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Новости Фото Е-декларации госслужащих
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По данным СМИ, нардеп от "ЕС" Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации. ФОТО

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым народный депутат и его жена владеют с 2013 года.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Имение, совладельцами которого являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, расположенно в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

По данным СМИ, нардеп от ЕС Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации 01

Его площадь - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы. Об этом свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, который получили журналисты "Схем".

"На первом этаже расположены - прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже - коридор, три спальни, ванная комната и две террасы ", - говорится в справке из реестра.

По данным СМИ, нардеп от ЕС Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации 02

В своей имущественной декларации 2020 года народный депутат Герасимов не указал, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании.

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Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал в 2013 году, однако, став депутатом, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию - говорится в расследовании.

По данным СМИ, нардеп от ЕС Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации 03

Впервые в Верховную Раду Герасимов попал в 2014 году от фракции "Блок Петра Порошенко". Уже тогда, по словам юристов, он как народный депутат должен был задекларировать владения испанским недвижимым имуществом, но не сделал этого.

Судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 млн гривен. "В случае, если НАПКили НАБУ начнут свою проверку, эта сумма должна быть установлена ​​по официальной процедуре", - говорится в расследовании.

В конце 2020 г. Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение ложных сведений в декларации. "Теперь за декларирование недостоверных сведений, которые отличаются от одного миллиона гривен до девяти миллионов гривен, ответственность предусмотрена только в виде штрафа, общественных работ, так же может быть наказание в виде лишения занимать определенные должности в течение определенного срока. Если же разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн гривен, то дополнительной санкцией может быть ограничение свободы так же на срок до двух лет ", - рассказывает юрист" Центра противодействия коррупции "Антон Марчук.

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15 апреля 2021 Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Зеленского о лишении свободы за недостоверное декларирование в случае непредставления декларации или если разница между декларируемыми и незадекларированными доходами составит более 4,5 миллиона гривен.

Цензор.НЕТ получил комментарий Герасимова относительно ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы. Политик сообщил, что "по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года".

"Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский, когда обнаружил, что не задекларировал доход в 5 млн гривен , полученный в 2019 году от ОВГЗ и объяснил, что это произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Суд закрыл дело, и сделал это не только потому, что Президент пользуется правом неприкосновенности, но и в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - отметил напрдеп.

Автор: 

Испания (882) недвижимость (822) Герасимов Артур (313) электронное декларирование (1025)


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Топ комментарии
+18
Подумаєш якась там вілла в Іспанії...Заклопотаний..забув..Якщо без жартів вліпити цьому "громадянину" рочки так два з конфыскацією...Шановний пане Петре, не соромно вам за таку челядь???.. Далі дозволяєте себе дискридитувати...Щось порохоботів не чути...Друзі не переставайте дякувати пану Петру в фейсбуках....Для мене особисто що пан Петро, що Зе...Хоча Зе це взагалі повне дно, але пан Петро продовжує наступати на ті ж граблі зі своїми друзями....Такі ляпи віднімають бали в його рейтингу...
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22.04.2021 23:02 Ответить
+17
Испания, а не Мальдивы! Давно пытаюсь донести до рядового обывателя. Там и Петро, и все его Свинарчуки. На Мальдивах влажные тропики, Испания умеренное средиземноморье.
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22.04.2021 22:55 Ответить
+16
Кем бы рыг не перекрашивался, в каких-бы партиях не состоял - он останется рыгом навсегда.
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22.04.2021 23:07 Ответить
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Ого, похоже влияние ЕС начало расти, и реально угрожает зелёным поганцам, цепляющимся за власть.
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23.04.2021 00:19 Ответить
Ну што, сектанты запедротовские, как свынарчука еще одного отмазывать собираетесь?
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23.04.2021 00:23 Ответить
За своих когда отвечать будете?

"Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский, когда обнаружил, что не задекларировал доход в 5 млн гривен , полученный в 2019 году от ОВГЗ и объяснил, что это произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Суд закрыл дело, и сделал это не только потому, что Президент пользуется правом неприкосновенности, но и в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - отметил напрдеп.Источник: https://censor.net/ru/p3261514
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23.04.2021 07:21 Ответить
****
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23.04.2021 00:28 Ответить
О, зеленые боты проснулись!
Тема то какая! шикарная вилла аж на 120 метров, не указал вовремя, подал исправления в декларацию САМ! преступник!
А когда ваше зеленое ничтожество домик в Испании на 300 метров забыло задекларировать, а когда забыло 5 миллионов дохода с ОВГЗ задекларировать---ТИШИНА! Это другое!
Двуличные шавки!
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23.04.2021 02:00 Ответить
Через 2 года президентства зеленский владеет 4 действующими оффшорными компаниями: Британские Виргинские острова - Меджиритано Венчурес ЛТД. Кипр - Вилхар Холдинг Лимитед. Кипр - Эльдоранте лимитед. Белиз - Фильм Херитейдж инк.----это вас не напрягает, найчестнейшие ? И это не пустые офшорки с тысячей баксов, как у Пороха))))
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23.04.2021 02:07 Ответить
З фракції геть!
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23.04.2021 02:59 Ответить
Ну нарешті дебілам кістку кинули!
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23.04.2021 07:12 Ответить
Каждому зебилу сладостно осознавать, что в супе порохобота муха, хлебая полным ртом говно из зеленого ведра изобилия.
Кушай сынку це повыдло, гы-гы.))
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23.04.2021 09:50 Ответить
Там супа нет. Полная тарелка мух.
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23.04.2021 11:10 Ответить
говно вкуснее, ведь говно все таки свое родное дворовое.))
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23.04.2021 15:26 Ответить
Тебе виднее.
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23.04.2021 17:30 Ответить
так мне всегда виднее. В ментовке, армии, на стройке, потому что я везде нужен, а ты лишь для травли диванных клопов посредством пердежа. Просто осознай этот факт - пока ты чешешь сраку, в мире что-то происходит и кто-то это держит. Те, кого ты с детства ненавидел из за своей ущербности и трусости. Твоя жена будет пытаться залезть ко мне в постель, твои дети будут стараться быть похожими на меня, твои родители будут подбегать ко мне здороваться и тихо тебя ненавидеть, потому что будут ощущать вину за то что ты мудак, а другие - нет. Тебя даже на паспорт фотографируют с отвращением, чтобы побыстрее от тебя **********.
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23.04.2021 18:36 Ответить
Я конечно за Петра Алексеевича, но, что Герасимову давно бы надо было указать на дверь это однозначно, хотя бы потому, что он был активным членом партии регионов, а бывших рыгов, как известно, не бывает. Доверять ему одно из руководящих мест в партии - это конечно ошибка. Почему бы не доверить эти места тем, кто в АТО воевал, кто на Майдане под пулями стоял?
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23.04.2021 17:19 Ответить
я постараюсь кратко, ху из есть герасимов. Это функционер партии пороха, но не финансовый мешок(хотя не бомж), а исполнитель, тобишь ответственный за то, чтобы воплощать концепции без зашкваров. Ты посмотри на зелень, которая обсирается каждый день а то и по несколько раз. Там и у первого в голове гуано, а у его свиты гуано в степени. Патриот это классно конечно, но нужен интеллектуал, в идеале интелектуал-патриот, но у нас из таких только Петя и тот наполовину. Только у этого получилось кацапам так в печень залезть, что те акумулировали все ресурсы и агентуру, шоб его сместить. Наши патриотические силы: свобода, нацкорпус имеют очень патриотическую позицию, но мыслят по детски примитивно и кацапы их просто просчитывают. Порох же собрал у себя матерых волков, которые хоть иногда тащат, но стадо крепло и двигалось в правильном векторе.
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23.04.2021 18:51 Ответить
За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації - Цензор.НЕТ 7999За даними ЗМІ, нардеп від "ЄС" Герасимов не задекларував нерухомість в Іспанії. Політик заявляє, що вже повідомив НАЗК про неточність у декларації - Цензор.НЕТ 7999Артур Герасимов: от пособника бандитов до представителя Президента
http://argumentua.com/stati/artur-gerasimov-ot-posobnika-banditov-do-predstavitelya-prezidenta
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24.04.2021 17:35 Ответить
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