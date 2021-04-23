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Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж

Сегодня с визитом район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ Новотроицкое в зоне ООС: Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне 01

Во время своей поездки посол посетил контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомился с работой КПВВ, созданной инфраструктурой, которая улучшает условия пересечения линии разграничения. Также дипломат был проинформирован о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения.

Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ Новотроицкое в зоне ООС: Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне 02
Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ Новотроицкое в зоне ООС: Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Швеции призвало обеспечить СММ ОБСЕ безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины

В Мариуполе состоялась встреча посла с заместителем командующего операции Объединенных сил. Генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил дипломата с обстановкой, на линии разграничения в текущем году.

Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ Новотроицкое в зоне ООС: Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне 04
Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ Новотроицкое в зоне ООС: Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне 05

Посол Тиберг заверил, что правительство Швеции "поддерживает Украину в этой нелегкой войне".

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Автор: 

посол (1809) Швеция (1019) Донецкая область (10111) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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И снова ,,кинули,,официальных лиц Украины.
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23.04.2021 21:14 Ответить
Эх, блин... -- не та Власть сейчас в Украине.
А то бы, не удивился рассуждениям на высшем уровне, о создании какого-нибудь Балтийско Черноморского Военно Политического Союза...
-- а жаль...
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23.04.2021 21:31 Ответить
коля тищенко в ресторан в карантин, юзик бежит покупать жене тачку за 2 млн за украденые из бюджета деньги, а вот европейские политики почему то на донбас....лохи конечно.
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23.04.2021 21:50 Ответить
зачем сразу на кпп смотреть улучшение для предателей шастающих, это что фишка у всех такая?
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23.04.2021 22:10 Ответить
Куда привезли, то и посетил...
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23.04.2021 22:54 Ответить
Хай живє і квітне Швеція, віковий союзник України!
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24.04.2021 14:36 Ответить
 
 