Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Конец эпохи бедности
Читайте на "Цензор.НЕТ": После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ
Не чокаясь
Нет уже времени на раскачку...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Краткое резюме послания Путина по Украине: ничего не произошло, потому что все уже произошло. Ничего не сказано - потому что все уже сделано
Обидно...
и так далее...
Лайфхак
Есть дела поважнее
Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО
Зе!терминатор
Будни посольства
Красные линии для Путина
Правда жизни
Ему там не место
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
23.04.2021
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента.
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
https://www.youtube.com/watch?v=H18QuDy1StE
https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm
Зачмиритель московита
@ dujApuLDuR3XSQm
І настане день, коли один спитає: «По чьом олія, чувакі?» А міліони у відповідь: «Я вапщє нє хаділ галасавать, я балєл».
или ее не было?
він каже правду
https://www.youtube.com/watch?v=IKIS4xYWDYU
https://censor.net/ru/video_news/3261633/v_ukraine_kak_i_ranshe_ejegodno_kradut_37_mlrd_zelenskomu_nado_byt_jestche_i_vzyat_vlast_v_ruki_saakashvili
я бы нанял какого нибудь зеленожопого клоуна, чтобы он играл тупого идиота, чтобы на его фоне выглядеть спасителем нации
ну а вдобавок нанял хор тысяч 10 продажных холуев-подпевал, которые каждый день обсирали бы зеленожопое чмо и восхваляли мою мудрость
Ніхто не забутий, ніщо не забуте
https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE&t=1s
Александр Зинченко повторил путь Виктора Медведчука, первым заместителем которого являлся, когда тот возглавлял СДПУ(о).
В октябре 2006 года был назначен советником Виктора Ющенко по вопросам информационной политики, что вызвало протест среди партийцев «Наша Украина».
Президиум совета Народного союза «Наша Украина» (почётным председателем которого является Виктор Ющенко) заявил в связи с этим назначением, что «безответственный политик, который развалил работу государственного секретариата и не справился со своими должностными обязанностями, о чём заявил президент в прошлом году, не имеет морального права давать советы главе государства». 10 апреля 2008 года был уволен с должности советника президента Ющенко
https://censor.net/ru/user/383632, ти в жопе
в большой-пребольшой шоколадной жопе и выхода из нее для тебя нет
а уж то что он стал богаче в 21 раз именно после 2019 года - тоже "Порох виноват" или ты снова обосралось со своими шарийскими фейками
это тебе барыга нашептал?
потому как в Украине есть достойные люди
прав бы Фрейд - что у кацапов и зебилов во рту (что они ощущают) - о том и орут постоянно
ЗЕ це нащадок ПЕ??
Не бачу різниці...
Тіль не треба верещати -хто за кого галасував!
Третій РАЗ Лохи та неЛохи _Акєла промахнулси!!
🤣🤣
Добрячі у Вас іграшки!
Спробуйте на OLX втелющити комусь...))
1
2
3
4
5
а выполнен ли гособоронзаказ за 2020 год?? тоже НЕТ?))
а может при Порохе запрещали стрелять в ответ или штрафовали бойцов ВСУ за огонь по оккупантов?
или "не хватало" снарядов и патронов? тоже нет?))
а ведь именно такие уроды как ты - за него голо совали, а сейчас ты понимаешь какой лох и боишься в этом признаться
так и запишем - НОЛЬ
а все потому что ты, как и ватники рашки - скрепный идиот, неспособный подумать даже на 1 шаг вперед
Да и о приоритетах при недостатке денежных средств - ты тоже НЕ слышалО..
Зато когда ввели военный сбор в 1.5% - ты и тебе подобные ватники истерили и верещали на весь мир как вас "пограбували"