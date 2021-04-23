Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский. ФОТОрепортаж

Министерство молодежи и спорта за 2,6 млн гривен закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом "нового современного инвентаря".

Об этои журналист Евгений Плинский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Министерство молодежи и спорта похвасталось закупкой для наших олимпийцев новеньких лодок для академической гребли. По одному из тендеров, на закупку трех лодок Empacher, было потрачено 2,6 млн гривен. То, что тенедер был прописан под одного поставщика - ерунда. Проблема в том, что этот поставщик, ФОП Захаров, продал. Вместо новых лодок Министерству втюхали б/у лодки которые уже как три года бороздят реки и заливы страны", - пишет журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила коммерсанта, предлагавшего чиновникам госпредприятия при Минмолодьспорта 2 млн грн взятки за "закрытие глаз"

По его словам, максимальная цена закупленных министерством лодок 40% от стоимости тендера.

"Как так вышло? Поставщик лодок ФОП Захаров - карманный ФОП известного в гребном мире афериста Антона Продана. Мы уже как-то о нем писали. Находясь в тесных отношениях с Министром спорта Вадимом Гутцаем, Антон Продан не только договорился о тендере "под себя", но и о том, что Министерство "скушает" б/у инвентарь", - отмечает Плинский.

Как доказательство он приводит фото шильдика одной из лодок 2Х. Оригинальный год производства 2019 заменен на 2020.





"Но изюминка в том, что ввезя эти лодки в 2019 году Антон Продан их даже не растаможил. После того, как он их три года использовал, а теперь продал на тендере, он спешно поехал на Киевскую таможню чтобы каким-то образом задним числом оформить растаможку лодок которые согласно тендеру давно растаможены. В узких кругах вчера Антон хвастался что у него на таможне "кореш" который все порешает. Именно поэтому сегодня утром Антон собрал лодки и помчал на Киевскую таможню где прямо в эти минуты активно занимается их оформлением. Прошу сотрудников таможни внимательно отнестись к этой информации, а Министерство молодежи и спорта как-то прокомментировать эту закупку", - резюмировал журналист.

Также читайте: Кабмин отменил решение о ликвидации Минспорта





Читайте: Украинские спортсмены активно готовятся к Олимпийским играм, - министр спорта Гутцайт