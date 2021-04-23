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У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики. ФОТО

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого и обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь, кроме совершения хулиганских действий, фигуранта также подозревают в совершении преступлений, предусмотренными двумя другими статьями Уголовного кодекса Украины.

"Вчера, 22 апреля, в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мужчина с топором разнес супермаркет в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Отмечается, что в ходе санкционированного обыска в домовладении подозреваемого обнаружено и изъято вещественное доказательство - топор, а также несколько единиц оружия и наркотическое вещество – каннабис. Все изъятое направлено на экспертизу.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы", - сообщают в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Разнесшего мариупольский супермаркет мужчину с топором задержали

У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики 01
У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики 02
У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики 03

Автор: 

Мариуполь (5735) наркотики (2159) оружие (10287) Нацполиция (16607) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+36
нужно рожу этого буйного пробить по фотобазе.. наверняка он участвовал в Антимайдане, носил колорадку и кричал "Путенвведи!"..
очень характерный типок..
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23.04.2021 16:38 Ответить
+32
Лучше бы дебил и его жена согласились быть в этом магазине в маске. И по деньгам, и по сроку на отсидку. Хм-м-м-м... Хотя дебилу без разницы.
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23.04.2021 16:38 Ответить
+19
Премию Дарвина этому кацапчику!
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23.04.2021 16:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну для наших ментов это святое...найти оружие и наркотики... ...
И конечно же помповик вот так и лежал в оранжерее....всегда....
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23.04.2021 16:34 Ответить
головне граната.
Дробовик то адмінка по ст.190 КУпАП...
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23.04.2021 16:40 Ответить
за муляж гранаты нужно расстрел вводить
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23.04.2021 16:45 Ответить
Не в цьому випадку. якщо фото з місця, а не з інета. Помпа без приклада, явно <80 см довжиною, а отже, до "гладкоствольної мисливської" не відноситься.
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23.04.2021 16:46 Ответить
дробовик подозрительно короткий, насколько помню есть ограничение на длину ствола так что этот может на огнестрел потянуть запросто
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23.04.2021 16:48 Ответить
Так, є обмеження. не ствола, а по довжині рушниці в цілому (не менш ніж 80см), а ще обов'язкова наявність приклада. Те, що на фото - двічі порушення.
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23.04.2021 17:05 Ответить
Есть и ограничение ствола....450 мм...на фото явно короче...
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23.04.2021 17:09 Ответить
А вот приклад как раз совсем не обязателен...но без него оружие чаще всего попадает в разряд меньше 800 мм..
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23.04.2021 17:13 Ответить
так, перепрошую, давно не читав 622 ))
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23.04.2021 17:36 Ответить
Менты на том что подкинуть собаку сьели.... поэтому все что там есть потянет на уголовку..

Так проще закрыть...
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23.04.2021 17:02 Ответить
Вас не смущает, что днём ранее, этот персонаж, под видео съёмку громил топором, супер маркет. Вы считаете что носитель такого мощного интеллекта, сталинист и ватник, не мог дома, на видном месте держать оружие? а его поведение и уровень развития, не указывают на систематическое употребление препаратов?

то что менты подкидывают не новость, но это тот случай, когда весь комплект и так на руках.
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23.04.2021 17:25 Ответить
Этот скот должен сесть...и я надеюсь сядет....
Но оружие на видном месте...и оружие на улице...на газоне......это как то из области фантастики...даже если чел укурен в умат....
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23.04.2021 17:44 Ответить
+ Вам. Абсолютно бредово, брошенный ствол на этом участке., но "натягивая сову на глобус", можно предположить, что "боец" вышел встречать ментов, но увидев их, ствол бросил и побежал в дом., звучит правдоподобно?) Хороших Вам выходных. Без иронии, приятно было Вас читать и пообщаться.
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23.04.2021 21:30 Ответить
Ето ватный даун, который даже не понимал, шо громить АТБ топором ето уголовное преступление.
Он тупорылый наглухо, как и его жена, шо угодно мог дома держать и ещё и всем дружбанам об етом рассказывать.
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23.04.2021 17:45 Ответить
-О, тут в машине наркотики и оружие!
-Пановє поліціянти, давайте у моїй автівки подивимося, бо у вашій тільки наркота та зброя.
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24.04.2021 06:32 Ответить
ну "находить" менты-понты-копы или как их там сейчас, умеют )
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23.04.2021 16:36 Ответить
Лучше бы дебил и его жена согласились быть в этом магазине в маске. И по деньгам, и по сроку на отсидку. Хм-м-м-м... Хотя дебилу без разницы.
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23.04.2021 16:38 Ответить
они уже пробовали так)).. это оказалось не интересно!..
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23.04.2021 16:39 Ответить
Дебилам скучно.
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23.04.2021 16:40 Ответить
да и всем остальным дебилам лучше бы в маске. Дешевле обойдётся
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23.04.2021 16:46 Ответить
нужно рожу этого буйного пробить по фотобазе.. наверняка он участвовал в Антимайдане, носил колорадку и кричал "Путенвведи!"..
очень характерный типок..
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23.04.2021 16:38 Ответить
Грузин путинвведи?
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23.04.2021 18:02 Ответить
И что? Он ярый сталинист, на Сралина молится, а в рашке Сралина тоже любят.
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23.04.2021 18:33 Ответить
Ее-е-е-е... Воздушка, муляж гранати і щось схоже віддалено на помпу... Не захищаю мудака - він має присісти і надовго (5+), щоб іншим не було повадно і синуля його зрозумів, що з татуся-дибіла брати приклад не варто, але називати це арсеналом зброї якось дивно. А наркота, мабуть, це грам коноплі.
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23.04.2021 16:38 Ответить
Там ще Іриси канабісом назвали )) біля помпи
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23.04.2021 21:37 Ответить
Топор опять пригодится, лес валить
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23.04.2021 16:40 Ответить
какіє бистріє! а от знайти рос паспорт в аксьонова нікак
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23.04.2021 16:40 Ответить
Премию Дарвина этому кацапчику!
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23.04.2021 16:45 Ответить
за такое -расстрел вместе с семьей -как деды , по всей строгости Закона Украины перед которым ,между прочим -все равны
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23.04.2021 16:47 Ответить
Походу он сам на себя наложил руки.
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23.04.2021 16:50 Ответить
куда ?
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23.04.2021 16:55 Ответить
Не куда, а когда ворвался в магазин...
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23.04.2021 17:22 Ответить
а....ну это еще не ясно кто куда наложил )
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23.04.2021 17:30 Ответить
під час пошуку мізків, знайшлися зброя, наркотики, пляшки і гандони
мізків не виявлено
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23.04.2021 16:47 Ответить
каннабис могли и подкинуть, мусора есть мусора, что там Аваков про них говорил?
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23.04.2021 16:52 Ответить
такое тут не принято писать -мусора -святые люди
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23.04.2021 16:56 Ответить
Они ему дурь подкинули перед посещением магазина, вот он и рубанул с плеча.
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23.04.2021 23:58 Ответить
А как такое может быть в правовом государстве? До проведения экспертизы утверждать, что это оружие и наркотик? Да за такие вещи можно привлечь к ответственности тех, кто такое распространяет! И б лАНЫ!
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23.04.2021 16:56 Ответить
я думал он идиот-дровосек а судя по вещдокам он охотник-самурай . да еще и травкой балуется

неужели дибилушка думал что с рук сойдет ?
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23.04.2021 17:00 Ответить
в японской интерпретации, "у дебила нет цели.. у дебила есть путь и премия Дарвина"))
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23.04.2021 17:03 Ответить
понятно, этот идиот за дебош в магазине должен ответить по-полной....
но, если без наркоты, то у значительной части обычных мужиков обнаружится подобный "арсенал", всё доступно и продаётся в магазинах.. так шо, всех в лагеря?
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23.04.2021 17:22 Ответить
Помпа да еще и такой длины продается в магазинах без разрешения? И где купить, адресок магазина не подскажешь?
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23.04.2021 17:58 Ответить
В шахтах Донбасса, ну или в военторге....🤣
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23.04.2021 19:54 Ответить
и ценничек шо-почем не забудь
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23.04.2021 18:18 Ответить
🤣
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23.04.2021 19:55 Ответить
канабис - это не наркотик.
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23.04.2021 17:25 Ответить
Чтобы Йосю не обидеть. Думают, что он с этим топориком и их достанет.
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23.04.2021 18:35 Ответить
а в гараже была обнаружена евробляха ..шахимат
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23.04.2021 17:41 Ответить
Дивно, що вогнемет не знайшли - так наїхати на найбільший ретейл в країні.
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23.04.2021 17:45 Ответить
я думаю если там хорошо посмотреть, то и корочка помощника кивы и жопоблока найдется...это их контингент
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23.04.2021 17:47 Ответить
Хочется услышать, как это тело, пуская соплю, будет просить суд избрать меру пресечения не связанную с лишением свободы, т.к. является единственным кормильцем семьи и положительно характеризуется по месту работы и проживания.
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23.04.2021 17:48 Ответить
Этот идиот уже в прошлом году кассу в одном из супермаркетов громил и ничего. Штраф за хулиганку. Может опять отмажется. Будет под дурака косить, типа мозги в спорте отбили.
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23.04.2021 18:36 Ответить
девка решила буйного благоверного лет на 5 на лагерь спровадить, чтобы спокойно с лавером замутить? более идиотского повода сесть так просто не найти
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23.04.2021 18:17 Ответить
Он и без жены своей справляется. В прошлом году кассу разгромил за требование ему маску надеть. Он у нас в Мариуполе антиковидный и антипрививочный диссидент ))) Больной короче)
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23.04.2021 18:38 Ответить
🤣
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23.04.2021 19:56 Ответить
ого, наверн и бложик свой антиковидный и антисупермаркетный есть с парой к подписоты)
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24.04.2021 19:32 Ответить
Чогось не дивні знахідки
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23.04.2021 18:19 Ответить
А чему вы удивляетесь? У этого сралиниста еще и портрет Сралина его любимого найти должны были. Он же тоже Иосиф))) У него Сралин -бог и пример для подрожания. наркота и оружие его без сомнения!
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23.04.2021 18:40 Ответить
Хіба ж я дивуюсь? Погляньте на його фейсбук - там він, як на долоні
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23.04.2021 20:24 Ответить
Может, он тоже "сам" потихоньку повесится......
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23.04.2021 19:02 Ответить
Може перепутал со своим ОРДЛО где такое поведение норма
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23.04.2021 20:22 Ответить
Если бы он накурился травы, то пришёл бы в маркет
и расцеловал бы всех кассиров в макушку.
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23.04.2021 21:19 Ответить
лучше бы с цыганами погонял футбол пфффф....
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24.04.2021 16:26 Ответить
 
 