Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники установили, что иностранец посещал Крымский полуостров после его оккупации Россией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2".
Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".
За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.
По данным источника УП, речь идет о Сергее Пынзаре.
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Кстати, а кто такой Пынзарь? Или что такое пынзарь... Блин, с этими кацапами столько непонятного!
Довічно, дебіли, довічно!!!