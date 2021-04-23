Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, на оккупированную территорию в районе ООС проехали грузовики с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Двенадцать автомобилей пересекли линию разграничения в КПВВ "Счастье", а семь - в КПВВ "Новотроицкое".

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В грузовиках - продуктовые наборы, хозяйственные товары, семена, строительные материалы, мебель, матрасы, медикаменты и предметы медицинского назначения.









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"Следует подчеркнуть, что перемещение гуманитарных грузов в этих двух контрольных пунктах происходит регулярно. В то же время, ежедневное движение для граждан ро этим дорожным коридорам остается заблокированным российско-оккупационными войсками", - отметили в пресс-центре штаба ООС.