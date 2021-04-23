Вторая годовщина конца эпохи бедности, красные линии для Путина, лайфхак от телеведущей. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Конец эпохи бедности

Читайте на "Цензор.НЕТ": После того, как Корявченков (Юзик) был избран нардепом от "Слуги народа", его жена стала успешной бизнесвумен: семья выплатила $181 тыс. кредита и купила Land Cruiser за 2 млн грн, - СМИ

Не чокаясь

Нет уже времени на раскачку...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краткое резюме послания Путина по Украине: ничего не произошло, потому что все уже произошло. Ничего не сказано - потому что все уже сделано

Обидно...

и так далее...

Лайфхак

Есть дела поважнее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Коле можно все? Почему Зеленский должен наказать "слугу народа" Тищенко. ВИДЕО

Зе!терминатор

Будни посольства

Красные линии для Путина

Правда жизни

Ему там не место

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