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В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство. ФОТОрепортаж

22 апреля посол Михаил Бродович совершил региональную поездку в город Нова-Горица, где посетил реконструированный памятник украинским воинам 20-го Станиславского пехотного полка, воевавших на территории современной Словении в годы Первой мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Словении.

Данный памятник был установлен самими украинскими воинами 20-го Станиславского полка в 1917 в лесу Пановец.

Посол обсудил протокольные элементы официального открытия памятника и возможные меры торжественного характера с вице-мэром города Симоном Рошичем, представителем муниципалитета Андреем Компарой и историком-ученым, представителем фирмы-исполнителя Сашо Радовановичом.

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В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 01
В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 02
В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 03
В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 04
В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 05
В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство 06

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памятник (2243) Первая мировая война (21) Словения (153)


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все більше друзів в України все меньше холуїв *****...
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23.04.2021 11:46 Ответить
У сірому костюмі Зеленський?
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23.04.2021 12:13 Ответить
..было бы полезно поставить скрытое видеонаблюдение, чтобы ловить "на живца" кацапских засланцев, любителей высокого шпиля
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23.04.2021 12:36 Ответить
 
 