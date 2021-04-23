У разгромившего мариупольский супермаркет мужчины с топором нашли оружие и наркотики. ФОТО

Полицейские провели обыск по месту жительства подозреваемого и обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также орудие совершенного им преступления - топор.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь, кроме совершения хулиганских действий, фигуранта также подозревают в совершении преступлений, предусмотренными двумя другими статьями Уголовного кодекса Украины.

"Вчера, 22 апреля, в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ходе санкционированного обыска в домовладении подозреваемого обнаружено и изъято вещественное доказательство - топор, а также несколько единиц оружия и наркотическое вещество – каннабис. Все изъятое направлено на экспертизу.

"Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить фигуранту, - до семи лет лишения свободы", - сообщают в полиции.

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