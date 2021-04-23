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Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи. ФОТОрепортаж

В районе ООС жителям временно оккупированной территории Украины доставлено более 203 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, на оккупированную территорию в районе ООС проехали грузовики с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Двенадцать автомобилей пересекли линию разграничения в КПВВ "Счастье", а семь - в КПВВ "Новотроицкое".

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В грузовиках - продуктовые наборы, хозяйственные товары, семена, строительные материалы, мебель, матрасы, медикаменты и предметы медицинского назначения.

Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи 01
Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи 02
Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи 03
Красный Крест доставил на оккупированные территории Донбасса более 203 тонн гуманитарной помощи 04

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"Следует подчеркнуть, что перемещение гуманитарных грузов в этих двух контрольных пунктах происходит регулярно. В то же время, ежедневное движение для граждан ро этим дорожным коридорам остается заблокированным российско-оккупационными войсками", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Красный Крест (443) Донбасс (26958) гуманитарная помощь (1269)


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Топ комментарии
+3
сегодня у кацапских боевиков будет большая гулянка ...
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23.04.2021 13:24 Ответить
+2
203 тонны гомна на палках и на тарелках с крысомором
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23.04.2021 13:24 Ответить
+2
Даунецькій гопоті хавчик підвезли !!!)))
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23.04.2021 13:26 Ответить
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23.04.2021 13:23 Ответить
сегодня у кацапских боевиков будет большая гулянка ...
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23.04.2021 13:24 Ответить
203 тонны гомна на палках и на тарелках с крысомором
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23.04.2021 13:24 Ответить
Даунецькій гопоті хавчик підвезли !!!)))
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23.04.2021 13:26 Ответить
Буде чим кацапам поторгувати...
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23.04.2021 13:31 Ответить
проще сразу, до отправки, выкинуть на помойку и сэкономить горючее
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23.04.2021 13:42 Ответить
Машины -вижу,семян с матрацами - нет
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23.04.2021 13:46 Ответить
Обезьяна должна быть сытой и здоровой. Как больному и голодному воевать?
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23.04.2021 13:51 Ответить
Красный Крест воюет с нами на стороне орков?Там,кто помоложе,сидят в окопах за бабло;кто постарше-по две пенсии получают
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23.04.2021 14:14 Ответить
Та вже нашим безробітнім, селянам і пенсіонерам потрібна поміч красного хреста.
Жидівське кодло довело країну до краю, з цими цінами коммуналкою та пенсіями люди вже голодують.
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23.04.2021 14:50 Ответить
 
 