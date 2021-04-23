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Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, махинацию организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки.

Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сфере его дальнейшего использования.

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту.

Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 01

Изъятое корабельное оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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Мероприятия по разоблачению махинации проводились совместно с Государственной таможенной службой.

Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 02
Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 03
Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 04
Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 05
Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей 06
Фото: сайт СБУ

контрразведка (496) СБУ (20120) оборудование (91)


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Топ комментарии
+4
В СБУ працюють дуже "креативні" люди - клоуни 6л-дь.
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23.04.2021 13:56 Ответить
+4
Шо, не поделились? Поэтому моторчики резко стали "военной продукцией"? Позорище!
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23.04.2021 14:06 Ответить
+3
А почему детали синие? Военные моторчики должны быть зеленные и в деревянных ящиках? - Ааааа перекрасили и переложили для маскировки, я так и знал.
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23.04.2021 13:59 Ответить
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В СБУ працюють дуже "креативні" люди - клоуни 6л-дь.
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23.04.2021 13:56 Ответить
Cui prodest? Це латиною "кому вигідно?", якщо хто не в курсі...
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23.04.2021 13:57 Ответить
А почему детали синие? Военные моторчики должны быть зеленные и в деревянных ящиках? - Ааааа перекрасили и переложили для маскировки, я так и знал.
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23.04.2021 13:59 Ответить
Шо, не поделились? Поэтому моторчики резко стали "военной продукцией"? Позорище!
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23.04.2021 14:06 Ответить
для вас написано..
технологического оборудования двойного назначения.(с)Источник: https://censor.net/ru/p3261608
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23.04.2021 14:18 Ответить
Не смешите. На любой болтик можно повесить ярлык "оборудование двойного назначения". Само слово "двойного" придумано исключительно и только для коррупции! Какой вывод можно сделать из того что эти моторчики можно поставить и на рыболовецкое судно и на военный катер? Кухонным ножом можно хлеб порезать или человека убить. И шо? Двойное назначение?
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23.04.2021 14:27 Ответить
ето зависит от того хто вешает ярльік(кому вьігодно)
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23.04.2021 14:31 Ответить
400 Hz
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23.04.2021 16:52 Ответить
Это улитки для вентеляторных, подают воздух в помещения.
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23.04.2021 15:11 Ответить
Усе "двойного назначения" - навіть лопата. Я не дивуюсь бакановскому сбу, там ..уй від пальця не відрізнять. Якась б/у вентиляція зібрана в гаражі, мотори асинхронні старі совкові з облупленою фарбою. Питання в отримувачеві товару - можливо якась напіввоєнна верф що марафетить старі совкові корита (нікарагуа чи інші "друзья" ?). "Спєцекспортьорів" це заїло - чому не вони ? От і настучали бакановским що там наліво мільйони упливають.
Удачі цій фірмі, виграти всі суди і стягнути мільйонні збитки особисто з баканова.
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23.04.2021 14:17 Ответить
Нужно запретить экспорт металла!
Из него тоже можно делать оружие.
И продовольствие - можно кормить армию.
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23.04.2021 14:59 Ответить
Да вы шо? Такая деятельность, аж дух захватывает. Повязали асинхронные двигатели к вентиляторам и сами улитки вентиляторов. Ахренеть, какие детали «военного» назначения. В любом торговом центре или сарае такие используются. Решили, кролики, выслужиться - как раз сейчас время, медальку получат.
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23.04.2021 15:50 Ответить
100%
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23.04.2021 20:55 Ответить
Это же не смешно!
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25.06.2021 16:44 Ответить
 
 