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Во двор депутата горсовета на Херсонщине бросили гранату, - полиция. ФОТОрепортаж

Событие произошло в одном из поселков городского типа Новокаховской территориальной громады. В результате взрыва вероятно гранаты никто из людей не пострадал. Частично поврежден автомобиль и фасад здания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Примерно в 02:30 в полицию обратился депутат городского совета. Он рассказал, что ночью неизвестный бросил в его двор взрывное устройство. В это время семья заявителя находилась в доме. К счастью, никто из людей не пострадал.

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На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Каховского районного отдела полиции, взрывотехники и кинологи.

Правоохранители провели тщательный осмотр места происшествия. В результате взрыва осколками частично поврежден автомобиль "Мерседес-310", фасад и окна дома заявителя.

Во двор депутата горсовета на Херсонщине бросили гранату, - полиция 01
Во двор депутата горсовета на Херсонщине бросили гранату, - полиция 02

Полицейские обнаружили деформированные металлические фрагменты, остатки предположительно от гранаты РГД-5, рычаг УЗРГМ, которые изъяли и направили на проведение соответствующих экспертиз. Также для безопасности полицейские обследовали прилегающую территорию: никаких подозрительных или опасных предметов не обнаружено.

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Во двор депутата горсовета на Херсонщине бросили гранату, - полиция 03

Сейчас правоохранители проводят комплекс следственных и розыскных действий, направленных на установление всех обстоятельств этого происшествия и лиц, причастных к нему. Полицейские проводит подворовые обходы жителей населенного пункта для поиска возможных свидетелей. Также следователи отрабатывают все возможные версии произошедшего, в том числе, что причиной совершения преступления могла стать служебная деятельность заявителя.

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Назначен ряд экспертных исследований. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.352 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.

взрыв (6823) взрывчатка (849) граната (1017) депутат (3323) Нацполиция (16607) Херсонская область (4955)


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Чому при слові дупатут мені стає пофігу що там було?
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23.04.2021 18:28 Ответить
Черствый ты, бессердечный.
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23.04.2021 18:37 Ответить
Це ж, млять, треба такі маленькі кусочки позбирати.... Шо то значить дЄпутЯт...
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23.04.2021 19:53 Ответить
изображение так себе, по ходу РГД, не Ф-1
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24.04.2021 14:11 Ответить
може тому що ти-ватан?
звичайного украiнця в першу чергу цiкавить: депутат вiд якоi партii?
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23.04.2021 18:42 Ответить
У наших раенных кандидатов в депутаты перед выборами тоже бросали гранаты и поджигали автомобили и тоже никто не пострадал а авто были столетней давности и даже не разтаможеные.
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23.04.2021 18:29 Ответить
дешевый пиар?
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23.04.2021 18:43 Ответить
А к остальным когда прилитит ???
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23.04.2021 18:58 Ответить
Этот "подарок" получил депутат из Новой Каховки....
Комменты все отрицательные. Вот один из них.."

"Столько сколько он вылил говна на людей, что можно от кого угодно ожидать, со рта постоянно хуже чем с помойной ямы"
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23.04.2021 20:33 Ответить
 
 