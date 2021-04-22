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Новости Фото Е-декларации госслужащих
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Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ. ФОТО

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ. ФОТО

Народный депутат из группы "Довира" Сергей Шахов в декларации 2020 года не указал гражданскую жену, а вместе с ней многочисленные элитное имущество, оформленное на нее - коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

С помощью фотографий в соцсетях журналистам удалось установить имя гражданской жены Сергея Шахова - это Инна Журба. Она появляется на нескольких фотографиях, которые публиковал сам депутат. В частности, в 2021 - поздравляя с Новым годом. А также на фото в 2020 и 2019 годах, когда нардеп поздравлял с Пасхой. Под одним из фото была подпись: "Освятили пасочки всей семьей! С праздником всех! ".

Как выяснили журналисты, на Инну Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 квадратных метров - адрес которого фигурировала в новостях по болезни депутата Шахова COVID-19 в марте прошлого года. Позже сам Шахов публично подтвердил, что заболел и рассказал о жене: "Вопрос в том, что заболела моя жена - да, действительно, есть подтверждение тестов - жду официальные бумаги о том, что заболела жена". Впоследствии в другом интервью нардеп отметил, что жена "болела всего-навсего два дня".

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ 01

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При этом, отмечают журналисты, в разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" в декларации нардепа Шахова за 2020 г., как и в предыдущие годы, отсутствуют сведения о его гражданской жене. И соответственно - в отчетности нет информации о ее денежных активах, доходах и имуществе - в том числе, и упомянутого дома в "Солнечной долине".

По данным реестра прав на недвижимое имущество, Инна Журба владеет в этом городке еще одним большим коттеджем - площадью 1330 квадратных метров. Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ 02

Как выяснили журналисты, в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.

"Квадратный метр площади в этом доме стоит более 2000 долларов. Если подсчитать ориентировочную стоимость квартир и паркомест, суммарно Инна Журба должна была выложить за эту элитную недвижимость почти 1,8 млн долларов - то есть 48 млн гривен. Имела ли она для этого достаточно собственных средств? " - говорится в расследовании.

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ 03

Согласно реестру юридических лиц, Журба ранее была владельцем нескольких компаний, также до сих пор совладеет рядом фирм.

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ 04

Например, у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.

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Ложные сведения в декларации - это нарушение антикоррупционного законодательства, устанавливается проверкой НАПК или расследованием НАБУ.

"У нас фактически средств принуждения субъектов декларирования к признанию в том, что он проживает с тем или иным лицом, ведет совместное хозяйство - нет", - заявил в комментарии "Схемам" глава НАПК Александр Новиков - подтвердить эти факты мы можем, например, путем истребования материалов у органов предварительного расследования, если они проводят досудебное расследование по другим фактам и устанавливают фактическое проживание ".

По словам юристов, в настоящее время за недекларирование жены с миллионными активами Сергей Шахов может получить либо штраф, либо ограничение свободы - с особыми условиями.

"Если разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн гривен, то санкцией может быть ограничение свободы на срок до двух лет. Речь идет о специальном заведение открытого типа, в котором условия содержания значительно мягче, где человек может покидать это заведение ", - пояснил юрист "Центра противодействия коррупции" Антон Марчук.

Автор: 

депутат (3323) электронное декларирование (1025) Шахов Сергей (112)


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Топ комментарии
+20
...панять и пгастить...(с)
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7514
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23.04.2021 00:02 Ответить
+18
Чергова гнида...
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22.04.2021 23:46 Ответить
+11
Таких гнид в Україні десятки тисяч !!!)))
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22.04.2021 23:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Я не я і жінка не моя!!!)))
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22.04.2021 23:41 Ответить
Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 9533
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22.04.2021 23:49 Ответить
Формально так і є. От і Мєндєль не жінка. Тому Зєлєнскій її в декларації не вказує. Зча вочевидь допомагає, раз дівчина так покращилася свій добробут.
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23.04.2021 00:03 Ответить
чорнороте хитрови.бане чмо, корчить з себе борцуна за народ проте реальні здобутки і покращення лише у власній сімї.
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23.04.2021 09:48 Ответить
Цікава хрєнь ,спецзаклад для корумпованих потвор !!!)))
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22.04.2021 23:43 Ответить
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 267
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23.04.2021 00:17 Ответить
Чергова гнида...
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22.04.2021 23:46 Ответить
Таких гнид в Україні десятки тисяч !!!)))
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22.04.2021 23:47 Ответить
миллионы
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23.04.2021 02:37 Ответить
Нагадує жЮльку,тількі навпаки !!)))
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22.04.2021 23:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 - "Нагадує жЮльку,тількі навпаки !!)))"

Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 3109
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22.04.2021 23:51 Ответить
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7239
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23.04.2021 00:10 Ответить
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23.04.2021 00:17 Ответить
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4814
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23.04.2021 00:26 Ответить
Я вже один раз з спама витягав ,але знов заспамили БЮТоголові !!))))
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23.04.2021 00:29 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 - я вже повторно картинку виклав. Спамять любітелі ***** і Йули
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23.04.2021 00:31 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 - комент про жульку заспамили
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23.04.2021 00:18 Ответить
Ванюшка енд Ко працюють !!!)))
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23.04.2021 00:25 Ответить
Вже втрете жульку заспамили. От якась потвора сидить за 10 гривень і відпрацьовює ...
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23.04.2021 00:37 Ответить
«Пропало все» ЮВТ
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23.04.2021 00:51 Ответить
ті - знов будують,

бо ці - бідують !
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22.04.2021 23:48 Ответить
Дело кернеса живёт и процветает! Гражданские жены, тёщи, пасынки, мама купила, бабушка оставила, тесть прокурор, куртка замшевая три штуки----и хавает нарид, макухой прелой увлекаясь.
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22.04.2021 23:50 Ответить
Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленые на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ - Цензор.НЕТ 2213
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22.04.2021 23:51 Ответить
А когда этот шахов по телевизору за народ переживает аж плакать хочется
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22.04.2021 23:56 Ответить
и народ ему верит, шо самое удивительное в этом народе
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23.04.2021 01:19 Ответить
всегда чувствовавал, что Сирожо этот *****...и вот пилят так и есть... ...
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22.04.2021 23:57 Ответить
Шо не рожа ,то Сирожа !!!)))
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22.04.2021 23:59 Ответить
...панять и пгастить...(с)
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7514
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23.04.2021 00:02 Ответить
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1710
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23.04.2021 00:11 Ответить
Може Мандєльше і кунні зробити !!!)))
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23.04.2021 00:27 Ответить
https://censor.net/ru/user/470343 - "Може Мандєльше і кунні зробити !!!)))" - Ужос

Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7695



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23.04.2021 00:36 Ответить
да они, за 30 лет собрали всё золото украинской нации, по несколько сотен кг,
один слуга медик носит полтора кило рыжья, у виде куртки
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23.04.2021 00:09 Ответить
https://censor.net/ru/user/462304 - "...за 30 лет собрали всё золото украинской нации". Не @изди, лично у меня они ничего не отобрали, потому, что уменя его нет и небыло
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23.04.2021 00:13 Ответить
а должно было быть,
чё даже кольца нет?
може ты бухаешь?
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23.04.2021 00:17 Ответить
https://censor.net/ru/user/462304 - нахрена мне кольцо, я что аист. Нет не бухаю, (уже)
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23.04.2021 00:40 Ответить
Ще один борець за шахтьорів. Ти ж дивись, як стукання касками по асфальту, комусь нехилі дивіденти приносить.
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23.04.2021 00:15 Ответить
Шахов казав шо і ковіду не існує, аж виплигував з штанів поки сам не захворів.
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23.04.2021 00:21 Ответить
Борцун за нарід довбаса
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23.04.2021 00:22 Ответить
Та шо ви кажете? Це ж гарний хлопець!
Нардеп Шахов не вказав у декларації цивільну дружину і оформлені на неї квартири, котеджі, землю і бізнес, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3758
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23.04.2021 00:51 Ответить
Красава))))) шах вам ♟ зебобобо )))
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23.04.2021 00:52 Ответить
https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast/1267-kandydat-serhii-shakhov-vvodyt-v-omanu-vybortsiv Кандидат Сергій Шахов вводить в оману виборців
22 жовтня 2014

https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast Луганська область , https://map.oporaua.org/parlament2014/porushennia-pravyl-peredvyborchoi-ahitatsii-inshe Порушення правил передвиборчої агітації/інше
В місті Сєвєродонецьк Луганської області з'явились агітаційні листівки, в яких кандидат-самовисуванець Сергій Шахов позиціонується, як кандидат від Блока Петра Порошенка.
Так спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА стало відомо, що 22 жовтня в Сєвєродонецьку (ОВО №106) розповсюджуються і розклеюються на вулиці листівки кандидата Сергія Шахова, як кандидата від Блоку Петра Порошенко. Так на передньому боці листівки наявний текст російською мовою «Сергій Шахов; Округ 106; За Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» та особисте фото кандидата. На другій стороні листівки на білому фоні з червоною смугою включено слоган «Будьмо Єдині» і текст «Сергій Шахов; За Блок Петра Порошенко». Але згідно відомостей ЦВК Сергій Шахов є безпартійним і йде до Верховної Ради як самовисуванець.
Але згідно відомостей ЦВК у ОВО №106 від Блоку Петра Порошенко балотується киянин Євгеній Єфіменко, який за офіційною інформацією також є членом партії «Блок Петра Порошенко». Крім того на сторінці Євгненія Єфименка у facebook наявні фотографії, на яких він позиціонує себе, як кандидат в народні депутати України від Блоку Петра Порошенко. Фотографії кандидата мають текст російською мовою «Округ 106; Євгеній Єфіменко; Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» і особисте фото кандидата.
Спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА нажаль не вдалось зв'язатись з кандидатами Євгенієм Єфіменко і Сергієм Шаховим або їх представниками для з'ясування обставин даного факту.
Такі дії є такими,що вводять в оману виборців, та порушують ч. 2 ст 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
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23.04.2021 01:31 Ответить
могу себе представить как укро судьи будут вытягивать эту мразь , если ему проломить голову
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23.04.2021 01:20 Ответить
та ... ********* - скоко ж можно над нами всеми издеваться..????????????????
та гнать же нах с пляжа всю эту мерзотттууу)))))))) в кандалы!!!)))
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23.04.2021 01:55 Ответить
Они будут против и полиция именно их защтґитит, а не граждан обыватеоей, а суды их отмадут, получат скорее всего откат и поделятся с полицией.
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23.04.2021 05:53 Ответить
Шахов продає своє бла-бла про турботу про дамбасів задорого. Окрім стукання в груди про дамбасів від цього Шахова користі - НУЛЬ, тільки шкода. Від всього цього Дамбасу Україні тільки шкода і головна біль.
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23.04.2021 06:13 Ответить
Ещё одна гнида,они все равно с какой партии. У них лохторат разный,а они одинаковые( этот по данным журношлюх имел отношение к криминалу бригадир и урка,но кто ж его тронет если ПОГОВНО там все такие,они за враньё не ответят. Как может ЦЕ принимать ЗАКОННЫЕ решение,ну как?)
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23.04.2021 06:16 Ответить
Трепло, демагог и вор высшей пробы. У него хронический синяк на груди от битья, показывая, что он свой, из народа. За мозоль на языке, вообще молчу. Жирная, откормленная гнида.
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23.04.2021 06:34 Ответить
Нардеп Шахов не указал в декларации / Коронавируса никакого нет, - заявил депутат Шахов,член депутатської групи "ДОВІРА" . Мы так Вам верили, товарищ Шахов, как, может быть, не верили себе.
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23.04.2021 07:40 Ответить
При Пороху був голий-босий, а при Зелі зразу вгору пішов
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23.04.2021 07:57 Ответить
Звісна справа, https://kompromat1.pro/articles/tag/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9?pg=5 бідував ще із часів Саші стоматолога !
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23.04.2021 11:25 Ответить
Какой скромный Депутат !!!
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23.04.2021 08:10 Ответить
Защитник простых шахтеров прибыльное дело однако...
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23.04.2021 08:11 Ответить
А по телевизору такого святого из себя строит, хоть до раны прикладывай.
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23.04.2021 08:21 Ответить
слуги народа за 2 года обобрали страну до нитки...
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23.04.2021 08:37 Ответить
Гражданская жена это как?
Почему не прописать в Законе:
"В декларацию включать имущество всех, кого трахаешь (для женщин и геев - кто трахает тебя"?.
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23.04.2021 09:22 Ответить
 
 