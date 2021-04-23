В Очакове неизвестный пытался убить военнослужащего выстрелом в голову. Полиция разыскивает стрелявшего. ФОТО

Сегодня, 23 апреля, в 07:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Очакове (Николаевская область) во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Николаевской области, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Предварительно установлено, что 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военнослужащий госпитализирован.

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Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Правоохранители обращаются к гражданам: если кому-либо известна информация о местонахождении мужчины, изображенного на фото, или любые другие полезные для следствия сведения, просьба сообщить в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления по адресу: г.. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.