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В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз. ФОТОрепортаж

В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз. ФОТОрепортаж

В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 – 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее, которые доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минзрава в Facebook.

Как сообщается, эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервала между первой и второй прививкой.

"Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - отметил Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины.

В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз 01

"Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX, является то, что все вакцины являются бесплатными. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символический время - накануне Всемирной недели иммунизации, цель которой напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - подчеркивает Лотта Сильвандер, Председатель ЮНИСЕФ в Украине.

"Пока мир борется с COVID-19, вакцины остаются наибольшей надеждой, чтобы остановить пандемию. Международные партнеры продолжат поддерживать правительство Украины в ответе на пандемию COVID-19 и проведении кампании по вакцинации. Спасибо UNICEF Ukraine, World Health Organization, USAID Ukraine - USAID Украины, European Union in Ukraine, World Bank Ukraine, Embassy of Canada in Ukraine, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, British Embassy Kyiv", - говорится в сообщении.

В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз 02

В ведомстве добавили, что цель COVAX - обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить прививки для вакцинации 8 млн жителей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов

В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз 03
В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз 04
Фото: Командование Медсил ВСУ/Facebook

В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз 05

ВОЗ (780) Южная Корея (340) COVID-19 (18608) COVAX (36) AstraZeneca (141)


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Перечислите "весь список" , а то мы уже сбились со счета.. Какие вакцины функционируют на данный момент на территории Украины.
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23.04.2021 09:45 Ответить
Це безоплатно допомогло для бідних, дурних і юродивих? Для України - це капля в морі. Воно і правильно, про збереження дурних у світі не дбають. Дбати повинні самі дурні, які замість покупки вакцин будуть погані, але дорогі дороги.
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23.04.2021 09:46 Ответить
Я тоже за то, чтобы тебя под нож пустить.
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23.04.2021 10:08 Ответить
Ти, я так розумію, безсмертний? 🤔
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23.04.2021 10:10 Ответить
В Україну прибула друга партія вакцин проти COVID-19 через механізм COVAX - Цензор.НЕТ 5896
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23.04.2021 10:03 Ответить
эту вакцину отправили те , кто от неё отказался , пипцц...
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23.04.2021 10:25 Ответить
Зачем весь этот " Трёп" Простые граждане Украины всё равно не получат.
Будут по второму кругу своих людей лечить.
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23.04.2021 10:27 Ответить
 
 