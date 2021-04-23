Наемники РФ обстреляли жилой сектор в одном из сел на Донетчине, открыто уголовное производство, - прокуратура. ФОТО
22 апреля, в 22:41, представители незаконных вооруженных формирований РФ осуществили обстрел гражданской инфраструктуры с. Северное в Донецкой области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Вследствие вражеской атаки были повреждены жилой дом, в котором находились местные жители и ограждение из шифера", - говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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Филипп Филиппович Преображенск
показать весь комментарий23.04.2021 16:51 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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