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Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве вооруженный житель столицы сел в автомобиль, в котором находились две женщины - мать и дочь. Злоумышленник, угрожая оружием, требовал от них пять тысяч долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Разбойное нападение на автомобиль, в котором находились мать с дочерью, произошло на улице Маршала Тимошенко.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, правоохранителям потерпевшие рассказали, что в их машину на заднее сиденье сел неизвестный и угрожая применением оружия, приказал отдать ему 5 тыс. долларов США:

"Поскольку у женщин указанной суммы не оказалось, то одна из них попросила мужа привезти средства, а тот в свою очередь вступил в диалог с фигурантом, пообещал привезти деньги и позвонил в полицию. Учитывая, что ситуация не позволяла провести полномасштабную полицейскую операцию, оперативниками было делано все, чтобы не вызвать подозрения у преступника, его действия контролировались полицейскими. Выполняя требование злоумышленника, один из спецназовцев подошел к авто и отдал деньги. Было принято решение не задерживать правонарушителя сразу, поскольку он угрожал применить огнестрельное оружие в многолюдном месте и утверждал, что у него есть сообщники, которые за всем наблюдают", - сообщил Крищенко.

Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция 01

После передачи средств, злоумышленник отпустил женщин, а правоохранители провели в отношении него комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить сообщников нападавшего и выяснить, имеет ли он огнестрельное оружие.

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На следующий день спецназовцы и следователи задержали 30-летнего местного жителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полицейские провели необходимые следственные действия и изъяли у него вещественное доказательство - оружие.

Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция 02

"По данному факту начато уголовное производство и сегодня ему было объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Также следователи и процессуальные руководители обратятся в суд с ходатайство об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавил руководитель столичного главка.

Вооруженный житель столицы взял в заложники мать с дочерью и требовал от них 5 тыс. долларов, - полиция 03
Фото: сайт полиции

заложник (1494) Киев (25793) нападение (2235) Нацполиция (16607) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+11
Троль от ментов желающих сохранить монополию на оружие, ответь мне на один вопрос - почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть (ведь оно по факту у них есть), а у законопослушных граждан - нет?
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23.04.2021 10:52 Ответить
+6
соглашусь, что при нашем уровне жизни и ментальности, всем разрешить оружие-самоубийство. Кроме вполне благополучных людей ствол может оказаться у циган на вокзале, алканов возле парадного, да и просто у любого неадеквата
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23.04.2021 11:26 Ответить
+6
прикинь, ствол есть у циган на вокзале, у гопника в твоем парадном, у неадеквата в гелике, подрезающего твою маршрутку на дороге, а у тебя нет - терпи, терпила !
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23.04.2021 11:48 Ответить
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Вооруженный житель столицы!!!!
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23.04.2021 10:22 Ответить
Тролли от оружейников сейчас понабегают со сказками-"А вот если бы у женщины с дочерью было по револьверту? Перекосили бы хоть роту грабителей"!
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23.04.2021 10:26 Ответить
Троль от ментов желающих сохранить монополию на оружие, ответь мне на один вопрос - почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть (ведь оно по факту у них есть), а у законопослушных граждан - нет?
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23.04.2021 10:52 Ответить
О, значит я был прав тролльинжиниринг уже на работе! Так отвечу вашей мафии-пожить ишо маленько хочцца! Представить на секунду, шо ты постоянно будешь оказываться в очагах боестолкновений в городах, где неадекваты из которых и состоит костяк "мудрого нарида" будут палить из револьвертов и выжить? Это импосибл. Тебе желаю поехать на экскурсию в славный городок Лагос. Там "мудрый нарид" как раз и ходит с пистолями. Если два дня проживешь- премия лично от меня.
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23.04.2021 11:19 Ответить
соглашусь, что при нашем уровне жизни и ментальности, всем разрешить оружие-самоубийство. Кроме вполне благополучных людей ствол может оказаться у циган на вокзале, алканов возле парадного, да и просто у любого неадеквата
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23.04.2021 11:26 Ответить
прикинь, ствол есть у циган на вокзале, у гопника в твоем парадном, у неадеквата в гелике, подрезающего твою маршрутку на дороге, а у тебя нет - терпи, терпила !
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23.04.2021 11:48 Ответить
если такому как ты дать палку в руки и попросить поносить с собой день, ты либо кого нибудь искалечишь, либо очнёшься с ней в заднем проходе. Тебе ствол точно не нужен,- всё легко видно по стилю изложения мыслей
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23.04.2021 12:05 Ответить
ну значит ты привык приходить в себя с палкой в заднице после общения с гопотой на районе, раз так про это рассказываешь, но ты за других не расписывайся, рабам оружие не положено, но не все ими хотят быть
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23.04.2021 12:25 Ответить
микола, я за таких как ты не то что расписываться, я таких даже с гаубицей в кармане всегда буду обходить. И на танке объезжать. Не хочу вмешиваться в законы мироздания. По простому- дебил должен обязательно встретить другого такого же дебила.
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23.04.2021 12:37 Ответить
мда, ну удачи, только гаубица в карман не поместится, а практика показывает, что на улице тебя могут встретить не только мимишные уси-пуси но и агрессивные злые дяденьки, которые желают завладеть твоей денюжкой и "часиками", или просто выпившие алкоголя граждане, которым не понравился цвет или длина твоих волосиков, или наркозависимый больной человек, которому не хватает наличности а принять очередную "дозу" ну оооочень хочется ..... а у тебя танк в гараже и ты понимаешь, что ты не в танке и объехать не получится и в полицию позвонить, да что там позвонить, набрать простой номер 102 времени уже нет .... вот в такие моменты можно вспомнить и про дебилов
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23.04.2021 12:54 Ответить
Спасибо!
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23.04.2021 13:16 Ответить
Мені от цікаво - вас шо змушують ту зброю купляти? Не хочете - не купляєте.
Вас примушують захищатись саимим та захищати близьких та власне майно? Не хочете - не робіть!
Але чому ви так яро проти того щоб це робили (легально!) інші люди?
Ви бот??
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25.04.2021 10:09 Ответить
Почему я против написано выше.
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25.04.2021 10:15 Ответить
потому что ментобот?
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26.04.2021 18:35 Ответить
нет, не самоубийство. каждый должен иметь право на защиту своей жизни и жизни своих близких. если все будут вооружены, т.е. в равных условиях, то перед нанесением оскорбления или разбоем/нападением преступники будут БОЛЬШЕ думать - а стоит ли? пьяная гопота всегда была и будет безотносительно наличия на руках у нормальных людей оружия. но с пистолетом всё-таки против троих пьяных дебилов несколько проще, чем без него, не так ли ?
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23.04.2021 16:34 Ответить
никакого равенства в природе, а также на улицах не существует. Не равны ребёнок с пистолетом, бабушка, и как вы пишите, гопник. Их никогда не уравняет наличие оружия у всех, а первым двум добавит проблем. Вы рассматриваете ситуацию исключительно со своего опыта,-с пистолетом против 3 конечно легче. Если готов убивать. Даже для защиты. При нашей размытой морали, с подменёнными ценностями, я считаю оружие не должно быть в свободном доступе.Общество не готово.
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24.04.2021 11:46 Ответить
Виктор , оружие должно быть у всех , задача ментов контролировать у кого ( а они не хотят ) должно , а у кого нет , почему у преступников оно есть всегда ?
ты сам-то ствол в руках держал ?
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24.04.2021 15:47 Ответить
так у тебя есть оружие- руки, ноги, кулаки, зубы, голова (или нет?) пользуйся. Научись пользоваться лучше других, убедись в своём превосходстве, потом рассуждай, нужен тебе ствол или нет.
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24.04.2021 16:15 Ответить
мне лично ствол ( короткоствол ) нужен , а вот получить его законно я не могу - и это плохо
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24.04.2021 16:42 Ответить
злочинець, який незаконно носить ствол, автоматом підпадає під кримінальну відповідальність за ККУ

Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тому фраза - "почему ты считаешь что у преступников (как у этого) оружие должно быть " дешева маніпуляція. Ніхто так не вважає, і за це є відповідальність.
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23.04.2021 13:26 Ответить
от тому що ми законослух'яні громадяне-тому ми і беззахистні!!!А може треба про принцину..нехай судять троє-ніж несуть шестеро?
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23.04.2021 13:41 Ответить
Кого ти стволом захистиш? Дружину чи дитину, яка десь там, у школі, в оточенні дебілів із стволами у кишені? Застосування зброї це не панацея. Кожен випадок унікальний. Час, місце, готовність до нападу, особа нападника та мета. Збільшення кількості зброї на руках, однозначно збільшить кількість загиблих від неї, це аксіома. Люди, які мають подібну параною, можуть найняти приватну охорону. Толку буде значно більше, ніж від ствола в руках слабо підготовленої людини, до того ж у 99% повного невігласу у сфері права. Нехай потім... це явне перебільшення. Таких випадків, можливо один на тисячу випадків застосування зброї. Щоби дійсно під час нападу хотіли вбити, а особа змогла самотужки себе захистити. В тих, хто дійсно здатний на подібне, не стріляють, їм під машину міну покладуть..., або до кави чогось підлиють.
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23.04.2021 13:49 Ответить
Сергей , сегодня( или вчера ) новость была , как **** на переходе двух деток умышленно сбила , дык если у родителей детей был-бы ствол , они-б ее на месте весь магазин в упор ( или выследили ) , справедливось одним нажатием пальчика
если я не прав - то поставь себя на месте деток
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24.04.2021 16:00 Ответить
Саме тому, вам і не можно давати зброю.
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25.04.2021 10:12 Ответить
але дякую за "ми законослух'яні громадяне", поржав. Ми народ, який плював на любі Закони, Який зневажає любі права окрім власних, повністю юридично безграмотні, та до того ж із спотвореним Совком уявленням про правду, справедливість і т.п.
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23.04.2021 13:52 Ответить
ну я вже не ,,законослух'яний"...носив і буду носити і чхав я на той дозвіл Але заяву про те що знайшов,пишу кожен раз!Раз вони так ......то і ми так
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24.04.2021 09:20 Ответить
Так ты и есть "вони".
Преступник с оружием, рассказывает что завел оружие, потому что боится других преступников с оружием.
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24.04.2021 10:49 Ответить
😂 носи, носи. Як впіймають, то її до справи пришиють. НІКОГО така заява не врятувала, це вигадка серіалів про лихі 90ті..
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25.04.2021 10:20 Ответить
за травмат ще нікого не посадили
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25.04.2021 14:15 Ответить
То що це не зброя
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25.04.2021 20:00 Ответить
п'яним за кермом їздити також є злочином. але за статистикою п'яними періодично їздять близько третини водіїв. тож питиння - скільки з них було покарано? вважаю, десь близько 2-3%. аналогія зі зброєю така ж сама - 30% мають ії незаконно на руках, але відповідальність за це несуть тіж 2-3% та й то при умові, що не змогли "домовитись" з копами. тож який сенс посилатись на закон, ефективність якого складає, як максимум, 8-10%???
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23.04.2021 16:42 Ответить
і то так
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24.04.2021 09:21 Ответить
Выявляется небольшой процент преступлений связанных с оборотом наркотиков. Разрешим героин?
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24.04.2021 10:51 Ответить
Сергей , кого реально из преступников закрыли за нелегальный ствол ? правельно - никого , все окупились
законы-то есть , но они не работают
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24.04.2021 15:50 Ответить
З чого ти так вирішив? Якщо вперше ловлять, то дають умовно, а далі, це дає можливість посадити їх реально за любу дрібничку, а якщо ловлять зі зброєю на іспитовому, то саджають.
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25.04.2021 10:14 Ответить
"Если у преступников есть гранаты, то надо разрешить их свободное обращение, до каких пор мы будем беззащитными. Рабы не имеют право на взрывчатку!".
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23.04.2021 12:14 Ответить
І на героїн, і на секс-рабинь і на багато чого іншого.
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23.04.2021 13:27 Ответить
Нечего ответить кроме оскорблений?
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25.04.2021 11:28 Ответить
ответы были, их удалили. Но ты и сам об этом в курсе бот.
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26.04.2021 18:33 Ответить
Столица уже скатывается до уровня помойки. Уже и магазины грабят и воровки в открытую и в наглую воруют, наркому на каждом углу продают. Уже даже школьники ищут закладки с наркотиками.
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23.04.2021 10:38 Ответить
Ото ніколи до себе не підсаджуйте жодних пасажирів. Коли жінка їхала з дитиною, навіщо відкривати дверцята мужикові?
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23.04.2021 10:47 Ответить
Не у всех есть привычка блокировать двери после начала движения. Он просто подсел к ним на светофоре или где-то где они стали.
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23.04.2021 10:53 Ответить
Тепер, ще у одного українця така звичка з'явиться
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23.04.2021 13:28 Ответить
Ко мне в прекрасный отечественный автомобиль Таврия не садятся и не требуют 5 тыс, и даже гривен.
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23.04.2021 11:01 Ответить
Кроме прекрасного отечественного автомобиля Таврии мне ещё приходится жить в задрипаной хрущевке и десятой дорогой обходить маркет, добывая пропитание в мусорных баках. А шо делать, надо же как-то маскировать свои миллионы в это неспокойное время. Заживу в свое удовольствие уже потом, когда закончится эпоха конца эпохи бедности
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23.04.2021 13:18 Ответить
Потому, что не знают как правильно потянуть за ручку и где прижать, чтоб двери открылись?
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23.04.2021 17:37 Ответить
Из вещдоков изъяли только оружие,а 5 кусков не?
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23.04.2021 13:04 Ответить
там казино через дорогу,какие 5 кусков ..
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23.04.2021 16:33 Ответить
Так, как сообщников не было, то становиться очевидным то, что "бандит" захотел жить и питаться за счет государства. Да и статья по которой посадят в тюрьме пользуется уважением
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24.04.2021 19:12 Ответить
 
 