Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организованная группа воров-иностранцев в четверг, 22 апреля, украла из элитного имения в поселке Козин 15 элитных наручных часов общей стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью уголовный розыск Киевщины задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры очищали имения богатых граждан ночью, пока хозяева спали. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома, даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - написал Небытов.

Он отметил, что "воров разоблачили горячим следам после совершения кражи 22 апреля".

"Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25 000 $", - уточнил правоохранитель.

Небытов добавил, что сотрудники криминальной полиции Киевщины установили машину злоумышленников и дом, где они скрывались.

"В ходе спецоперации наши спецназовцы задержали четырех парней. У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке", - резюмировал полицейский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт. ФОТОрепортаж







Фото: Небытов/Facebook