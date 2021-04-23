Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве вооруженный житель столицы сел в автомобиль, в котором находились две женщины - мать и дочь. Злоумышленник, угрожая оружием, требовал от них пять тысяч долларов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Разбойное нападение на автомобиль, в котором находились мать с дочерью, произошло на улице Маршала Тимошенко.
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранителям потерпевшие рассказали, что в их машину на заднее сиденье сел неизвестный и угрожая применением оружия, приказал отдать ему 5 тыс. долларов США:
"Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, то одна из них попросила мужа привезти средства, а тот в свою очередь вступил в диалог с фигурантом, пообещал привезти деньги и позвонил в полицию. Учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, оперативниками было делано все, чтобы не вызвать подозрения у преступника, его действия контролировались полицейскими. Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать правонарушителя сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают", - сообщил Крищенко.
После передачи средств, злоумышленник отпустил женщин, а правоохранители провели в отношении него комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить сообщников нападавшего и выяснить, имеет ли он огнестрельное оружие.
На следующий день спецназовцы и следователи задержали 30-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские провели необходимые следственные действия и изъяли у него вещественное доказательство - оружие.
"По данному факту начато уголовное производство и сегодня ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайство об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил руководитель столичного главка.
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Вас примушують захищатись саимим та захищати близьких та власне майно? Не хочете - не робіть!
Але чому ви так яро проти того щоб це робили (легально!) інші люди?
Ви бот??
ты сам-то ствол в руках держал ?
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
Тому фраза - "почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть " дешева маніпуляція. Ніхто так не вважає, і за це є відповідальність.
если я не прав - то поставь себя на месте деток
Преступник с оружием, рассказывает что завел оружие, потому что боится других преступников с оружием.
законы-то есть , но они не работают