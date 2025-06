В Украину в рамках механизма COVAX прибыла новая партия вакцины AstraZeneca - 367,2 тыс. доз. ФОТОрепортаж

В Украину прибыла вторая партия вакцин от COVID-19 – 367,2 тыс. доз вакцины AstraZeneca-SKBio, произведенной в Южной Корее, которые доставили ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ в рамках механизма COVAX.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минзрава в Facebook.

Как сообщается, эту партию, которую доставили в Украину ЮНИСЕФ и ВОЗ, используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca в соответствии с определенным интервала между первой и второй прививкой.

"Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - отметил Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины.

"Большим преимуществом получения вакцин через механизм COVAX, является то, что все вакцины являются бесплатными. Вторая партия вакцины через COVAX прибыла в очень символический время - накануне Всемирной недели иммунизации, цель которой напомнить о важности прививки для защиты детей и взрослых", - подчеркивает Лотта Сильвандер, Председатель ЮНИСЕФ в Украине.

"Пока мир борется с COVID-19, вакцины остаются наибольшей надеждой, чтобы остановить пандемию. Международные партнеры продолжат поддерживать правительство Украины в ответе на пандемию COVID-19 и проведении кампании по вакцинации. Спасибо UNICEF Ukraine, World Health Organization, USAID Ukraine - USAID Украины, European Union in Ukraine, World Bank Ukraine, Embassy of Canada in Ukraine, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, British Embassy Kyiv", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что цель COVAX - обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно. Всего к концу года COVAX должен предоставить прививки для вакцинации 8 млн жителей Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повторные прививки AstraZeneca начнут делать 23 мая, до этого времени точно получим вакцину, - Степанов





Фото: Командование Медсил ВСУ/Facebook