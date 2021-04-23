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В Очакове неизвестный пытался убить военнослужащего выстрелом в голову. Полиция разыскивает стрелявшего. ФОТО

Сегодня, 23 апреля, в 07:00 в полицию поступило сообщение о том, что в Очакове (Николаевская область) во дворе дома по улице Бугская неизвестный выстрелил в мужчину и скрылся.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе полиции Николаевской области, на место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции.

Предварительно установлено, что 23-летний потерпевший, военнослужащий, получил огнестрельное ранение в голову возле своего дома, когда шел на работу. Сейчас военнослужащий госпитализирован.

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Для розыска и задержания лица, причастного к указанному преступлению, введена специальная полицейская операция.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.115 УК "Покушение на умышленное убийство". Продолжаются первоочередные следственные действия.

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Правоохранители обращаются к гражданам: если кому-либо известна информация о местонахождении мужчины, изображенного на фото, или любые другие полезные для следствия сведения, просьба сообщить в отделение полиции № 7 Николаевского районного управления по адресу: г.. Очаков, ул. Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 3-02-63, (0512) 53-13-47, 102.

В Очакове неизвестный пытался убить военнослужащего выстрелом в голову. Полиция разыскивает стрелявшего 01

Николаевская область (2152) покушение (1054) Нацполиция (16603)


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Топ комментарии
+13
Там базу ВМФ строят американцы, если не ошибаюсь, вот дерьмо из кремлятника и беснуется...
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23.04.2021 14:24 Ответить
+11
Шо-то докуя зашкваров в неприметном Очакове за последнюю неделю. кремлефашисты что-то мутят
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23.04.2021 14:16 Ответить
+9
А чого погони обрізали? МВС?
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23.04.2021 14:15 Ответить
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честное и открытое лицо, наверное, он ошибся...
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23.04.2021 14:06 Ответить
Судя по фото- коллега. Нет?
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23.04.2021 14:07 Ответить
Колєга боширова і петрова
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23.04.2021 14:14 Ответить
Та те в стрельбе пока не отмечены, вроде как.
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23.04.2021 14:17 Ответить
А чого погони обрізали? МВС?
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23.04.2021 14:15 Ответить
Шо-то докуя зашкваров в неприметном Очакове за последнюю неделю. кремлефашисты что-то мутят
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23.04.2021 14:16 Ответить
Там базу ВМФ строят американцы, если не ошибаюсь, вот дерьмо из кремлятника и беснуется...
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23.04.2021 14:24 Ответить
На Штирлица похож.
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23.04.2021 14:16 Ответить
Сейчас в МВД такие фото штампуют - не найдешь человека. Карикатура или фоторобот и то точнее будут.
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23.04.2021 14:17 Ответить
Дивлячись на фото,то він в формі поліції,так,що нехай шукають серед "своїх"!
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23.04.2021 14:39 Ответить
фото неизвестного?
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23.04.2021 15:23 Ответить
скорее фоторобот
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23.04.2021 19:14 Ответить
Конрразведка не работает, туда нужно брать толь атошникоаков с образованием, а не косарей с корочками и с родственниками из за поребрика
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23.04.2021 20:58 Ответить
 
 