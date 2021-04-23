Волонтер Юсупова просит украинцев о помощи в приобретении квадрокоптера для украинских воинов: "Сами знаете, какая сейчас тяжелая ситуация на фронте". ВИДЕО+ФОТО

Волонтер Наталья Юсупова собирает средства для покупки квадрокоптера для украинских воинов в зоне ООС. Также она отчиталась об уже купленных лекарствах, касках, батареях, планшете и других необходимых украинским воинам вещах.

Об этом волонтер написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди, пожалуйста помогайте волонтёрам и военным, сами знаете, какая сейчас тяжёлая ситуация на фронте. Репост тоже огромная помощь! Вчера оккупанты убили украинского воина. Прилетел птур, тяжелейшее ранение, жуткие раны, бойцу оторвало ногу и он умер по дороге в больницу. Ужас ужасный, погибшие через день и сколько уже раненых. У меня снова огромная просьба, помочь в покупке квадрокоптера , 15 тыс есть, стоимость 54 тыс. кто сколько может, 5,10,50, 100 грн, каждая копейка это помощь нашим бойцам. За неделю я купила две батареи для квадрокоптер 12700 грн, шлемы 24 тыс грн, планшет для квадрокоптер 24 тыс, турникеты и лекарство 17 тыс, осталось только купить квадрокоптер, выкупить надо во вторник. Очень нужно!! Прошу помочь фронту, сами знаете какая тяжёлая сейчас ситуация на передовой.

Карта 5375 4115 0267 5353 и 5375 4115 0265 7732 Монобанк", - призвала Юсупова.

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