Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж
Сегодня с визитом район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Во время своей поездки посол посетил контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомился с работой КПВВ, созданной инфраструктурой, которая улучшает условия пересечения линии разграничения. Также дипломат был проинформирован о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения.
В Мариуполе состоялась встреча посла с заместителем командующего операции Объединенных сил. Генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил дипломата с обстановкой, на линии разграничения в текущем году.
Посол Тиберг заверил, что правительство Швеции "поддерживает Украину в этой нелегкой войне".
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