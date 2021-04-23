Посол Швеции Тиберг посетил КПВВ "Новотроицкое" в зоне ООС: "Поддерживаем Украину в этой нелегкой войне". ФОТОрепортаж

Сегодня с визитом район проведения операции Объединенных сил прибыл посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время своей поездки посол посетил контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое", где ознакомился с работой КПВВ, созданной инфраструктурой, которая улучшает условия пересечения линии разграничения. Также дипломат был проинформирован о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения.





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В Мариуполе состоялась встреча посла с заместителем командующего операции Объединенных сил. Генерал-майор Эдуард Москалев ознакомил дипломата с обстановкой, на линии разграничения в текущем году.





Посол Тиберг заверил, что правительство Швеции "поддерживает Украину в этой нелегкой войне".

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