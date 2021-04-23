У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики. ФОТО
Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого и обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции, информирует Цензор.НЕТ.
Теперь, кроме совершения хулиганских действий, фигуранта также подозревают в совершении преступлений, предусмотренными двумя другими статьями Уголовного кодекса Украины.
"Вчера, 22 апреля, в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе санкционированного обыска в домовладении подозреваемого обнаружено и изъято вещественное доказательство - топор, а также несколько единиц оружия и наркотическое вещество – каннабис. Все изъятое направлено на экспертизу.
"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы", - сообщают в полиции.
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И конечно же помповик вот так и лежал в оранжерее....всегда....
Дробовик то адмінка по ст.190 КУпАП...
Так проще закрыть...
то что менты подкидывают не новость, но это тот случай, когда весь комплект и так на руках.
Но оружие на видном месте...и оружие на улице...на газоне......это как то из области фантастики...даже если чел укурен в умат....
Он тупорылый наглухо, как и его жена, шо угодно мог дома держать и ещё и всем дружбанам об етом рассказывать.
-Пановє поліціянти, давайте у моїй автівки подивимося, бо у вашій тільки наркота та зброя.
очень характерный типок..
мізків не виявлено
неужели дибилушка думал что с рук сойдет ?
но, если без наркоты, то у значительной части обычных мужиков обнаружится подобный "арсенал", всё доступно и продаётся в магазинах.. так шо, всех в лагеря?
и расцеловал бы всех кассиров в макушку.