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Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники установили, что иностранец посещал Крымский полуостров после его оккупации Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Вчера вечером в Черноморский порт на теплоходе из Турции прибыл гражданин Российской Федерации. Мужчина оказался известным российским блогером, который участвовал в популярных реалити-шоу "Дом-2" и "Свадебный размер 2".

Во время беседы с пограничниками россиянин подтвердил факт пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2016 году, и сообщил, что на полуостров попал паромным сообщением через закрытый пункт пропуска "Керчь".

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

По данным источника УП, речь идет о Сергее Пынзаре.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трем российским морякам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба

Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба 01

Автор: 

Госпогранслужба (6639) запрет (1709) иностранец (498) Крым (26435) блогер (221)


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Топ комментарии
+10
Даже без войны надо запрещать въезд в Украину участникам "Дом-2" и "Свадебный размер 2" .
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23.04.2021 12:41 Ответить
+8
А не проще запретить всем русиянам въезд?
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23.04.2021 12:46 Ответить
+5
Якось не не добре виходить.Кацапи забороняють на 40років а ми лише на три.
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23.04.2021 12:44 Ответить
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Даже без войны надо запрещать въезд в Украину участникам "Дом-2" и "Свадебный размер 2" .
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23.04.2021 12:41 Ответить
Якось не не добре виходить.Кацапи забороняють на 40років а ми лише на три.
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23.04.2021 12:44 Ответить
2021-1981-1941-1901- зовсім різні епохи, кацапи дебіли.
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23.04.2021 12:49 Ответить
А не проще запретить всем русиянам въезд?
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23.04.2021 12:46 Ответить
За одну фамилию таким поребрикам нужно запрещать въезд в Украину
Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6839
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23.04.2021 12:49 Ответить
Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3431
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23.04.2021 12:50 Ответить
не могу понять этих уродов.. ну если у тебя рыло в пуху.. куда ты дефективный прешься.. поцеловать пограничный столб?
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23.04.2021 12:50 Ответить
Что, Пынзарь не приедет?! Жалость-то какая... Мы все так ждали.
Кстати, а кто такой Пынзарь? Или что такое пынзарь... Блин, с этими кацапами столько непонятного!
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23.04.2021 12:50 Ответить
Он домой ехал.

Российскому блогеру Пынзарю запретили въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4781
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23.04.2021 12:53 Ответить
Теперь его дом-турма. Пусть в эвенкию едет.
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23.04.2021 12:55 Ответить
Его дом лаптестан! Пусть туда бы и плыл.
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23.04.2021 12:57 Ответить
Они живут в Турции. Жена тоже какая-то "звезда" из Енакиево.

Російському блогеру Пинзарю заборонили в'їзд в Україну за відвідування окупованого Криму, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7114
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23.04.2021 13:07 Ответить
Я не в курсах, но в статье написано, что оно гражданин ресурсной федерации.
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23.04.2021 13:10 Ответить
Из Балашихи.
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23.04.2021 14:26 Ответить
Ну только не говогите, что ето не син Мойши Цукермана із Бегдичева, то что у него дгугая фамілія ні о чєм не говогіт..
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23.04.2021 13:20 Ответить
Ничего, Дашка из Балашихи сделает ему миньет и он расслабится. Нехер ему в Днепре делать, если он такой тупой.
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23.04.2021 14:23 Ответить
"...россиянину запретили въезд в Украину сроком на 3 года..."

Довічно, дебіли, довічно!!!
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23.04.2021 15:32 Ответить
ая с днепра скоро сезон в крым поеду отдыхть и на бандур киевских мне насрать
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24.04.2021 18:38 Ответить
 
 