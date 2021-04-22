Нардеп Шахов не указал в декларации гражданскую жену и оформленные на нее квартиры, коттеджи, землю и бизнес, - СМИ. ФОТО
Народный депутат из группы "Довира" Сергей Шахов в декларации 2020 года не указал гражданскую жену, а вместе с ней многочисленные элитное имущество, оформленное на нее - коттеджи под Киевом, квартиры и паркоместа в центре столицы, земельные участки и ряд компаний.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
С помощью фотографий в соцсетях журналистам удалось установить имя гражданской жены Сергея Шахова - это Инна Журба. Она появляется на нескольких фотографиях, которые публиковал сам депутат. В частности, в 2021 - поздравляя с Новым годом. А также на фото в 2020 и 2019 годах, когда нардеп поздравлял с Пасхой. Под одним из фото была подпись: "Освятили пасочки всей семьей! С праздником всех! ".
Как выяснили журналисты, на Инну Журбу записано имение в коттеджном городке Киевской области "Солнечная долина" площадью более 600 квадратных метров - адрес которого фигурировала в новостях по болезни депутата Шахова COVID-19 в марте прошлого года. Позже сам Шахов публично подтвердил, что заболел и рассказал о жене: "Вопрос в том, что заболела моя жена - да, действительно, есть подтверждение тестов - жду официальные бумаги о том, что заболела жена". Впоследствии в другом интервью нардеп отметил, что жена "болела всего-навсего два дня".
При этом, отмечают журналисты, в разделе "Информация о членах семьи субъекта декларирования" в декларации нардепа Шахова за 2020 г., как и в предыдущие годы, отсутствуют сведения о его гражданской жене. И соответственно - в отчетности нет информации о ее денежных активах, доходах и имуществе - в том числе, и упомянутого дома в "Солнечной долине".
По данным реестра прав на недвижимое имущество, Инна Журба владеет в этом городке еще одним большим коттеджем - площадью 1330 квадратных метров. Также у нее в собственности 27 земельных участков в Киевской области общей площадью почти 113 гектаров.
Как выяснили журналисты, в мае 2020 г. Инна Журба также стала обладательницей 8 квартир и 8 паркомест в элитной многоэтажке на Печерске.
"Квадратный метр площади в этом доме стоит более 2000 долларов. Если подсчитать ориентировочную стоимость квартир и паркомест, суммарно Инна Журба должна была выложить за эту элитную недвижимость почти 1,8 млн долларов - то есть 48 млн гривен. Имела ли она для этого достаточно собственных средств? " - говорится в расследовании.
Согласно реестру юридических лиц, Журба ранее была владельцем нескольких компаний, также до сих пор совладеет рядом фирм.
Например, у нее - 60% уставного капитала в компании по управлению недвижимым имуществом в столице - "Центр да Винчи". В собственности фирмы находится более половины здания в центре Киева, недалеко от посольств Франции, Италии и Словакии. А еще - почти три десятка паркомест в этом доме.
Ложные сведения в декларации - это нарушение антикоррупционного законодательства, устанавливается проверкой НАПК или расследованием НАБУ.
"У нас фактически средств принуждения субъектов декларирования к признанию в том, что он проживает с тем или иным лицом, ведет совместное хозяйство - нет", - заявил в комментарии "Схемам" глава НАПК Александр Новиков - подтвердить эти факты мы можем, например, путем истребования материалов у органов предварительного расследования, если они проводят досудебное расследование по другим фактам и устанавливают фактическое проживание ".
По словам юристов, в настоящее время за недекларирование жены с миллионными активами Сергей Шахов может получить либо штраф, либо ограничение свободы - с особыми условиями.
"Если разница между декларируемыми активами и реальными сведениями составляет более 9 млн гривен, то санкцией может быть ограничение свободы на срок до двух лет. Речь идет о специальном заведение открытого типа, в котором условия содержания значительно мягче, где человек может покидать это заведение ", - пояснил юрист "Центра противодействия коррупции" Антон Марчук.
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бо ці - бідують !
один слуга медик носит полтора кило рыжья, у виде куртки
чё даже кольца нет?
може ты бухаешь?
22 жовтня 2014
https://map.oporaua.org/parlament2014/home/luganska-oblast Луганська область , https://map.oporaua.org/parlament2014/porushennia-pravyl-peredvyborchoi-ahitatsii-inshe Порушення правил передвиборчої агітації/інше
В місті Сєвєродонецьк Луганської області з'явились агітаційні листівки, в яких кандидат-самовисуванець Сергій Шахов позиціонується, як кандидат від Блока Петра Порошенка.
Так спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА стало відомо, що 22 жовтня в Сєвєродонецьку (ОВО №106) розповсюджуються і розклеюються на вулиці листівки кандидата Сергія Шахова, як кандидата від Блоку Петра Порошенко. Так на передньому боці листівки наявний текст російською мовою «Сергій Шахов; Округ 106; За Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» та особисте фото кандидата. На другій стороні листівки на білому фоні з червоною смугою включено слоган «Будьмо Єдині» і текст «Сергій Шахов; За Блок Петра Порошенко». Але згідно відомостей ЦВК Сергій Шахов є безпартійним і йде до Верховної Ради як самовисуванець.
Але згідно відомостей ЦВК у ОВО №106 від Блоку Петра Порошенко балотується киянин Євгеній Єфіменко, який за офіційною інформацією також є членом партії «Блок Петра Порошенко». Крім того на сторінці Євгненія Єфименка у facebook наявні фотографії, на яких він позиціонує себе, як кандидат в народні депутати України від Блоку Петра Порошенко. Фотографії кандидата мають текст російською мовою «Округ 106; Євгеній Єфіменко; Блок Петра Порошенко», передвиборчий слоган «Будьмо Єдині» і особисте фото кандидата.
Спостерігачам Громадянської Мережі ОПОРА нажаль не вдалось зв'язатись з кандидатами Євгенієм Єфіменко і Сергієм Шаховим або їх представниками для з'ясування обставин даного факту.
Такі дії є такими,що вводять в оману виборців, та порушують ч. 2 ст 6 Закону України "Про вибори народних депутатів України".
та гнать же нах с пляжа всю эту мерзотттууу)))))))) в кандалы!!!)))
Почему не прописать в Законе:
"В декларацию включать имущество всех, кого трахаешь (для женщин и геев - кто трахает тебя"?.