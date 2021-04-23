В Словении откроют реконструированный памятник украинским воинам времен Первой мировой войны, - посольство. ФОТОрепортаж
22 апреля посол Михаил Бродович совершил региональную поездку в город Нова-Горица, где посетил реконструированный памятник украинским воинам 20-го Станиславского пехотного полка, воевавших на территории современной Словении в годы Первой мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Словении.
Данный памятник был установлен самими украинскими воинами 20-го Станиславского полка в 1917 в лесу Пановец.
Посол обсудил протокольные элементы официального открытия памятника и возможные меры торжественного характера с вице-мэром города Симоном Рошичем, представителем муниципалитета Андреем Компарой и историком-ученым, представителем фирмы-исполнителя Сашо Радовановичом.
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Ирод Снегуровик #476914
показать весь комментарий23.04.2021 11:46 Ответить Мне нравится 9 Ссылка
Andre Rabinovich
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Danilo Kosmina #241992
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