По данным СМИ, нардеп от "ЕС" Герасимов не задекларировал недвижимость в Испании. Политик заявляет, что уже уведомил НАПК о неточности в декларации. ФОТО

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Артур Герасимов не задекларировал двухэтажный особняк в Испании, которым народный депутат и его жена владеют с 2013 года.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Имение, совладельцами которого являются Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова, расположенно в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря.

Его площадь - 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы. Об этом свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество, который получили журналисты "Схем".

"На первом этаже расположены - прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором этаже - коридор, три спальни, ванная комната и две террасы ", - говорится в справке из реестра.

В своей имущественной декларации 2020 года народный депутат Герасимов не указал, что вместе с женой имеет в собственности виллу в Испании.

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Собственником этого имущества Герасимов вместе со своей женой стал в 2013 году, однако, став депутатом, он ни разу не внес сведения о нем в декларацию - говорится в расследовании.

Впервые в Верховную Раду Герасимов попал в 2014 году от фракции "Блок Петра Порошенко". Уже тогда, по словам юристов, он как народный депутат должен был задекларировать владения испанским недвижимым имуществом, но не сделал этого.

Судя по стоимости выставленных на продажу подобных домов рядом, ориентировочная рыночная цена испанского имущества семьи Герасимова может достигать более 10 млн гривен. "В случае, если НАПКили НАБУ начнут свою проверку, эта сумма должна быть установлена ​​по официальной процедуре", - говорится в расследовании.

В конце 2020 г. Конституционный суд отменил уголовную ответственность за внесение ложных сведений в декларации. "Теперь за декларирование недостоверных сведений, которые отличаются от одного миллиона гривен до девяти миллионов гривен, ответственность предусмотрена только в виде штрафа, общественных работ, так же может быть наказание в виде лишения занимать определенные должности в течение определенного срока. Если же разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн гривен, то дополнительной санкцией может быть ограничение свободы так же на срок до двух лет ", - рассказывает юрист" Центра противодействия коррупции "Антон Марчук.

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15 апреля 2021 Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Зеленского о лишении свободы за недостоверное декларирование в случае непредставления декларации или если разница между декларируемыми и незадекларированными доходами составит более 4,5 миллиона гривен.

Цензор.НЕТ получил комментарий Герасимова относительно ситуации с недвижимостью, указанной в расследовании программы "Схемы. Политик сообщил, что "по собственной инициативе в установленном законом порядке проинформировал НАПК, направив туда соответствующее сообщение о возможных неточностях в декларации, о которых мне, к сожалению, стало известно уже после завершения срока декларирования 2020 года".

"Надеюсь, что НАПК и другие компетентные органы так же объективно, без двойных стандартов разберутся с этим вопросом, так же как это произошло в случае, когда о неточности в декларировании сообщил Владимир Зеленский, когда обнаружил, что не задекларировал доход в 5 млн гривен , полученный в 2019 году от ОВГЗ и объяснил, что это произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Суд закрыл дело, и сделал это не только потому, что Президент пользуется правом неприкосновенности, но и в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения", - отметил напрдеп.