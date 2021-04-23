Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве вооруженный житель столицы сел в автомобиль, в котором находились две женщины - мать и дочь. Злоумышленник, угрожая оружием, требовал от них пять тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Разбойное нападение на автомобиль, в котором находились мать с дочерью, произошло на улице Маршала Тимошенко.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранителям потерпевшие рассказали, что в их машину на заднее сиденье сел неизвестный и угрожая применением оружия, приказал отдать ему 5 тыс. долларов США:

"Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, то одна из них попросила мужа привезти средства, а тот в свою очередь вступил в диалог с фигурантом, пообещал привезти деньги и позвонил в полицию. Учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, оперативниками было делано все, чтобы не вызвать подозрения у преступника, его действия контролировались полицейскими. Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать правонарушителя сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают", - сообщил Крищенко.

После передачи средств, злоумышленник отпустил женщин, а правоохранители провели в отношении него комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить сообщников нападавшего и выяснить, имеет ли он огнестрельное оружие.

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На следующий день спецназовцы и следователи задержали 30-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские провели необходимые следственные действия и изъяли у него вещественное доказательство - оружие.

"По данному факту начато уголовное производство и сегодня ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайство об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил руководитель столичного главка.



Фото: сайт полиции