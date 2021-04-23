Контрразведка СБУ заблокировала вывоз из Украины оборудования для военных кораблей. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили незаконную переправку за границу технологического оборудования двойного назначения. Под видом гражданской продукции иностранные заказчики планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, махинацию организовали представители местной коммерческой структуры, специализирующейся на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить в одну из стран Центральной Америки.

Для реализации схемы дельцы внесли в сопроводительную документацию недостоверные сведения о происхождении груза и сфере его дальнейшего использования.

Продукция двойного назначения была задержана на таможенном посту.

Изъятое корабельное оборудование направлено на экспертизу. Решается вопрос об уведомлении о подозрении организаторам и участникам противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения.

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Мероприятия по разоблачению махинации проводились совместно с Государственной таможенной службой.











Фото: сайт СБУ