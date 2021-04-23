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Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Конец эпохи бедности

Читайте на "Цензор.НЕТ": После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Не чокаясь

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Нет уже времени на раскачку...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краткое резюме послания Путина по Украине: ничего не произошло, потому что все уже произошло. Ничего не сказано - потому что все уже сделано

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Обидно...

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

и так далее...

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Лайфхак

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Есть дела поважнее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Зе!терминатор

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Будни посольства

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Красные линии для Путина

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Правда жизни

Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Ему там не место

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) политика (7132) путин владимир (31649) фотожаба (14551) Шойгу Сергей (716) Юрий Корявченков (37) Тищенко Николай (338)


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Топ комментарии
+67
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8205
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23.04.2021 23:23 Ответить
+63
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9530
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23.04.2021 23:25 Ответить
+55
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8835
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23.04.2021 23:41 Ответить
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Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8205
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23.04.2021 23:23 Ответить
марадёр на ковиде
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23.04.2021 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fLDQY7hZMPs А порося - не мародер? Долларовий, наприклад? Чи - газовий? Саме він, всівшись на "золотий унітаз", втричі знецінив гривну і значно підвищівши ціну на газ, почав цинчно грабувати українців. Забули?
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24.04.2021 05:29 Ответить
Денис, вся штука в том, что Зеленский и его банда "мародерит" абсолютно на всем, куда только добираются их вороватые ручки.
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24.04.2021 17:17 Ответить
Хроника одного президента
‎23.‎04.‎2021
У Зеленского в строгой тайне готовится новый вариант Закона Украины про выборы президента.
Главная суть - выборы в один круг. Набравший большее количество голосов в первом круге и побеждает.
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24.04.2021 00:28 Ответить
Не впевнений, що вистачить спецназу на кожну дільницю, як це було на Івано-Франківщині, можут піти іншим шляхом, як в Молдові, через Раду. Дешевше і надійніше.
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24.04.2021 07:30 Ответить
Червоні лінії та порохобот т-1000 то є так
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23.04.2021 23:24 Ответить
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9530
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23.04.2021 23:25 Ответить
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8464
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23.04.2021 23:40 Ответить
Друга річниця кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 8835
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23.04.2021 23:41 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2810
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23.04.2021 23:44 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 5537
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23.04.2021 23:51 Ответить
Сиди в спаме, не позорься своей кацапской "логикой".
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24.04.2021 00:47 Ответить
Була ще новина, що посли зустр
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24.04.2021 07:11 Ответить
Була ще новина, що ці посли зустрілися ще і з Єрмаком, для троллінга чи що?
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24.04.2021 07:14 Ответить
Аналіз керівника Зеленського: нелох чи двійочник?
https://www.youtube.com/watch?v=H18QuDy1StE
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23.04.2021 23:27 Ответить
новый лайфхак от Зекоманды.. почувствуй себя оригинальным!
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9074
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23.04.2021 23:33 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6580
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23.04.2021 23:43 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9179
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23.04.2021 23:45 Ответить
Цап-відбувайло подорожання знайдений. Це Китай підняв ціна на міжнародному ринку!
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24.04.2021 07:20 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9907
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24.04.2021 16:59 Ответить
https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm
https://twitter.com/dujApuLDuR3XSQm

Зачмиритель московита

@ dujApuLDuR3XSQm


І настане день, коли один спитає: «По чьом олія, чувакі?» А міліони у відповідь: «Я вапщє нє хаділ галасавать, я балєл».
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25.04.2021 10:37 Ответить
Якось на утубі бачив велосипел для тих в кого В Прямому Сенсі руки з дупи виросли.чот пригадалось дивлячись на картинку...
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23.04.2021 23:44 Ответить
Ленка знов на зустріч збирається?
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24.04.2021 05:14 Ответить
Щось схоже на дрес-код для дипломатичних зустрічей з керівниками арабських країн, сумісна розробка протоколістів з приколістами.
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24.04.2021 07:17 Ответить
Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 34
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23.04.2021 23:38 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4544
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23.04.2021 23:48 Ответить
например в тотальной коррупции
или ее не было?
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24.04.2021 00:05 Ответить
Ні. Але тепер є.
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24.04.2021 00:22 Ответить
Українці найбільше пов'язують з корупцією Порошенка та його партію. А політиків з «бездоганною репутацією» не знають
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24.04.2021 00:43 Ответить
Так Саакашвили брешет?
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24.04.2021 00:45 Ответить
а якій сенс йому брехати?
він каже правду
https://www.youtube.com/watch?v=IKIS4xYWDYU
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24.04.2021 01:04 Ответить
Да действительно

https://censor.net/ru/video_news/3261633/v_ukraine_kak_i_ranshe_ejegodno_kradut_37_mlrd_zelenskomu_nado_byt_jestche_i_vzyat_vlast_v_ruki_saakashvili
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24.04.2021 01:06 Ответить
если бы я к концу своей каденции имел 0 рейтинг, но хотел остаться или вернуться

я бы нанял какого нибудь зеленожопого клоуна, чтобы он играл тупого идиота, чтобы на его фоне выглядеть спасителем нации
ну а вдобавок нанял хор тысяч 10 продажных холуев-подпевал, которые каждый день обсирали бы зеленожопое чмо и восхваляли мою мудрость
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24.04.2021 01:10 Ответить
А,понял. Вселенский злодей Пэдра,ужас, летящий на крыльях ночи. Про Мертвое море слышали? - Тоже Пэдра убил.
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24.04.2021 01:13 Ответить
привіт любим друзям
Ніхто не забутий, ніщо не забуте

https://www.youtube.com/watch?v=MUKZsJ9SBaE&t=1s
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24.04.2021 01:17 Ответить
ууу, как все запущенно в моСхе зебилов)) А ведь реально - что 73% зебилы и 87% ватники рашки - "мышебратья".. и не только по идиотизму))
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24.04.2021 01:24 Ответить
просто напомню зебилам об этом зинченко:
Александр Зинченко повторил путь Виктора Медведчука, первым заместителем которого являлся, когда тот возглавлял СДПУ(о).

В октябре 2006 года был назначен советником Виктора Ющенко по вопросам информационной политики, что вызвало протест среди партийцев «Наша Украина».
Президиум совета Народного союза «Наша Украина» (почётным председателем которого является Виктор Ющенко) заявил в связи с этим назначением, что «безответственный политик, который развалил работу государственного секретариата и не справился со своими должностными обязанностями, о чём заявил президент в прошлом году, не имеет морального права давать советы главе государства». 10 апреля 2008 года был уволен с должности советника президента Ющенко
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24.04.2021 01:29 Ответить
так єто Зинченко позволил куму ***** и прочей прокремлевской мерзоте скупать медиаресурси в Украине и беспрепядственно летать к своему руководству в московию?
https://censor.net/ru/user/383632, ти в жопе
в большой-пребольшой шоколадной жопе и выхода из нее для тебя нет
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24.04.2021 01:35 Ответить
кацапа, так это оказывается за последние 2 года мертведчук скупил "при Порохе", а не при твоем вислюке оманськом медиаресурсы?))
а уж то что он стал богаче в 21 раз именно после 2019 года - тоже "Порох виноват" или ты снова обосралось со своими шарийскими фейками
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24.04.2021 01:38 Ответить
😆
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24.04.2021 09:01 Ответить
так это Порошенко нанял тебя за 30 сребренников, чтобы ты проголосовалО за вислюка оманського? браво, зебил.. твоя "логика" еще тупее чем у кацапов, которые считают что "во всем виноват Госдеп"
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24.04.2021 01:23 Ответить
а с чего ты решил что я голосовал за клоуна?
это тебе барыга нашептал?
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24.04.2021 01:36 Ответить
да-да, ты за него бегало и истерило, повторяя кацапские фейки, а теперь, как большинство зебилов - "занивонигаласавал"
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7473
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24.04.2021 01:41 Ответить
И как бубочка,поборол? Или возглавил? Вот смотри как интересно получается- в каждом твоем вопросе просто крик опять т*ахнутого и ни капли конструктива. Как вам удается быть такими тупыми и необучаемыми?
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24.04.2021 00:24 Ответить
если ЗЕ дерьмо, это не повод лизать воровскую шоколадную задницу
потому как в Украине есть достойные люди
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24.04.2021 00:39 Ответить
зебил, да что ж у тебя как и у всех кацапов - что ни пост, то о "заднице" и "дерьме"
прав бы Фрейд - что у кацапов и зебилов во рту (что они ощущают) - о том и орут постоянно
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24.04.2021 01:42 Ответить
Приклад, що там голоси нашептали?
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24.04.2021 01:08 Ответить
ПорохобоТ-1000 😂😂😂😂😂😂шидевар
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23.04.2021 23:41 Ответить
Раздави его, пока он не напился твоей крови !
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3162
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23.04.2021 23:42 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 96
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23.04.2021 23:50 Ответить
Не хватає таблички за 2021 рік "Кінець"!
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24.04.2021 08:01 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9460
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24.04.2021 08:34 Ответить
"Покррращення" плавно перейшло в жиддя "без бідності"..
ЗЕ це нащадок ПЕ??
Не бачу різниці...
Тіль не треба верещати -хто за кого галасував!
Третій РАЗ Лохи та неЛохи _Акєла промахнулси!!
🤣🤣
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23.04.2021 23:58 Ответить
Сралін здох, але можеш побавитися з Симоненко, пустун.
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24.04.2021 00:23 Ответить
Ойц!!
Добрячі у Вас іграшки!
Спробуйте на OLX втелющити комусь...))
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24.04.2021 00:29 Ответить
так-то воно-то так, але епоха не бідності, а ЗЕлиднів
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24.04.2021 01:28 Ответить
ах как тонко и остроумно. как раз для пациентов закрытых психиатрических отделений для малолетних преступников.
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24.04.2021 05:09 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 1478.
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24.04.2021 07:18 Ответить
Тоді ціни за Ющенко пригадай.
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24.04.2021 17:44 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 2445.
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24.04.2021 07:19 Ответить
угадай. сколько патронных заводов построено за время его пребывания у власти для Украинской армии?
1
2
3
4
5
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24.04.2021 11:57 Ответить
зебил, угадай сколько патронных заводов построенно при твоем вислюке оманском? пять, десять? А принят ли вообще Гособоронзаказ на 2021 год? НЕТ?))
а выполнен ли гособоронзаказ за 2020 год?? тоже НЕТ?))
а может при Порохе запрещали стрелять в ответ или штрафовали бойцов ВСУ за огонь по оккупантов?
или "не хватало" снарядов и патронов? тоже нет?))
а ведь именно такие уроды как ты - за него голо совали, а сейчас ты понимаешь какой лох и боишься в этом признаться
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24.04.2021 12:21 Ответить
значит нет ответа на вопрос, жопа шоколадная
так и запишем - НОЛЬ
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24.04.2021 12:37 Ответить
зебил, у тебя с утра снова ощущения нахождения в "жопе"? браво
а все потому что ты, как и ватники рашки - скрепный идиот, неспособный подумать даже на 1 шаг вперед
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24.04.2021 12:43 Ответить
п.с. ты настолько тупой, что только и можешь повторять бред от шария о патронном заводе, даже не понимая что патроны можно купить легко и быстро в любых количествах, а вот системы ПВО и "Нептун" - нет.
Да и о приоритетах при недостатке денежных средств - ты тоже НЕ слышалО..
Зато когда ввели военный сбор в 1.5% - ты и тебе подобные ватники истерили и верещали на весь мир как вас "пограбували"
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24.04.2021 12:52 Ответить
https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR2Hc9LQer9FV8yilmLOskcVwJsDY283zn5gQfgoqOUcKDS5rhxDeAujqZQ https://hromadske.ua/.../nacbanku-prognozuye-pidvishennya... https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR2Hc9LQer9FV8yilmLOskcVwJsDY283zn5gQfgoqOUcKDS5rhxDeAujqZQ .Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 7314 https://hromadske.ua/posts/nacbanku-prognozuye-pidvishennya-cin-na-opalennya-i-garyachu-vodu?fbclid=IwAR0VXzxZ0hPHxZTPMRW9Mq2VnVGL9F5T3jj9eWSFD2HzgrEk_GRwe8WqzuQ
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24.04.2021 07:22 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6707
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24.04.2021 07:48 Ответить
Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6295
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24.04.2021 08:02 Ответить
Реальність!

Другі роковини кінця епохи бідності, червоні лінії для Путіна, лайфхак від телеведучої. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4881
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24.04.2021 08:21 Ответить
дебилы выбирали Голобородьку, а получили Голохвостого
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24.04.2021 09:06 Ответить
кінець епохи бідності - початок Епохи Злиднів
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24.04.2021 12:12 Ответить
 
 