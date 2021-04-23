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Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: "Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте". ВИДЕО+ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для покупки квадрокоптера для украинских воинов в зоне ООС. Также она отчиталась об уже купленных лекарствах, касках, батареях, планшете и других необходимых украинским воинам вещах.

Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, пожалуйста помогайте волонтёрам и военным, сами знаете, какая сейчас тяжёлая ситуация на фронте. Репост тоже огромная помощь! Вчера оккупанты убили украинского воина. Прилетел птур, тяжелейшее ранение, жуткие раны, бойцу оторвало ногу и он умер по дороге в больницу. Ужас ужасный, погибшие через день и сколько уже раненых. У меня снова огромная просьба, помочь в покупке квадрокоптера , 15 тыс есть, стоимость 54 тыс. кто сколько может, 5,10,50, 100 грн, каждая копейка это помощь нашим бойцам. За неделю я купила две батареи для квадрокоптер 12700 грн, шлемы 24 тыс грн, планшет для квадрокоптер 24 тыс, турникеты и лекарство 17 тыс, осталось только купить квадрокоптер, выкупить надо во вторник. Очень нужно!! Прошу помочь фронту, сами знаете какая тяжёлая сейчас ситуация на передовой.

Карта 5375 4115 0267 5353 и 5375 4115 0265 7732 Монобанк", - призвала Юсупова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лекарства, продукты, каски и квадрокоптеры, - волонтер Юсупова собирает средства для помощи бойцам. ФОТОрепортаж

Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 01
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 02
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 03
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 04
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 05
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 06
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 07
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 08
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 09
Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте 10

Автор: 

благотворительность (622) помощь (7903) волонтеры (2646) Юсупова Наталья (189)


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Топ комментарии
+23
Помочь армии в 2014 и 2015 году это было святое дело. В 2021 году такие призывы это повод крепко задуматься о необходимости военных переворотов и воено-полевых судов.
А Наталье Юсуповой большое спасибо.
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23.04.2021 15:03 Ответить
+18
большое спасибо за работу, волонтер Юсупова.
но сегодня на дворе не весна-лето 14-го.

не квадрокоптер надо покупать, а шины и керосин



.
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23.04.2021 14:53 Ответить
+14
А министерство обороны знает о тяжелой ситуации? Или только Юсупова?
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23.04.2021 15:05 Ответить
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большое спасибо за работу, волонтер Юсупова.
но сегодня на дворе не весна-лето 14-го.

не квадрокоптер надо покупать, а шины и керосин



.
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23.04.2021 14:53 Ответить
Згодна з вами , але ! Через тиждень їдемо з подарунками ( продукти, пасочки , яйця , різні смаколики ) до воїнів ООС , повний бус 1.5 тони .Для шахти Бутівки термінове замовлення сітки на бліндажі . Плетуть школи ( вчителі , батьки ) 5 штук 7Х 5 метрів .Як в 14 рік повернулися ((( ( Громадська організація самооборона "Січ " вет АТО-ООС м Сміла )
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23.04.2021 20:27 Ответить
Помочь армии в 2014 и 2015 году это было святое дело. В 2021 году такие призывы это повод крепко задуматься о необходимости военных переворотов и воено-полевых судов.
А Наталье Юсуповой большое спасибо.
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23.04.2021 15:03 Ответить
А министерство обороны знает о тяжелой ситуации? Или только Юсупова?
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23.04.2021 15:05 Ответить
Их больше собственные премии интересуют.
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23.04.2021 16:36 Ответить
а в зраде проблем нету... почему при телевидении не попросить у них о помощи ??
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23.04.2021 15:05 Ответить
Кроме жлобов в ВР нормальные люди есть? Которые 100 гривен не пожалеют...
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23.04.2021 15:11 Ответить
А може пора поміняти керівництво оборони яке досі немає оборон замовлення і підписує договори де можна годувати армію простроченими продуктами.? Яке навіть не думає повертати на позиції снайперів і зброю щоб давати адекватний опір ворогу.
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23.04.2021 15:17 Ответить
для початку потрібно поміняти вас, 73/43%-них. Інакше буде такий же верховний Зе і його міноборони. Якщо не гірше, на зразок саламатіна чи леблєдева.
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23.04.2021 15:23 Ответить
Нас не цікавить думка з під плінтуса.Ми вас довго слухали і що? Борітеся й поборете або поїдете до гонтаревої,якщо в Україні не влаштовує.Артурка ваш герасімов теж собі місце підготував тільки забувся що придбав батьківську хатинку.
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23.04.2021 15:36 Ответить
І що? і то, що ЗСУ кожного року отримували підвищення до виплат, були одягнені та нагодовані, а Україна впевнено рухалась до ЄС та НАТО. Ти дивись якби ти зі своїм зє не побіг до зека до ростову.
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23.04.2021 16:23 Ответить
Ти мене не лякай бо коли б самому туди не побігти.Таке враження що таких як ти 74 а таких як я 8%а не навпаки. а що до ЄС і НАТО то Україна і зараз туди продовжує рухатись впевнено.
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23.04.2021 16:32 Ответить
Выпускайте уже на слуг урода Гадю с минометом или с минетом (как по мне - последнее гораздо страшнее).
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23.04.2021 15:18 Ответить
ЗЕ ее подельника отпустил в Россию, а против этого парламенту Савченко не попрет! Там большая часть -такие же как и она.
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23.04.2021 19:51 Ответить
+
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23.04.2021 15:41 Ответить
А что? - кто-то разрешит тот квадрокоптер использовать?

Зелупа давно запретил авиаразведку, разведку обычную, запретил стрелять даже из автоматов.
Разрешено только умирать.
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23.04.2021 15:46 Ответить
Тоскливо от мысли, что наши парни молча умирают каждый день перемирия,
а их товарищи во время редких "наездов" говнокомандующего мирно кушают с ним суп и слушают его байки.
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23.04.2021 16:34 Ответить
А как же налог который мы платим на армию? Может депутаты от "Слуги народа" те денежки, что зашли им в конвертах за последние голосования подгонят армии? Уж простите, но в 2014-15 помочь армии было святым делом, а сейчас, на седьмом году войны... Где турецкие БПЛА? Почему на полицию и нацгвардию есть деньги, а на армию нет?
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23.04.2021 16:57 Ответить
а хомчак - нуждами армии интересуется?
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23.04.2021 17:01 Ответить
підтримав
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23.04.2021 18:52 Ответить
 
 