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Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ. ФОТОрепортаж

Оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги".

Злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБ Украины. Они содержали ссылку на сайт, который хостится из территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых террористы "ЛДНР" предлагают денежное вознаграждение.

На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log-файлов с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.

Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли:

- 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов;
- компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением;
- мобильные устройства и флэш-накопители;
- почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.

Продолжается досудебное следствие.

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Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ 01
Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ 02
Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ 03
Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ 04

Автор: 

киберпреступление (763) СБУ (20120) хакер (1192) кибербезопасность (675) Львовская область (2951)


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Топ комментарии
+9
Судячи з фото квартира знімна. З найдешевший. Однокімнатна 5-типоверховій панельці. Відсутність на кадрах будь-яких жіночих чи дитячих речей вказує на те, що жив один. Наявність дорогого обладнання вказує на те, що не алкаш. Жителі Львова мене зрозуміють. У квартирах такоги стану живуть алкаші, або вони ж здають їх студентам і тим же "біженцям з Донбасу". Тому твердити однозначно про "жителя Львівщини", як про місцевого я б не став.
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23.04.2021 12:13 Ответить
+7
гарна робота.. а тепер це падло хай гниє у львівській в"язниці років 15...
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23.04.2021 11:55 Ответить
+5
Скільки ж погані на нашій землі!...
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23.04.2021 11:58 Ответить
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гарна робота.. а тепер це падло хай гниє у львівській в"язниці років 15...
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23.04.2021 11:55 Ответить
Скільки ж погані на нашій землі!...
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23.04.2021 11:58 Ответить
"Патріот" трудився на окупанта. Може пора таких "мочіть в сортірах", як радив Путін.
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23.04.2021 11:58 Ответить
У нас є українські моб.оператори?
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23.04.2021 12:04 Ответить
Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".
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23.04.2021 12:04 Ответить
Судячи з фото квартира знімна. З найдешевший. Однокімнатна 5-типоверховій панельці. Відсутність на кадрах будь-яких жіночих чи дитячих речей вказує на те, що жив один. Наявність дорогого обладнання вказує на те, що не алкаш. Жителі Львова мене зрозуміють. У квартирах такоги стану живуть алкаші, або вони ж здають їх студентам і тим же "біженцям з Донбасу". Тому твердити однозначно про "жителя Львівщини", як про місцевого я б не став.
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23.04.2021 12:13 Ответить
А велосипед в кімнаті - не наслідок "хакерської атаки" на Голобородька? Можливо це і є причиною появи кортежу його персонажу.
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23.04.2021 12:35 Ответить
Фігня якась.
Ці дані фсб може спокійно отримати (і уже давно отримала) від фсб(у)шників.
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23.04.2021 12:27 Ответить
Их дурачков нанимают, используют, потом подставляют и сдают, чтобы не платить и оборвать связь. А потом сидят и ржут над ними.
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23.04.2021 13:11 Ответить
Судя по обстановки квартиры, нищая гопота. За мизерные деньги, мать родную продаст.
Не удивлюсь, если оно с Донецка/Луганска.
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23.04.2021 13:45 Ответить
мерзотника судити за зраду батьківщини
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23.04.2021 13:49 Ответить
Хм-м 400 тис. сім-карт - тут ще потрібно перевірити хто йому їх дав, не думаю, що таку кількість можна в "магазині" купити....
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23.04.2021 13:54 Ответить
Вибачте 4 тис.
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23.04.2021 14:14 Ответить
Та ладно... а що СБУ то не філія фсб?
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23.04.2021 14:18 Ответить
 
 