Оценки разные. Дважды министр финансов Игорь Уманский говорит о пяти миллиардах в месяц. Санкции, конечно, работают. Но резонный вопрос - а правоохранители у нас в стране есть? Не может контрабанда работать без "крыши" на таможне? Так может просто ловить и сажать? Что мешает?https://site.ua/kirill.sazonov/ Кирилл Сазонов