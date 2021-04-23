Житель Львовщины по заказу спецслужб РФ пытался похитить персональные данные сотрудников СБУ. ФОТОрепортаж
Оперативники Главного управления внутренней безопасности и киберспециалисты СБУ разоблачили хакера, который через вредоносное программное обеспечение хотел похитить персональные данные сотрудников Службы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что злоумышленник действовал по заказу спецслужб РФ и финансировался российскими кураторами через запрещенную платежную систему "Яндекс Деньги".
Злоумышленником оказался житель Львовской области. На днях он совершил рассылку спам-сообщений в мессенджере "WhatsАpp" на личные номера сотрудников СБ Украины. Они содержали ссылку на сайт, который хостится из территории РФ. После перехода на сайт происходила автоматическая загрузка "папки с архивом". В ней открывался якобы список сотрудников СБУ, за убийство которых террористы "ЛДНР" предлагают денежное вознаграждение.
На самом деле, по выводам экспертов, архивный документ содержит вирус. Он предоставляет доступ к информации на пораженных устройствах, в частности в log-файлов с ключами доступа к банковской системе, почтовым сервисам и аккаунтам соцсетей.
Во время проведения следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли:
- 5 GSM шлюзов на 78 онлайн-каналов;
- компьютерное оборудование с вредоносным программным обеспечением;
- мобильные устройства и флэш-накопители;
- почти 4000 SIM-карт украинских мобильных операторов.
Продолжается досудебное следствие.
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Ці дані фсб може спокійно отримати (і уже давно отримала) від фсб(у)шників.
Не удивлюсь, если оно с Донецка/Луганска.