РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4123 посетителя онлайн
Новости Фото Силовики
7 733 26

Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Организованная группа воров-иностранцев в четверг, 22 апреля, украла из элитного имения в поселке Козин 15 элитных наручных часов общей стоимостью более 3 млн грн.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Этой ночью уголовный розыск Киевщины задержал организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Воры очищали имения богатых граждан ночью, пока хозяева спали. На дело приезжали на престижных иномарках, проникали в дома, даже несмотря на охранные системы, использовали маскировку", - написал Небытов.

Он отметил, что "воров разоблачили горячим следам после совершения кражи 22 апреля".

"Тогда воры ворвались в усадьбу потерпевшего через окно гаража, похитили наличные и ценные часы стоимостью от 500-25 000 $", - уточнил правоохранитель.

Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана 01

Небытов добавил, что сотрудники криминальной полиции Киевщины установили машину злоумышленников и дом, где они скрывались.

"В ходе спецоперации наши спецназовцы задержали четырех парней. У воров изъяли спецоборудование, документы и похищенное имущество, которое фигуранты пытались спрятать на чердаке", - резюмировал полицейский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ударил кассира в лицо и вынес 1,6 млн грн: в Харькове неизвестный ограбил обменный пункт. ФОТОрепортаж

Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана 02
Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана 03
Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана 04
Фото: Небытов/Facebook

Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана 05

Азербайджан (794) ограбление (1370) Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) Небытов Андрей (168)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Фамилии владельцев этих "котлов" нет смысла озвучивать?
показать весь комментарий
23.04.2021 12:23 Ответить
+13
Грабили награбленное.
показать весь комментарий
23.04.2021 12:30 Ответить
+10
А во главе страны......
показать весь комментарий
23.04.2021 12:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фамилии владельцев этих "котлов" нет смысла озвучивать?
показать весь комментарий
23.04.2021 12:23 Ответить
А че, оне токо часы брали? А денех не могли найти?
показать весь комментарий
23.04.2021 12:28 Ответить
Украли 15 элитных часов на 3 млн грн: правоохранители задержали на Киевщине группу профессиональных воров из Азербайджана - Цензор.НЕТ 382
показать весь комментарий
23.04.2021 12:30 Ответить
Грабили награбленное.
показать весь комментарий
23.04.2021 12:30 Ответить
И раздавали бедным?
показать весь комментарий
23.04.2021 13:35 Ответить
То Робин Гуд раздавал. А это видать коммунисты,просто грабили.
показать весь комментарий
23.04.2021 14:11 Ответить
Может это Робин Гуды и хотели раздать бедным?! А им помешали осуществить второй этап.
показать весь комментарий
23.04.2021 12:32 Ответить
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки. Собака с милицией обещала прийти. ...
показать весь комментарий
23.04.2021 12:38 Ответить
А во главе страны......
показать весь комментарий
23.04.2021 12:43 Ответить
Зробив це РАЗОМ !
показать весь комментарий
23.04.2021 12:51 Ответить
зате в козині живуть українці, говорящие на украинском руском
показать весь комментарий
23.04.2021 12:55 Ответить
А украинцы как и раньше, ежегодно крадут $37 млрд.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:02 Ответить
Граждане!
Храните свои швейцарские часы в Швейцарии
показать весь комментарий
23.04.2021 12:40 Ответить
Гастралёры должны исчезать на катаргах и через пол года охочих ехать в Украину на гастроли не станет.
показать весь комментарий
23.04.2021 13:01 Ответить
Психічно здорова людина хіба буде купувати хоч один такий годинник, не те що 15?
Тим більше в країні, де волонтери збирають по копійці для військових та для лікарень.
показать весь комментарий
23.04.2021 13:03 Ответить
У когось клептоманія, у цього - годинникоманія.
показать весь комментарий
23.04.2021 13:27 Ответить
швидше 2в1
показать весь комментарий
23.04.2021 13:37 Ответить
Я например тоже коллекционирую часы, такой бзик... Но есть негласное правило - часы должны стоить не менее и не более примерно трёх зарплат. Вот по патек филиппу или ролексу можно судить о доходах ограбленных... Цены в наших интернет магазинах не проблема...
показать весь комментарий
23.04.2021 14:11 Ответить
Хранить часы за 15 тыс. долларов на даче без сигнализации?
показать весь комментарий
23.04.2021 14:01 Ответить
Сейчас придет хозяин дома и надает им подзатыльников.
Вкрали 15 елітних годинників на 3 млн грн: правоохоронці затримали на Київщині групу професійних злодіїв з Азербайджану - Цензор.НЕТ 6527
показать весь комментарий
23.04.2021 14:02 Ответить
Опять азербайджанцы. То водитель пешехода просто убил, то девушку изнасиловали. Пора этот сброд высылать на этническую родину. Авакян, считает, что кавказским бандитам все можно.
показать весь комментарий
23.04.2021 14:05 Ответить
Поетому он и аваков (бакинский армян поменявший фамилию)
показать весь комментарий
23.04.2021 14:38 Ответить
Я в жодному разі не расист і не ксенофоб. Але за останні 2 роки збіговисько цих тваринок починає обурювати. У нас що своїх злодіїв мало ? Третина нардепів і держчиновників гопніки і урки. Видно ЗЕкодло сприяє імпорту криміналітету в нашу країну, а аваковці все покривають за величезні гроші. Зате українців ******** по тюрмах за вигадані злочини (справа Шеремета і т.д. і т.п.)
показать весь комментарий
23.04.2021 14:36 Ответить
Не країна, а прохідний двір...
показать весь комментарий
23.04.2021 14:52 Ответить
в назидание взяли и выперли из страны всех армян...
показать весь комментарий
23.04.2021 15:09 Ответить
 
 