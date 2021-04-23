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Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский. ФОТОрепортаж

Министерство молодежи и спорта за 2,6 млн гривен закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом "нового современного инвентаря".

Об этои журналист Евгений Плинский сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Министерство молодежи и спорта похвасталось закупкой для наших олимпийцев новеньких лодок для академической гребли. По одному из тендеров, на закупку трех лодок Empacher, было потрачено 2,6 млн гривен. То, что тенедер был прописан под одного поставщика - ерунда. Проблема в том, что этот поставщик, ФОП Захаров, продал. Вместо новых лодок Министерству втюхали б/у лодки которые уже как три года бороздят реки и заливы страны", - пишет журналист.

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Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 01

По его словам, максимальная цена закупленных министерством лодок 40% от стоимости тендера.

"Как так вышло? Поставщик лодок ФОП Захаров - карманный ФОП известного в гребном мире афериста Антона Продана. Мы уже как-то о нем писали. Находясь в тесных отношениях с Министром спорта Вадимом Гутцаем, Антон Продан не только договорился о тендере "под себя", но и о том, что Министерство "скушает" б/у инвентарь", - отмечает Плинский.

Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 02

Как доказательство он приводит фото шильдика одной из лодок 2Х. Оригинальный год производства 2019 заменен на 2020.

Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 03
Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 04

"Но изюминка в том, что ввезя эти лодки в 2019 году Антон Продан их даже не растаможил. После того, как он их три года использовал, а теперь продал на тендере, он спешно поехал на Киевскую таможню чтобы каким-то образом задним числом оформить растаможку лодок которые согласно тендеру давно растаможены. В узких кругах вчера Антон хвастался что у него на таможне "кореш" который все порешает. Именно поэтому сегодня утром Антон собрал лодки и помчал на Киевскую таможню где прямо в эти минуты активно занимается их оформлением. Прошу сотрудников таможни внимательно отнестись к этой информации, а Министерство молодежи и спорта как-то прокомментировать эту закупку", - резюмировал журналист.

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Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 05
Минспорта за 2,6 млн грн закупило для украинской сборной по академической гребле б/у лодки под видом новых, - журналист Плинский 06

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коррупция (8584) Министерство молодежи и спорта (128) тендер (672) закупки (776) Плинский Евгений (39)


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Топ комментарии
+16
Голобородько будет рубать руки барыгам , или он в доле?
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23.04.2021 14:35 Ответить
+16
За 30 років, жодна влада, так нахабно не крала. Жодна, навіть овочева. "Турборежим" ВАЗеленського.
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23.04.2021 14:37 Ответить
+6
Потому что те рассчитывали делать это долго поэтому все на забирали (это как с медом у пчел - можно забрать только определенный объем, заберешь больше - пчелам кирдык и не видать тебе медку), а у зеленомордых всего один шанс и им пох, что там потом будет (стратегически думать нет времени).
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23.04.2021 15:12 Ответить
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Голобородько будет рубать руки барыгам , или он в доле?
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23.04.2021 14:35 Ответить
"будет рубать руки" - это не его фишка. Не нужно примазываться к чужим успехам. Ожерелье из рук носит на шее гетьman по праздникам.
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23.04.2021 14:47 Ответить
Достойный ответ Голобородьку
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23.04.2021 15:17 Ответить
по цене новых!

шо за "под видом"?!
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23.04.2021 14:36 Ответить
За 30 років, жодна влада, так нахабно не крала. Жодна, навіть овочева. "Турборежим" ВАЗеленського.
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23.04.2021 14:37 Ответить
#ули...банда фальшивоМИНьЕТЧИКОВ.
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23.04.2021 14:45 Ответить
Потому что те рассчитывали делать это долго поэтому все на забирали (это как с медом у пчел - можно забрать только определенный объем, заберешь больше - пчелам кирдык и не видать тебе медку), а у зеленомордых всего один шанс и им пох, что там потом будет (стратегически думать нет времени).
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23.04.2021 15:12 Ответить
Гутцаю медаль повесте. Вор знатный...
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23.04.2021 14:39 Ответить
так всє тєпєрь царі, презідєнти, епоха бідностю тютю- тож магьомс пазволіть!!!
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23.04.2021 14:40 Ответить
А кажуть, що нові вибори щось вирішать...тут тільки розстріли зможуть виправити ситуацію. Нажаль.
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23.04.2021 14:52 Ответить
Краса всеж. Я сам шкрябав, лачіл, натуральну дрєвєсіну, кріплення, кронштейни ремонтував)))... ееех 17...
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23.04.2021 14:59 Ответить
Шкрябав Эмпахер или таки Дзинтарс?
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23.04.2021 17:22 Ответить
Зачем вообще этим людям за наши налоги покупают инвентарь?!
Может достаточно хорошей премии за медаль?
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23.04.2021 15:32 Ответить
и почему лодка стоит так дорого?
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23.04.2021 18:03 Ответить
Браво. Це "перемога".
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23.04.2021 15:50 Ответить
Ганьба!
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23.04.2021 16:02 Ответить
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23.04.2021 20:49 Ответить
 
 