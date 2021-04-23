При получении 160 тыс. долл. задержана адвокат, обещавшая решить земельные вопросы в Минюсте, - ГБР. ФОТОрепортаж
В Киеве задержана адвокат, обманом завладевшая деньгами предпринимателя, который пытался вернуть 8 земельных участков, незаконно зарегистрированных на другое лицо.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Адвокат заверила предпринимателя в том, что за "вознаграждение" она сможет повлиять на Коллегию Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции для принятия положительного решения об отмене регистрационных действий и возвращения ему земельных участков.
Как отмечают в ГБР, по законодательству, данный вопрос и так должен был решиться в пользу предпринимателя.
Известно, что адвокат действовала в сговоре с другими лицами, которых следствие еще устанавливает.
Задержанная подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины, а именно в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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кстати, проверьте сейфы Андрюши и его жены.. там тоже пяток млн баксов будет..
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