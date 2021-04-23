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Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии. ФОТОрепортаж

Вчера, 22 апреля, в городе Александрия Кировоградской области на фасаде Александрийской общеобразовательной школы №2 состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Васильевичу Швецу, 1971 года рождения, младшему сержанту, наводчику 2-го минометного взвода минометной батареи батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты, погибшему 11 марта 2018 г. в районе поселка Широкино Волновахского района Донецкой области в результате многочисленных осколочных ранений, полученных в результате подрыва на фугасе грузовой машины, которой он управлял.

Об этом говорится на официальном Фейсбук-странице 36-й ОБрМП, сообщает Цензор.НЕТ.

"22 апреля в городе Александрия открыли мемориальную доску младшему сержанту Швецу Александру Васильевичу. Доску установили на фасаде Александрийского общеобразовательного учебного заведения I-III ступеней №2, выпускником которой был Александр Швец.

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На памятном мероприятии присутствовали родные и близкие Александра, боевые побратимы, представители местной власти и граждане города. Жена Людмила и побратимы теплыми словами вспомнили Александра, его преданность и верность своему делу - защите Родины.

"Ребята, спасибо что приехали. Спасибо что не забывайте, постоянно поддерживаете и звоните. Ваша поддержка очень помогает. Знаю, что Саша очень обрадовался бы вам. Он часто говорил, что нашел себя, свое место - в морской пехоте. Говорил, что служит в лучшем подразделении, что это его вторая семья", - вспоминает Людмила.

Погиб Швец Александр 11 марта 2018 от многочисленных осколочных ранений, которые получил во время выполнения боевой задачи по перевозке боеприпасов и оснащения: грузовик, которым управлял Александр,подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Указом Президента Украины № 189/2018 от 27 июня 2018 года, "За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Александр награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Следует заметить, что открытие мемориальной доски прошло по инициативе гражданско-военного сотрудничества 36-й отдельной бригады морской пехоты и финансовой поддержке председателя БОБФ "Українські серця" Олега Баркаренко", - отмечается в сообщении.

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Александр Васильевич Швец родился 26.06.1971 года в городе Александрия Кировоградской области.

Закончив 8 классов местной школы №2, поступил в ПТУ №17, в котором получил специальности "слесарь по сборке металлических конструкций" и "наладчик холодноштамповального оборудования", после чего продолжил обучение в Александрийском индустриальном техникуме, откуда выпустился техником-технологом по обработке металлов резанием.

Работал в ООО "Электромеханический завод ЭТАЛ" слесарем по сборке металлических конструкций, мастером производственного обучения в ПТУ №17 и на ПТО "Вира-Сервис Интермаш", откуда и отправился добровольцем, без повестки, на войну в июле 2015 года.

Сначала проходил службу в морской пехоте, а после демобилизации подписал контракт.

Похоронен 14 марта 2018 г. на военном кладбище Александрии.

У него остались мать, сестра, жена и сын.

Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 01
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 02
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 03
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 04
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 05
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 06
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 07
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 08
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 09
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 10
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 11
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 12
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 13
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 14
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 15
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 16
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 17
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 18
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 19
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 20
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 21
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 22
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 23
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 24
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 25
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 26
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 27
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 28
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 29
Мемориальную доску погибшему на Донбассе морпеху 36-й ОБрМП Александру Швецу открыли в Александрии 30

Автор: 

память (1498) мемориальная доска (219) военнослужащие (6204) Александрия (14) Ян Осока (1501) 36 отдельная бригада морской пехоты (208) Кировоградская область (646)


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Герою слава!
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23.04.2021 16:01 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії - Цензор.НЕТ 9120
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23.04.2021 18:43 Ответить
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії - Цензор.НЕТ 2041
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23.04.2021 21:01 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
Меморіальну дошку загиблому на Донбасі морпіху 36-ї ОБрМП Олександру Швецю відкрили в Олександрії - Цензор.НЕТ 6479
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24.04.2021 11:05 Ответить
 
 