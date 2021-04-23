РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4945 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
8 426 6

При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР. ФОТОрепортаж

В Киеве задержана адвокат, обманом завладевшая деньгами предпринимателя, который пытался вернуть 8 земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР 01

Адвокат заверила предпринимателя в том, что за "вознаграждение" она сможет повлиять на Коллегию Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращения ему земельных участков. 

При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР 02
При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР 03

Смотрите также: В Черновцах задержан адвокат, получивший $6 тыс. взятки за влияние на принятие решения судьей, - Офис генпрокурора. ФОТО

Как отмечают в ГБР, по законодательству, данный вопрос и так должен был решиться в пользу предпринимателя. 

При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР 04

Известно, что адвокат действовала в сговоре с другими лицами, которых следствие еще устанавливает.

Задержанная подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также читайте: На Виннитчине задержан адвокат, вымогавший для судьи 15 тыс. долл. взятки за смягчение приговора, - ГБР

Автор: 

адвокат (1439) Киев (25793) мошенничество (1254) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) ГБР (3076)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а работала она на Андрея Довбенко.. девочка обычный начинающий адвокатик..
кстати, проверьте сейфы Андрюши и его жены.. там тоже пяток млн баксов будет..
https://24tv.ua/ru/smotrjashhij_za_minjustom_jurist_na_svadbe_kotorogo_guljal_bogdan_otricaet_interes_k_vlasti_n1204989 "Смотрящий" за Минюстом: юрист, на свадьбе которого гулял Богдан, отрицает интерес к власти
https://24tv.ua/ru/smotrjashhij_za_minjustom_jurist_na_svadbe_kotorogo_guljal_bogdan_otricaet_interes_k_vlasti_n1204989
Задержана адвокат, обещавшая за 160 тыс. долл. решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР - Цензор.НЕТ 5173
показать весь комментарий
23.04.2021 17:08 Ответить
ДА ДА по сейфам надо пройтись однозначно, там на все долги перед МВФ и бюджеты лежат, 160 к это копейки в сумочке девочки-бегунка.
показать весь комментарий
23.04.2021 17:21 Ответить
Земля. Земелька. Знакомый восемь лет по всем инстанциям , мотался . Суды. Пересуды. Денег и нервов вложено немало....И все до лампочки. Суть вопроса - три сотки земли. Государству срать. Как то мне сказал -я бы уже дал взятку , устал просто от этих рож в кабинетах, которым ты интересен только если у тебя 100500 гектаров.
показать весь комментарий
23.04.2021 18:18 Ответить
От як називається, коли клієнт не хоче виплачувати гонорар, хотіла заволодіти чи заволоділа шахрайським методом.
показать весь комментарий
24.04.2021 07:43 Ответить
кто передаёт деньги в герметичных пакетах - ведь так не пересчитать
показать весь комментарий
24.04.2021 10:10 Ответить
 
 