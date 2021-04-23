Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники установили, что иностранец посещал Крымский полуостров после его оккупации Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2".

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным источника УП, речь идет о Сергее Пынзаре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба